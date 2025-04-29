Россияне создали суверенный планшет «Р-Таб» с отечественной ОС на замену Android

«Рутек» создала планшет «Р-Таб» на базе российской ОС «РОСА Мобайл». Это полноценный планшетный компьютер с довольно современным «железом», выпущенный в дополнение к смартфону «Р-Фон» тех же разработчиков. В планшете есть поддержка Android-приложений.

iPad по-русски

Российская компания «Рутек» выпустила планшетный компьютер «Р-Таб», сообщили CNews в компании НТЦ ИТ РОСА. В нем нет Android – вместо американской ОС на него установлена отечественная платформа «РОСА Мобайл» разработки НТЦ ИТ РОСА.

О том, что «Рутек» готовит планшет «Р-Таб», CNews писал еще в июне 2024 г. На тот момент разработчики не отрицали, но и не подтверждали факт проведения работ по его созданию.

«Весь цикл сборки контролируется на заводе в Саранске, что позволяет гарантировать соответствие требованиям безопасности для корпоративных и государственных заказчиков», — сказал CNews Евгений Рейман, генеральный директор компании «Рутек».

Однако считать «Р-Таб» полностью российским нельзя. Внутри он целиком состоит из иностранной электроники. Его центральный процессор, к примеру, тайваньский, как по стране разработки, так и по стране производства – в России не существует необходимых мощностей для выпуска микросхем по современным техпроцессам.

К моменту выхода материала сроки поступления «Р-Таб» в обычную розницу и его цена не раскрывались. К слову, смартфон «Р-Фон», премьера которого состоялась в конце 2023 г. до сих пор не продается ни в сетях электроники, ни на маркетплейсах.

В то же время оба гаджета могут приобрести себе компании, в том числе и с госучастием. «"Р-Таб" и "Р-Фон" уже доступны корпоративным и государственным заказчикам», – заявили CNews представители НТЦ ИТ РОСА. Стоимость гаджетов в B2B- и B2G-сегментах в компании не раскрыли.

В меру современное «железо»

Основу нового российского планшета составляет тайваньский процессор MediaTek Helio G99. Это чип образца мая 2022 г., который выпускается по 6-нанометровому процессу на фабриках тайваньской компании TSMC.

В составе процессора есть два ядра Cortex-A76 на 2,2 ГГц и шесть ядер Cortex-A55 с частотой 2 ГГц, а также видеоподсистема Mali-G57 MP2. Результат в бенчмарке AnTuTu 10 – более 421 тыс. баллов, в Geekbench 6 – около 2000 баллов в многоядерном режиме.

Объем оперативной памяти в планшете составляет 8 или 12 ГБ в зависимости от выбранной версии, отметили в НТЦ ИТ РОСА. Встроенный накопитель имеет емкость 256 или 512 ГБ, и его можно дополнить картой памяти microSD такого же объема.

Рутек, НТЦ ИТ РОСА Планшет способен работать как в ландшафтном, так и в портретном расположении

Экран здесь имеет диагональ 10,36 дюйма, но тип матрицы и ее разрешение разработчики пока не раскрывают. Рядом с дисплеем есть фронтальная 5-мегапиксельная камера, а тыльную часть корпуса украшает 13-мегапиксельный сенсор с автофокусом.

Дополнительные характеристики

В планшет встроена батарея емкостью 6000 или 7500 мАч в зависимости от конфигурации, время автономной работы не регламентировано. Заявлена поддержка ускоренной проводной зарядки мощностью 18 или 27 Вт.

Разработчики также упоминают наличие в компьютере модулей Wi-Fi с поддержкой частот 2,4 и 5 ГГц и Bluetooth 5.0 и заодно чипа NFC, который они предлагают использовать не для бесконтактной оплаты, как это чаще всего бывает, а для «безопасной идентификации».

Отдельно отмечено наличие ресиверов навигационных систем ГЛОНАСС (Россия), GPS (США), BeiDou (Китай) и Galileo (Евросоюз), а также сканера отпечатков пальцев.

Рутек, НТЦ ИТ РОСА Каталог приложений

Что немаловажно, «Р-Таб» умеет выходить в интернет даже там, где нет ни одной сети Wi-Fi. В планшете ест модем сотовой связи и два слота под SIM-карты для подключения к соответствующим сетям.

Отечественное ПО

Планшет работает на базе российской ОС «РОСА Мобайл». На ее официальном сайте упоминается «уникальный дизайн», однако визуально система очень напоминает и iOS, и Android. Сходство выражено в панели быстрого доступа в нижней части экрана, выпадающей шторке меню с кнопками включения беспроводных модулей и регулировки яркости экрана. И пр. Приложение «Галерея» по дизайну схоже с оным в смартфонах Xiaomi, как и верхний статус-бар, где отображаются уровень заряда батареи, часы, иконки уведомлений и пр. Разработчики при этом утверждают, что на разработку интерфейса было потрачено свыше 25 тыс. часов., то есть более 1040 дней или почти три года.

С поиском приложений для «РОСА Мобайл» проблем возникнуть не должно. На сайте системы сказано, что в ней посредством эмулятора реализована поддержка Android-приложений.