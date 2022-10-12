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«Тау технологии» готова поддержать мобильные устройства ушедших с рынка вендоров своим ПО

Российская компания «Тау технологии» готова поддержать мобильные устройства ушедших с рынка вендоров своим ПО, сообщили CNews представители компании. Команда создателей открытого программного обеспечения Rhomobile для разработки кросс-платформенных приложений, на которой она же в свое время создавала браузер для мобильных устройств Zebra семь лет работает в России под брендом «Тау технологии».

«С самого начала Rhomobile — это кросс-платформенное решение. Сначала был iOS, потом появился Android, поддерживается и Widows CE, который до сих пор еще где-то используется на терминалах сбора данных, но уже очень мало. С 2015 г. мы работаем с российскими операционными системами. Наши продукты поддерживают настольные ОС Astra Linux, ALT Linux, ОСь и РЕД ОС. Мы первыми вели разработки для Seilfish, которая сейчас известна, как "Аврора". И, насколько я знаю, "Тау платформа" на сегодняшний день единственная поддерживает ОС "Аврора"», — отметил гендиректор компании Дмитрий Солдатенков.

«Мы видим довольно возросший спрос на промышленные браузеры для мобильных устройств. Причем к нам приходят как заказчики, которые работают с Zebra, так и заказчики, которые работают с Honeywell, то есть те компании, у которых сейчас есть проблема с обновлением лицензий на браузеры для устройств этих вендоров. Что касается браузера Zebra, то наш "Тау браузер" изначально полностью совместим с ним по историческим причинам. И наш браузер, и браузер Zebra построены на платформе Rhomobile и идентичны по функциональности. То есть наш браузер поддерживает на устройствах Zebra все те же возможности. Кроме того, наши решения поддерживают и терминалы сбора данных других вендоров. Сейчас это тоже актуально, в связи с тем, что некоторые крупные компании решают возникшие проблемы радикально — полностью меняют парк устройств. И в этом случае наши продукты, работающие на всех устройствах, позволяют осуществить плавный переход на новое оборудование. Если какая-то необходимая функциональность отсутствует, мы ее дорабатываем. В этом плане мы стараемся быть гибкими и оперативно отрабатываем все запросы, которые к нам поступают» — отметил Александр Епифанов, исполнительный директор «Тау технологии».

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