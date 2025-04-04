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Ruteq Р-таб серия платшетов
Ruteq и организации, системы, технологии, персоны:
|Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 2954 1
|Президент РФ - Президент Российской Федерации 4587 1
|Путин Владимир 3219 2
|Зыков Владимир 7 1
|Медведев Дмитрий 1657 1
|Карпицкий Олег 72 1
|Майорова Аюна 3 1
|Рейман Леонид 1052 1
|Эйгес Павел 98 1
|Россия - РФ - Российская федерация 146952 3
|Бангладеш - Народная Республика Бангладеш 335 2
|США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52386 1
|Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17276 1
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