Создатели российского смартфона «Р-фон» выпускают ему в пару планшет на Linux

НТЦ ИТ РОСА, разработчик смартфона «Р-фон» без Android, трудится над планшетным компьютером «Р-таб». Устройство полностью засекречено – разработчики не раскрывают ни его дизайн, ни спецификации. Известно лишь, что выпускаться «Р-таб» будет на российских мощностях. OC Android ему тоже не достанется – он работает на «РОСА Мобайл», основанной на Linux.

Российский и для россиян

Компания НТЦ ИТ РОСА готовит к релизу планшетный компьютер «Р-таб» в дополнение к ранее вышедшему смартфону «Р-фон», премьера которого состоялась 18 декабря 2023 г. О разработке планшета говорит запись в «Едином реестре нотификаций о характеристиках шифровальных (криптографических) средств и товаров, их содержащих», однако на сайте НТЦ ИТ РОСА информации об этом гаджете нет.

Редакция CNews обратилась к представителем компании за подтверждением или опровержении информации о разработке планшета и получила ответ. «Компания НТЦ ИТ РОСА совместно с "Рутек" действительно готовит к запуску планшет "Р-таб"», – сообщили CNews представители НТЦ ИТ РОСА. По их словам, гаджет «будет соответствовать требованиям и критериям оборудования российского происхождения, установленным Минпромторгом».

«Ко всем нашим устройствам мы предъявляем высочайшие требования к контролю за работой софта и аппаратных компонентов, и поэтому пользователи "Р-таб", также как и "Р-фон", могут не бояться не декларированных действий устройства», – говорится в официальном заявлении.

Самый таинственный планшет

Почти единственное, что было известно об «Р-таб» на момент выхода материала – это просто сам факт его существования. Разработчики тщательно скрывают информацию о нем.

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Они не сообщают ни характеристики «Р-таба», ни сроки его поступления в продажу или хотя бы официальной премьеры. Также нет данных о его рекомендуемой цене и количестве комплектаций. Даже внешний вид – и тот покрыт тайной. Напомним, что смартфон «Р-фон» подозрительно похож на мобильник Helio 80 из Бангладеш, а тот, в свою очередь, напоминает один из многочисленных китайских смартфонов.

На вопросы CNews о дате релиза, спецификациях и самобытности дизайна «Р-таба» представители НТЦ ИТ РОСА не ответили. Также они не стали уточнять, на кого именно ориентирован будущий планшет.

Совсем немного подробностей

В НТЦ ИТ РОСА редакции сообщили в общей сложности всего три факта о новом российском планшете: он существует, его сборка будет осуществляться на отечественных мощностях, и в нем не будет ОС Android. Представители компании заявили, что компьютер «будет работать на операционной системе "РОСА Мобайл», в основе которой лежит Linux.

По всей вероятности, производством «Р-таба» займется упомянутая компания «Рутек», которая работает над планшетом в паре НТЦ ИТ РОСА. Осенью 2023 г. CNews писал, что именно она отвечает за сборку смартфона «Р-фон».

Частичка американского в российском смартфоне

Полноценный показ системы «РОСА Мобайл» прошел одновременно с премьерой «Р-фона» в середине декабря 2023 г. Тогда выяснилось, что платформа внешне очень напоминает и Android, и iOS по своему внешнему виду, хотя разработчики утверждают, что потратили десятки тысяч часов на разработку уникального дизайна оболочки.

Пользователям такое сходство может оказаться на руку – меньше времени придется потратить на освоение системы. Но одна из главных особенностей «РОСА Мобайл» – не в ее внешнем виде, а в том, что она по умолчанию и совершенно бесплатно, в отличие от российской «Авроры», поддерживает Android-приложения

Это решает вопрос несовместимости какого-нибудь хитрого и редкого Android-ПО с «Р-фон» и теперь, получается, с «Р-табом». Реализована поддержка софта под Android посредством эмулятора.

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