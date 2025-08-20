Разделы

Сорочкин Юрий


УПОМИНАНИЯ


20.08.2025 «Роса» запустила портал разработчика и открывает среду разработки 1
30.06.2025 РОСА добавила видеосъемку и поддержку геосервисов Яндекс в обновлении «РОСА Мобайл» 2.1 1

Публикаций - 2, упоминаний - 2

Сорочкин Юрий и организации, системы, технологии, персоны:

НТЦ ИТ Роса - Научно-технический центр информационных технологий РОСА - Российские операционные системы 355 1
Yandex - Яндекс 8013 1
Email - Почтовый шлюз - Почтовый сервер - сервер электронной почты - почтовый сервис - почтовый клиент - Mail Transfer Agent, MTA 1914 1
Картография и навигация - ГИС - ДЗЗ - Дистанционное зондирование Земли - цифровые карты, геоданные - неогеография - космическая съемка (космомониторинг) - геозоны, geo-fence - Remote Sensing Data, RSD - гиперспектрометр - ортофотоплан - аэрофото 1166 1
Эмулятор - Emulation 277 1
Native applications - Нативные приложения - Прикладные программы, оптимизированые под конкретные операционные системы 263 1
Картография и навигация - ГИС - Geolocation - Геолокация - Геометки - определение реального географического местоположения электронного устройства 243 1
Syslog - system log - системный журнал - logging - логирование - стандарт отправки и регистрации сообщений о происходящих в системе событиях (событийных журналов) 855 1
LED-вспышка - светодиодная вспышка 2823 1
root-доступ - рутинг - процесс получения прав суперпользователя 190 1
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 14208 1
Сетевое оборудование - Router - Роутер - Маршрутизатор - Модем - Modem - Точка доступа - Access Point 6548 1
Спутниковая связь - Satellite Communication - Спутниковые технологии - Satellite Technologies - Космическая система связи - Space Communication System 7104 1
Видеоконтент - видеоролик - видеозапись - видеоизображение - видеоблог - video content - video blog 7594 1
Оповещение и уведомление - Notification 5111 1
ОС Мобильная - Mobile OS - Мобильная операционная система - Mobile Operating System 641 1
File Manager - Файловый менеджер - Управление файлами 461 1
ОС - Российские операционные системы - Отечественные операционные системы - импортонезависимые ОС 403 1
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 12747 1
SD (MicroSD) - Secure Digital - формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) 6131 1
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 25046 1
Оцифровка - Digitization 4788 1
ОС - Операционная система - OS - Operating system 26468 1
QR-код - QR code - Quick Response Code - Код быстрого реагирования 1866 1
Картография и навигация - ГИС - Геоинформационная система - геотехнологии - геоинформационно-картографические технологии - геопространственные данные - Geographic information system, GIS - Интеллектуальное картографирование - Smart mapping 2014 1
Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 9534 1
Email - SMTP - Simple Mail Transfer Protocol - Сетевой протокол передачи электронной почты 456 1
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 12505 1
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 25367 1
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 11803 1
Электроэнергетика - Smart Grid - Smart Metering - Умные (интеллектуальные) сети электроснабжения - умная энергетика - зеленая энергетика - Программы энергосбережения и повышения энергоэффективности 2292 1
Google Android - приложения и разработчики 628 1
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5076 1
НТЦ ИТ Роса - РОСА мобайл - ROSA Mobile - мобильная операционная система 87 1
Ruteq - Р-таб - серия платшетов 10 1
Ruteq - Р-фон - серия смартфонов 44 1
Google Android 14437 1
Linux OS 10563 1
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2832 1
Россия - РФ - Российская федерация 152170 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 19715 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1378974, в очереди разбора - 738625.
Создано именных указателей - 181394.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

