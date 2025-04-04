Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 172270
ИКТ 13405
Организации 10516
Ведомства 1452
Ассоциации 992
Технологии 3412
Системы 25356
Персоны 73900
География 2789
Статьи 1512
Пресса 1204
ИАА 689
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2600
Мероприятия 849

Ruteq Р-таб серия платшетов



04.04.2025 Разработчик мобильной ОС, основанный экс-министром связи России, увеличил прибыль на 2500% 1
07.06.2024 Смартфон еще не выпустили, но уже делают планшет. Создатели «Р-Фона» на российском Linux готовят к выпуску «Р-Таб» 3
23.05.2024 Компания экс-министра связи создает российскую игровую приставку на Linux 1
27.12.2023 Создатели российского смартфона «Р-фон» выпускают ему в пару планшет на Linux 3

Публикаций - 4, упоминаний - 8

Ruteq и организации, системы, технологии, персоны:

НТЦ ИТ Роса - Научно-технический центр информационных технологий РОСА - Российские операционные системы 328 3
Ruteq - Рутек 30 2
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12990 1
ASUS - AsusTek Computer Inc 2061 1
Lenovo Group 2300 1
Microsoft Corporation 24748 1
Ростелеком 9835 1
MSI - Micro-Star International - Эмэсай Компьютер 615 1
Ростелеком ОМП - Открытая мобильная платформа 435 1
Valve Software 211 1
Альтернатива Капитал 15 1
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 929 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 2954 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4587 1
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 12312 3
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 24468 3
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 7721 3
Эмулятор - Emulation 268 2
ОС - Операционная система - OS - Operating system 25738 2
Google Android - приложения и разработчики 604 2
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 28115 2
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21536 1
Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 7977 1
Фотокамеры - Объектив диафрагма - F2.4 и другое - Байонет 764 1
ОС Мобильная - Mobile OS - Мобильная операционная система - Mobile Operating System 618 1
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 12638 1
Системное программное обеспечение - System software - Базовое ПО 897 1
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 13931 1
Desktop computer - Десктоп - Настольный компьютер - Настольный ПК 2567 1
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 17227 1
MVP - Minimum Viable Product - Продукт с минимально необходимым набором возможностей 544 1
Фотокамеры - Фронтальная камера - Front camera - селфи-камера, расположенная на передней панели смартфона - фронталка 2112 1
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 12143 1
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 6090 1
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy, BLE 7373 1
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Цифровизация торговли - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4462 1
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 4568 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 30191 1
MLOps - Нейросеть - Artificial Neural Networks, ANN - Искусственная нейронная сеть - Artificial Neural Network - Нейросетевые технологии - Neural network technologies 3190 1
B2G - Business-to-government - Бизнес правительству - отношения между бизнесом и государством 334 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 20087 1
NFC - Near field communication - Коммуникация ближнего поля - Ближняя бесконтактная связь - Бесконтактные платежи 2985 1
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 9442 1
CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 21005 1
Linux OS 10128 3
НТЦ ИТ Роса - РОСА мобайл - ROSA Mobile - мобильная операционная система 77 3
Ruteq - Р-фон - серия смартфонов 38 3
MediaTek MT - MediaTek Helio - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 396 2
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 1662 1
AMD ARM Cortex - Серия микропроцессоров 1122 1
Сбер - Sber AI - Kandinsky - Нейросеть Кандинский 156 1
FreePik 1076 1
НТЦ ИТ Роса - Фреш - Rosa Fresh 39 1
ИКС - Yadro - Kvadra OS - Kvadra-T 38 1
Google Android 14160 1
Intel x86 - архитектура процессора 1881 1
Apple iOS 7907 1
Microsoft Windows 15812 1
Apple iPad 3875 1
Apple iPhone - серия смартфонов 7138 1
AnTuTu Benchmark - AnTuTu Tester - программа для тестирования производительности смартфонов и планшетов 365 1
СКБ Контур - Контур.Фокус 1107 1
Ростелеком - ОМП - Аврора ОС - Sailfish Mobile OS RUS 844 1
Путин Владимир 3219 2
Зыков Владимир 7 1
Медведев Дмитрий 1657 1
Карпицкий Олег 72 1
Майорова Аюна 3 1
Рейман Леонид 1052 1
Эйгес Павел 98 1
Россия - РФ - Российская федерация 146952 3
Бангладеш - Народная Республика Бангладеш 335 2
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52386 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17276 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24478 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51910 1
Известия ИД 641 1
VK - Mail.ru Hi-tech 26 1
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 989 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 04.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1351170, в очереди разбора - 760800.
Создано именных указателей - 172270.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

MARKET.CNEWS

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

Техника

Обзор беспроводных наушников Baseus Bowie H1i: Hi-Res Audio, 100 часов работы и ANC

Лучшие флагманские TWS-наушники 2025 года: выбор ZOOM

Самые умные зубные щетки в 2025 году: хиты продаж

Показать еще

Наука

Найдены следы динозавра возрастом 166 миллионов лет, он был размером с пони

Сталагмиты из древней пещеры показали, что Сахара была оазисом еще 8000 лет назад

Разгадана космическая загадка, почему скопления галактик остаются горячими
Показать еще
37-я международная выставка информационных и коммуникационных технологий Связь-2025 37-я международная выставка информационных и коммуникационных технологий Связь-2025

erid: 2W5zFHRYEHv

Рекламодатель: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ЭКСПОЦЕНТР»

ИНН/ОГРН: 7718033809/1027700167153