Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 196357
ИКТ 15132
Организации 11645
Ведомства 1503
Ассоциации 1101
Технологии 3574
Системы 26887
Персоны 85699
География 3091
Статьи 1577
Пресса 1296
ИАА 758
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2806
Мероприятия 895

Стриго Кэпитал Авроид Avroid

Стриго Кэпитал - Авроид - Avroid

AVROID - российский разработчик программных продуктов

СУДЕБНЫЕ ДЕЛА

Всего 4 дела, на cумму 2 391 005 ₽*

Судебные дела (4) на сумму 2 391 005 ₽*
в качестве истца (1) на сумму 1 445 467 ₽*
в качестве ответчика (3) на сумму 945 539 ₽*
* Отображена общая сумма требований всех кредиторов по всем судебным делам, в рамках которых компания подавала требования к своим должникам — организациям. При этом, общая сумма требований всех кредиторов по делу о банкротстве не тождественна сумме требования одного конкретного кредитора, кредиторов в одном таком деле может быть несколько десятков, а размеры сумм требований одних могут быть больше или меньше размеров требований других кредиторов.

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru


18.06.2026 Стал банкротом разработчик, придумавший, как ставить Telegram и Android-приложения на смартфоны с российской ОС 3
24.04.2026 «Контур»: Кирилл Синицын переизбран в состав правления АРПП «Отечественный софт» 1
14.01.2026 В реестр отечественного ПО с боем прорвался новый «убийца» Android 1
16.06.2025 Разработчики ПО для российской ОС «Аврора» попросили их обанкротить. Долги превысили 2 миллиарда 4
14.05.2025 Компании основателя «Моего офиса» подали заявление о намерении обанкротиться. Офисы закрыты. Сотрудникам не платят 4
31.03.2025 Разработчик приложений для российской ОС «Аврора» объявил простой в работе. Сотрудникам не платят зарплату 4
19.12.2024 В российском Telegram-клиенте Tavro для ОС «Аврора» появились групповые звонки 2
26.11.2024 Конференция CNews «Современный цифровой офис» состоится 5 декабря 2024 года 1
19.11.2024 Конференция CNews «Современный цифровой офис» состоится 5 декабря 2024 года 1
10.10.2024 Российскую ОС «Аврора» превратят в Windows. Система будет работать в автомобилях, ТВ и на ПК 1
29.08.2024 Эдуард Батанов, «Авроид»: Рано или поздно нужно прийти к безопасному использованию мобильных устройств 2
20.08.2024 «Руссофт»: замедлилось падение популярности зарубежных ОС и СУБД 1
19.08.2024 Гигантский российский ИТ-холдинг втихую сменил владельца 1
29.07.2024 Поворот в сторону пользователей: решение повседневных задач на рабочем устройстве с «Авророй» через «Авроид Платформу» 1
04.06.2024 Telegram на «Авроре»: видеозвонки и планшетная верстка в Tavro 2
23.05.2024 Максут Шадаев и Глеб Никитин протестировали технологию «Авроида» для запуска Android-приложений на «Авроре» 1
22.05.2024 «Авроид» и RuStore создадут совместное решение для устройств на базе ОС «Аврора» 2
20.05.2024 Запретив iPhone, РЖД массово отказывается от Android. За 600 миллионов рублей сотрудников переведут на гаджеты с суверенной ОС «Аврора» 1
17.05.2024 Android в России осталось недолго? Суверенная ОС «Аврора» получила поддержку Android-приложений 1
17.05.2024 Шаг к доверенной мобильной среде: на «Авроре» безопасно запускаются Android-приложения 2
23.04.2024 DION доступен на отечественных смартфонах на «Авроре» благодаря «Авроид Платформе» 2
12.04.2024 Новый релиз мессенджера Tavro для «Авроры» 1
09.04.2024 Фонд бывшего вице-губернатора Санкт-Петербурга купил у Fplus разработчиков ИТ-инфраструктуры и ПО для Android, «Авроры» и Linux 5
06.03.2024 Мобильное приложение Tavro для ОС «Аврора» стало бесплатным 1
13.11.2023 «Avroid платформа» внесена в реестр отечественного ПО 1
07.11.2023 В России начались розничные продажи устройств на российской ОС «Аврора». Пока недорого, потом цены вырастут 1
13.09.2023 Первое полностью российское мобильное рабочее место представлено на ВЭФ-2023 1
11.09.2023 У Android большие проблемы в России. Мгновенно появились сотни тысяч приложений для ОС «Аврора» 2
16.06.2023 «Ростелеком», F+tech и «Авроид» будут вместе развивать национальную мобильную экосистему 1
13.06.2023 Дмитрий Комиссаров создал инвестиционный фонд для ИТ-стартапов «Стриго кэпитал» 2
02.06.2023 Создан Telegram-клиент для ОС «Аврора» 1
05.05.2023 «Марвел» скупает разработчиков ПО и приложений для «Авроры» 3

