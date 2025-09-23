Терминалы Mertech полностью совместимы с «Мобильной бригадой» «Деснола»

«Деснол», разработчик и интегратор экосистемы 1С:ТОиР, провел интеграцию с терминалами сбора данных Mertech MovFast S40, S45 и S55. В рамках сотрудничества было проведено комплексное тестирование совместимости оборудования с мобильным приложением «Мобильная бригада», которое является частью экосистемы «1С:ТОиР Корп» и включено в Реестр российского ПО. Тестирование подтвердило полную корректность работы всех функций приложения на данных устройствах, включая работу в онлайн- и офлайн-режимах. Об этом CNews сообщили представители «Деснола».

Mertech работает на российском рынке более 20 лет, и свыше 1 мон предприятий пользуются ее оборудованием и программным обеспечением. Терминалы сбора данных от Mertech представляют собой мобильные компьютеры, оснащенные встроенным сканером штрихкодов и другими средствами автоматической идентификации.

«Мобильная бригада» — это решение «Деснола» для ремонтных бригад и обходчиков, работающее как в онлайн-, так и в офлайн-режимах. Приложение обеспечивает двусторонний обмен данными с мастер-системой «1С:ТОиР Корп» и позволяет вносить информацию непосредственно во время обхода или выполнения ремонтных работ. Оно подходит для обслуживания широкого спектра материальных активов: промышленного оборудования, зданий, сооружений, транспортной техники, инженерной инфраструктуры и объектов ЖКХ.

Основные пользователи приложения — специалисты по ремонту, которые получают заявки и оперативно отчитываются об их выполнении, а также обходчики, выполняющие регламентные мероприятия с фиксацией показателей наработки, контролируемых показателей и текущих состояний оборудования, а также регистрирующих документы «Выявленный дефект» и «Внешнее основание для работ».

Тестирование, проведенное специалистами «Деснола», подтвердило, что все функциональные возможности «Мобильной бригады», включая идентификацию объектов ремонта с использованием различных технологий автоматической идентификации: сканирование штрихкодов, распознавание QR-кодов и считывание NFC-меток, можно успешно применять на терминалах от Mertech. Помимо этого, обеспечивается полноценный доступ к технической информации и документации по объектам, что позволяет специалистам получать необходимые данные непосредственно на месте выполнения ремонтных работ и при обходах.

Особое внимание эксперты «Деснола» уделили функциям фиксации фактического состояния активов. Тестирование подтвердило возможность создания фотоотчетов, аудиозаписей и видеоматериалов с привязкой к конкретным объектам ремонта и к документам, которые формируются в мобильном приложении. При этом можно точно определять местоположение как оборудования, так и сотрудников, проводить плановые обходы с регистрацией контролируемых показателей, параметров наработки и внешних оснований для работ с последующим отражением их фактического выполнения.

Отдельно была подтверждена стабильная работа приложения «Мобильная бригада» на терминалах Mertech в автономном режиме — все основные функции, включая доступ к заявкам, обходам, информации по объектам, фиксацию результатов работ и формирование документов учета, остаются доступными без постоянного подключения к интернету с последующей синхронизацией данных с «1С:ТОиР Корп» при восстановлении связи.