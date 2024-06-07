Смартфон еще не выпустили, но уже делают планшет. Создатели «Р-Фона» на российском Linux готовят к выпуску «Р-Таб»

НТЦ ИТ РОСА совместно с «Рутек» готовят планшетный компьютер «Р-Таб». Об устройстве почти ничего неизвестно, кроме того, что это будет относительно бюджетное решение. В конце 2023 г. компании представили смартфон «Р-Фон» на платформе «РОСА Мобайл», основанной на Linux, который до сих пор не поступил в розничную продажу. Сроки релиза планшета не раскрываются.

Как iPhone и iPad, только «Р-Фон» и «Р-Таб»

Разработчики отечественного смартфона «Р-Фон», премьера которого состоялась в конце 2023 г., трудятся над своим первым планшетным компьютером «Р-Таб». Информация об устройстве появилась Telegram-канале Mobile-Review – гаджет участвовал в одном из крупнейших ежегодных мероприятий, посвященных ИТ в России.

За «Р-Табом», как и за «Р-Фоном», стоят компании НТЦ ИТ РОСА (разработчик мобильной ОС «РОСА Мобайл» на базе Linux) и «Рутек» (контрактный производитель электроники»). Как сообщил CNews советник НТЦ ИТ РОСА по PR Владимир Зыков, появление в Сети информации об этом планшете не было запланировано. «В медиа планшет попал случайно», – отметил он.

На момент выхода материала планшет находился на этапе прототипа и имел «более-менее» бюджетные характеристики. Спецификации планшета пока не раскрываются.

Известно также, что цена будущего планшета будет ниже в сравнении с российским Kvadra_T (без точных цифр), о котором CNews писал ранее. В рознице Kvadra_T появился в апреле 2024 г., и на момент публикации материала его цена составляла пределах 42 тыс. руб. за комплектацию с 6 ГБ оперативной и 128 ГБ встроенной памяти.

Обещанного два года ждут

Впервые о планах разработчиков «Р-Фона» выпустить ему в пару планшетный компьютер стало известно последних числах декабря 2023 г. Как сообщал CNews, на тот момент об устройстве не было ровным счетом никаких подробностей. По прошествии полугода ничего не изменилось, однако появление устройства на публике, пусть и не запланированное (как утверждает Зыков), говорит о том, что работа над ним ведется.

Тем не менее, о сроках появления «Р-Таба» в продаже информации пока нет. Более того, даже сам «Р-фон» до сих пор не поступил в розницу, хотя его анонс прошел полгода назад, в декабре 2023 г. Весной 2024 г. смартфон был замечен на «Авито», где его продавали за 10 млн руб.

На вопрос CNews, почему «Р-Фон» до сих пор не продается, и что мешает начать его распространение, Зыков ответил: «Он в продаже для рынка B2B, B2G и B2G+». Из этого следует, что купить «Р-Фон» пока могут только частные компании и организации, представляющие госсектор. На вопрос редакции о количестве реализованных экземпляров Зыков отвечать отказался.

Вероятно, за «Р-Таб» будут просить меньше, чем за Kvadra_T. Но насколько меньше - вопрос открытый

«Мы говорили, что розница у нас в планах в 25 г.), – сказал CNews советник НТЦ ИТ РОСА по PR. Об этом он сообщил порталу Hi-Tech Mail.ru в конце мая 2024 г. Точную дату он не назвал – по его словам, смартфон появится в российских магазинах в течение 2025 г.

Не самое новое «железо», заимствованный дизайн

Стоимость «Р-Фона» засекречена и не раскрывается. По своим характеристикам это смартфон среднебюджетного сегмента, так как в его основе лежит 6-нанометровый процессор MediaTek Helio G99, вышедший весной 2022 г. и выдающий 412 тыс. баллов в AnTuTu 10. Он имеет при себе два ядра Cortex-A76 с частотой 2,2 ГГц и шесть ядер А55 на 2 ГГц.

В смартфоне также есть Full HD-экран на 6,7 дюйма, 8 ГБ RAM, 128 ГБ ROM, батарея 5000 мАч, Wi-Fi 2,4 ГГц и 5 ГГц (версия неизвестна), NFC и Bluetooth 5.2. Основная камера смартфона состоит из модулей на 50 МП (базовый, диафрагма f/1.8) и 2 МП (макро-камера). Фронтальный датчик снимает в разрешении 16 МП (f/2.5). Смартфоны с подобной электроникой в российской рознице в настоящее время стоит в пределах 17 тыс. руб.

Также остается немало вопросов и к дизайну смартфона. CNews писал, что «Р-Фон» как две капли воды похож на мобильник Helio 80 из Бангладеш, который вышел раньше, чем состоялся анонс российского телефона. В «железном» плане у устройств тоже немало общего.

К плюсам «Р-Фона» можно отнести поддержку Android-приложений, реализованную через эмулятор.