Публикаций - 34, упоминаний - 59

Стриго Кэпитал и организации, системы, технологии, персоны:

Марвел-Дистрибуция - Fplus - Фплюс - Ф-Плюс Оборудование и разработки - Ф-Плюс Мобайл - Fplusmobile - F+ tech - F+ data 414 22
Telegram Group 2867 12
Ростелеком ОМП - Открытая мобильная платформа 510 11
Ростелеком 10843 10
Марвел-Дистрибуция - Marvel Distribution Company - Марвел КТ 356 8
Марвел-Дистрибуция - Fplus - Ф-Плюс Оборудование и разработки - Гиперус - Hyperus 7 7
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 2947 6
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4849 5
Google LLC 12583 5
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5569 3
Xiaomi 2180 3
Apple Inc 13043 3
Базальт СПО - BaseALT - Базальт Свободное Программное Обеспечение 898 3
Росатом - РУКИТ - БайтЭрг 76 3
Samsung Electronics 10980 2
Nutanix 111 2
Yandex - Яндекс 9063 2
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3420 2
Huawei 4491 2
Ред Софт - Red Soft 1196 2
Oracle Corporation 7046 2
ИКС - Yadro - Группа компаний Ядро - КНС Групп 758 2
VK - Mail.ru Group 3586 2
СКБ Контур - Специальное конструкторское бюро Контур 1323 2
BBK Realme - РМ Коммьюникейшн 570 2
S8 Capital - Aquarius - Аквариус - Аквариус Системз Интеграл 1065 2
iCore - Ай Ко ЗАО 58 2
Росводоканал - Росводоканал Цифровые решения - РВК.Цифровые решения 137 2
Т1 НОТА 73 1
Цифровые платформы АНО 9 1
СМИ Холдинг - Суверенная мобильная инициатива Холдинг 11 1
Росатом - РУКИТ - Русатом Критические Информационные Технологии 4 1
Dr.Web - Доктор Веб 1292 1
Microsoft Corporation 25674 1
ИКС 511 1
InfoWatch - Инфовотч 1164 1
Новые облачные технологии (НОТ) 483 1
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Московский центр SPARC-технологий 410 1
Fortinet 448 1
Naumen - Наумен 743 1
Стриго Кэпитал - Strigo Capital 18 10
Марвел-Дистрибуция - Fplus - Всёсмарт 27 4
РЖД - Российские железные дороги 2079 3
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8707 3
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 903 3
Почта России ПАО 2333 2
Финам ИК - Финам Менеджмент УК - Инвестиционный холдинг - Finam Global - Finam Global Investment Fund 1156 2
FESCO - Транспортная группа - ФЭСКО - ДВМП - Дальневосточное морское пароходство - ВМТП - Владивостокский морской торговый порт - Дальрефтранс - Трансгарант 193 2
Альфа-Банк 1963 2
Интер РАО ЕЭС ПАО 369 2
Sokolov - Лакса Трейдинг 83 2
Основа Холдинг ГК 28 2
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3124 1
Russ ГК - Wildberries & Russ - РВБ - Вайлдберриз - Ягодки 1237 1
Сбер - Сбербанк Северо-Западный банк 151 1
Афимолл ТРЦ 31 1
Балтинвестбанк - Балтийский Инвестиционный Банк - Балтонэксим Банк - БалтОНЭКСИМбанк 17 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13583 6
Администрация Санкт-Петербурга - Губернатор Санкт-Петербурга - органы государственной власти 319 6
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5517 4
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3601 3
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3797 2
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2304 2
Роспотребнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 407 2
Судебная власть - Judicial power 2471 2
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3561 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5574 1
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1434 1
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1528 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5383 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3179 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1494 1
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 957 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2123 1
Росфинмониторинг - ФСФМ - Федеральная служба по финансовому мониторингу - Росфинмониторинг 253 1
Правительство Нижегородской области - Губернатор Нижегородской области - органы государственной власти 132 1
ВАС РС - Федеральные арбитражные суды Российской Федераци 146 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 777 3
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 808 2
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 400 1
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 27969 29
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 63934 22
