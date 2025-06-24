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Солдатенков Дмитрий


УПОМИНАНИЯ


24.06.2025 «РОСА Мобайл» получила поддержку в платформе кросс-платформенной разработки «Тау Платформа» 1
26.11.2024 Промышленный браузер «Тау Браузер» успешно протестирован на всей линейке терминалов сбора данных от компании «Мертех» 1
12.10.2022 «Тау технологии» готова поддержать мобильные устройства ушедших с рынка вендоров своим ПО 1
22.06.2020 «Ред софт» и «Тау технологии» развивают технологическое партнерство 1

Публикаций - 4, упоминаний - 4

Солдатенков Дмитрий и организации, системы, технологии, персоны:

TAU Technologies - ТАУ Технологии 8 4
Zebra Technologies 145 2
Honeywell 287 2
НТЦ ИТ Роса - Научно-технический центр информационных технологий РОСА - Российские операционные системы 342 1
Ред Софт - Red Soft 827 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 2125 1
SAP SE 5343 1
Ivanti - ранее LANDesk 90 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12148 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4460 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 703 2
ОС - Операционная система - OS - Operating system 26144 3
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 30733 3
Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 9460 2
ТСД - Терминал сбора данных - Portable data terminal - Мобильные терминалы 517 2
Native applications - Нативные приложения - Прикладные программы, оптимизированые под конкретные операционные системы 259 2
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 24804 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 68798 1
HTML - HyperText Markup Language - Стандартизированный язык разметки документов в интернете 1878 1
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 14134 1
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11640 1
Desktop computer - Десктоп - Настольный компьютер - Настольный ПК 2618 1
MEAP - Mobile Enterprise Application Platforms - Платформы для корпоративных мобильных приложений 182 1
Repository - Репозиторий 937 1
OpenSource software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 7709 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 21061 1
ЭВМ - Электронно-вычислительная машина - Вычислительные комплексы 1183 1
Многозадачность - Multitasking - мультизадачность - многозадачный экран - многозадачный режим - Split Screen - Многоэкранный режим 814 1
Customize - Кастомизация - Кастомные решения Адаптация товара или услуги под конкретного покупателя, с учетом его требований и пожеланий - Индивидуализация 3748 1
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14063 1
Мультиплеер - multiplayer - многопользовательская игра - кооперативная игра - сетевая игра 885 1
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 12965 1
Google Android 14329 3
TAU Technologies - ТАУ Браузера 5 2
Motorola RhoMobile Suite 9 2
Apple iOS 7998 2
Ред Софт - Ред ОС - RedOS 1078 2
Mertech MovFast ТСД 2 1
JavaScript - JS - язык программирования 1238 1
Ruteq - Р-фон - серия смартфонов 41 1
Ruteq - Р-таб - серия платшетов 7 1
НТЦ ИТ Роса - РОСА мобайл - ROSA Mobile - мобильная операционная система 82 1
НТЦ ИТ Роса - Rosa Enterprise Linux Desktop - RELD 109 1
Ruby - Язык программирования 147 1
НТЦ ИТ Роса - Фреш - Rosa Fresh 40 1
TAU Technologies - ТАУ Платформа - RhoMobile 3 1
НТЦ ИТ Роса - Хром 129 1
Базальт СПО - BaseALT - Linux - Альт ОС 497 1
Ростелеком - ОМП - Аврора ОС - Sailfish Mobile OS RUS 874 1
Сидоров Андрей 4 1
Карпицкий Олег 75 1
Рустамов Рустам 459 1
Епифанов Александр 4 1
Россия - РФ - Российская федерация 150056 3
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 52947 2
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5045 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 9247 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1367434, в очереди разбора - 750625.
Создано именных указателей - 177393.
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