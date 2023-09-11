У Android большие проблемы в России. Мгновенно появились сотни тысяч приложений для ОС «Аврора»

«Аврора» научилась запускать Android-приложения благодаря эмулятору компании Avroid. Это открывает пользователям доступ к сотням тысяч приложений, но за деньги – сам эмулятор будет платным. Заинтересует ли подобное потребителей – сказать трудно, ведь им предлагают платить деньги за доступ к бесплатному софту, да еще и изучать новую для них операционную систему.

Идея лежала на поверхности

Российская операционная система с финскими корнями «Аврора», разрабатываемая компанией «Открытая мобильная платформа», обзавелась поддержкой нескольких сотен тысяч приложений, в том числе очень востребованных у пользователей. Но добиться этого удалось не путем привлечения гигантского количества разработчиков – российская платформа их по-прежнему почти не интересует.

Моментально многократно увеличить количество приложений в каталоге «Авроры» смогла компания Avroid из холдинга Fplus, до сентября 2023 г. известного под названием F+Tech. О создании эмулятора CNews сообщили представители «Ростелекома», владеющего разработчиком «Авроры» – компанией «Открытая мобильная платформа».

Для «Авроры» был разработан специализированный эмулятор, позволяющий запускать под ней Android-приложения. Таким образом, программы из Google Play отныне можно запускать на отечественной мобильной ОС. На момент выхода материала эмулятор находился в стадии бета-тестирования. Как сообщили CNews в «Ростелекоме», в течение ближайших месяцев платформа станет доступна для всех владельцев устройств с ОС «Аврора».

За разработку эмулятора отвечали специалисты компании Avroid, которая входит в Fplus. Их детище запускает под «Авророй» своего рода «песочницу» в виде дополнительного рабочего пространства на основе Android Open Source Project (AOSP). Как сообщил «Коммерсанту» управляющий партнер Avroid Дмитрий Комиссаров, такой эмулятор позволяет запускать на «Авроре» «любые приложения, разработанные под систему Android».

Хочешь приложение? Заплати деньги

Подавляющее большинство приложений в Google Play распространяются бесплатно. В них могут быть реклама или микротранзакции, но за скачивание самой утилиты платить не надо. А вот их запуск на «Авроре» – это привилегия, а не право, потому что эмулятор Avroid будет стоить денег. Конкретную сумму Дмитрий Комиссаров изданию не раскрыл.

К преимуществам связки «Авроры» и детища Avroid Комиссаров отнес доступность «сотен тысяч» приложений на устройствах под управлением отечественной ОС. В качестве примера он привел сервисы «Яндекса» и Сбербанка, а также социальную сеть «Вконтакте» и магазин приложений RuStore, за которым, как и за «Вконтакте», стоит холдинг VK – Mail.ru Group в недавнем прошлом.

Комиссаров отметил также, что в 2024 г. планируется реализовать около 2 млн устройств под управлением «Авроры». Он подчеркнул, что речь идет обо всех сегментах рынка, имея в виду, судя по всему, не только госсектор, но и потребительский сегмент.

Мотивации ноль

Из слов Комиссарова трудно понять, зачем обычному российскому пользователю покупать смартфон на российской «Авроре», чтобы затем заплатить еще денег ради возможности пользоваться изначально бесплатными приложениями. В этом плане десяткам миллионов россиян, с очень высокой степенью вероятности, будет в разы проще купить смартфон на привычной ОС Android и сразу получить бесплатный доступ ко всем необходимым приложениям. И даже если доступ к Google Play им перекроют по решению властей или самой Google, у них останется возможность скачивать нужное ПО со сторонних ресурсов.

Пока что наиболее вероятным сектором использования «Авроры» в паре с эмулятором Avroid является российский госсектор. Как сообщал CNews, здесь полным ходом идет отказ от смартфонов Apple iPhone, так как в нем увидели оборудование для слежки за госслужащими. В качестве альтернативы выступают смартфоны на Android и «Авроре».

Между тем, в холдинге Fplus уверены, что появление поддержки Android-приложений пробудит интерес обычных потребителей к «Авроре». Такое мнение выразил «Коммерсанту» управляющий партнер Fplus Алексей Мельников, заявив, что платформа «открывает большие возможности для ОС "Аврора" с точки зрения выхода на потребительский рынок».

На чем именно основывается уверенность Мельникова в том, что россияне захотят перейти на «Аврору», пока неясно. Но, как показывает практика, жители России очень не любят платить за софт, особенно за тот, который можно получить бесплатно и легально, да еще и при меньших усилиях. Ведь, купив очередной смартфон Xiaomi, Redmi или, к примеру, Realme, им не потребуется изучать новую операционную систему и не придется доплачивать за доступ к нужным им приложениям.

Кому это выгодно

Avroid находится под 100-процентным контролем холдинга Fplus с мая 2023 г. Месяцем позже управляющий партнер Fplus Алексей Мельников вместе с совладельцем Fplus Владимиром Корневым стали партнерами инвестфонда «Стриго кэпитал». Это детище управляющего партнера Avroid Дмитрия Комиссарова – основателя компании «Мойофис». Инвестфонд создавался для поддержки стартапов.

Договор между сторонами подразумевал переход Avroid в портфель «Стриго кэпитал». По информации издания, в 2023 г. в Avroid было вложено 300 млн руб.

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Разработка Avroid может увеличить число пользователей не только «Авроры», но и некоторых других российских ОС, в частности, Astra Linux. Как сообщил изданию глава направления перспективных исследований ГК «Астра» Роман Мылицын, данный эмулятор совместим с мобильным режимом Asta Linux и «другими российскими операционными системами». «Таким образом расширяется российская мобильная экосистема», – добавил он.

Следует отметить, что Fplus также является разработчиком смартфонов. В конце весны 2023 г. она показала мобильник F+ tech R570E, собранный в России из иностранных компонентов и работающий на «Авроре».

Дополнительно для продвижения «Авроры» будет задействован и российский аналог Google Play – упомянутый RuStore. В сентябре 2023 г. CNews писал, что в скором будущем в нем появятся приложения для этой ОС.

Скепсис разработчиков зашкаливает

Собеседник издания в сфере разработки ПО не очень лестно отозвался об эмуляторах приложений для Android в целом, приведя в пример то, что происходит в экосистеме Huawei. Как сообщал CNews, с мая 2019 г. Huawei не имеет права устанавливать на свои смартфоны сервисы Google – Gmail, YouTube и, главное, магазин приложений Play. Вследствие этого Huawei выпускает смартфоны «с ограниченными возможностями», которые никому не нужны – компания пулей вылетела из топ-10 мировых производителей смартфонов, хотя еще пять лет назад была в числе лидеров и даже добиралась до первого места.

«Многие пользователи хотят иметь возможность пользоваться оригинальными приложениями от разработчиков операционной системы Android. Эмуляторы бесплатны, разработчики зарабатывают на рекламе. Но это в любом случае "костыли", которые периодически работают некорректно, кроме того, сама Google всячески противодействует тому, чтобы устройства Huawei получали доступ к ее фирменным приложениям», – сообщил изданию представитель российской сферы разработки ПО.

Он добавил, что Google может начать «блокировать сервисы, адаптированные с помощью Avroid под "Аврору"».