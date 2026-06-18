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Стриго Кэпитал Авроид Avroid
AVROID - российский разработчик программных продуктов
СУДЕБНЫЕ ДЕЛА
Всего 4 дела, на cумму 2 391 005 ₽*
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru
Стриго Кэпитал и организации, системы, технологии, персоны:
|Батанов Эдуард 20 19
|Мельников Алексей 74 12
|Комиссаров Дмитрий 246 9
|Эйгес Павел 108 3
|Корнев Владимир 15 3
|Слободин Виталий 27 2
|Туруханова Ольга 5 2
|Смирнов Алексей 266 2
|Меньшов Кирилл 138 2
|Мельников Александр 97 2
|Карпинский Алексей 42 2
|Кабаков Ярослав 65 2
|Кудинов Игорь 17 2
|Лазарев Николай 21 2
|Тятенкова Елена 25 2
|Налепов Роман 21 2
|Кудрявцева Наталья 12 2
|Афанасьев Олег 46 2
|Шаталова Ольга 12 2
|Чердинцева Оксана 1 1
|Лунегов Сергей 16 1
|Тараканова Алена 7 1
|Абашин Илья 1 1
|Халезов Алексей 6 1
|Сакулин Леонид 2 1
|Касперская Наталья 318 1
|Рустамов Рустам 542 1
|Шадаев Максут 1202 1
|Мылицын Роман 111 1
|Панченко Иван 192 1
|Макаров Валентин 251 1
|Калинин Александр 185 1
|Кириченко Игорь 58 1
|Бочерова Елена 45 1
|Кулашова Анна 68 1
|Голиков Александр 17 1
|Прудников Андрей 8 1
|Волков Михаил 70 1
|Зыков Владимир 13 1
|Кравчук Олег 6 1
|Коммерсантъ - Издательский дом 2334 5
|Ведомости 1426 2
|Forbes - Форбс 975 1
|РИА Новости 1028 1
|CNews Analytics - Аналитическое агентство 8529 2
|Mediascope - Медиаскоп - TNS Россия, ТНС Гэллап - Admetrix - Эд Метрикс - Исследовательская компания 188 1
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