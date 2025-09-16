Завершено тестирование «КриптоАРМ Mobile» на ОС «РОСА Мобайл» 2.1

Компании НТЦ ИТ РОСА и ООО «Цифровые технологии» успешно завершили цикл тестирования мобильного приложения «КриптоАРМ Mobile» на операционной системе «РОСА Мобайл» 2.1. По итогам испытаний подтверждена полная совместимость и корректная работа приложения на смартфонах и планшетах под управлением «РОСА Мобайл». Об этом CNews сообщили представители НТЦ ИТ РОСА.

«КриптоАРМ Mobile» — мобильное приложение для электронной подписи и шифрования, предназначенное для организации юридически значимого и защищенного документооборота. Оно позволяет безопасно хранить и передавать электронные документы в системах корпоративной мобильности, поддерживая алгоритмы ГОСТ Р 34.10-2012 и ГОСТ 34.12-2018.

С помощью «КриптоАРМ Mobile» пользователи могут: ставить и проверять электронную подпись для любых файлов; повышать эффективность работы за счет профилей типовых операций и адресной книги; гарантировать конфиденциальность, шифруя документы и передавая их удобным способом; интегрировать приложение с корпоративными порталами и ECM-системами при помощи API.

Приложение поддерживает несколько способов получения и использования сертификатов: подключение USB, Type-C или NFC-носителей, перенос сертификата с компьютера через QR-код, импорт контейнера .pfx, а также формирование запроса в удостоверяющий центр прямо из приложения.

«РОСА Мобайл» — российская мобильная операционная система, разработанная НТЦ ИТ РОСА. Она стала логичным продолжением линейки серверных и десктопных решений РОСА Хром, созданных инженерами компании на базе собственного репозитория ROSA 2021.1, который включает более 35 тыс. программ и компонентов.

Система оснащена фирменным интерфейсом, собственными системными приложениями (телефон, сообщения, браузер, галерея, часы, калькулятор, календарь) и рядом ключевых сервисов: РОСА ID — единая учетная запись для доступа ко всем сервисам; «РОСА Маркет» — магазин приложений; «РОСА Контроль» — корпоративный MDM-сервис для удаленного управления устройствами; «РОСА Уведомления» — система PUSH-оповещений; «РОСА Мессенджер» — инструмент для личных и корпоративных коммуникаций с поддержкой шифрования.

Михаил Герасимов, директор ООО «Цифровые технологии»: «Мы видим растущий запрос на безопасный и юридически значимый мобильный документооборот со стороны государства и бизнеса. Совместимость «КриптоАРМ Mobile» с ОС «РОСА Мобайл» дает пользователям надежный инструмент для защищенного обмена документами на полностью отечественном программном стеке, что критически важно в условиях современных вызовов».

Юрий Сорочкин, руководитель отдела разработки мобильной ОС НТЦ ИТ РОСА: «Совместимость «КриптоАРМ Mobile» с «РОСА Мобайл» показывает, что мы предлагаем заказчикам не просто операционную систему, а платформу с необходимыми сервисами и поддержкой ключевых приложений, которая позволяет строить защищенную цифровую инфраструктуру без зависимости от зарубежных технологий».