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25058 17
Google Android - приложения и разработчики 730 17
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 12979 15
Instant Messenger - Мессенджер - Текстовые коммуникация - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 9120 12
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26469 11
ОС Мобильная - Mobile OS - Мобильная операционная система - Mobile Operating System 705 11
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12772 9
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 15842 8
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10528 7
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 60813 7
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 9150 7
ОС - Российские операционные системы - Отечественные операционные системы - импортонезависимые ОС 599 6
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 7036 6
Application store - магазин приложений 1434 6
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33058 5
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 5806 5
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса - Пользовательский путь 6125 5
Мобильный клиент - аналог тонкого клиента, предназначенный для мобильных устройств 186 5
HRM - HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management Systems, HRMS - Системы управления персоналом 4172 4
Digital Workplace - Smart Workplace - Modern Workplace - Digital Workspace - Цифровое рабочее место сотрудника - Цифровизация рабочих мест - Концепция цифрового рабочего пространства - Цифровой офис - Smart Office - Умный офис 898 4
Офисные приложения - Офисные пакеты ПО - Office Applications - Office Software packages - Текстовый редактор - Text Editor - Специализированные программы для работы с документами 2215 4
Desktop computer - Десктоп - Настольный компьютер - Настольный ПК 2781 4
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 21489 3
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 5177 3
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 35621 3
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 6648 3
Умный дом - Smart home - Цифровой дом - Домашняя автоматизация - Home automation - системы автоматизации личного жилья 2204 3
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 8432 3
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 7557 3
Принтер - Printer - печатание - устройства печати - печатное оборудование - printing devices - печатная инфраструктура 6176 3
Native applications - Нативные приложения - Прикладные программы, оптимизированые под конкретные операционные системы 306 3
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12032 3
Chat - Чат - средство обмена сообщениями по компьютерной сети в режиме реального времени - текстовый канал связи 2635 3
МАРМ - Мобильное АРМ - Мобильное автоматизированное рабочее место 630 3
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14667 3
Google Android устройства-девайсы 837 3
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 5053 2
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34199 2
Ростелеком - ОМП - Аврора ОС - Sailfish Mobile OS RUS 1021 30
Google Android 15129 15
Стриго Кэпитал - Авроид - Avroid Tavro 13 11
Марвел-Дистрибуция - Fplus - Ф-Плюс Оборудование и разработки - Авроид Платформа 15 10
Новые облачные технологии - МойОфис 948 8
VK RuStore - Рустор 600 8
Apple iPhone - серия смартфонов 7556 5
Linux OS 11393 5
Apple iOS 8525 4
Ред Софт - Ред ОС - RedOS 1533 4
Форсайт Мобильная платформа - ранее HyperHive 971 4
Telegram Messenger - Телеграм Мессенджер 1013 4
Марвел-Дистрибуция - Fplus Life Tab - серия планшетов 22 3
Google YouTube - Видеохостинг 2978 3
Microsoft Windows 16764 3
Ростелеком ОМП - Аврора Центр - Sailfish Cloud RUS - Платформа управления мобильными устройствами 151 3
Kaspersky OS 156 2
Huawei Harmony OS - HMOS - Harmonica 243 2
Xiaomi Redmi - серия смартфонов 549 2
Okdesk - Облачные Решения 73 2
Google - Gmail 1014 2
Google AOSP - Android Open Source Project - Android Open Source Platform 159 2
Google Mobile Services - GMS - Google Mobile App 95 2
Pixabay 246 2
ИКС - Yadro - Kvadra OS - Kvadra-T - Kvadra TAU - Kvadra NAU 83 2
Т1 НОТА - Т1 Иннотех - Дион ВКС - Dion MCU 153 2
FreePik 1781 2
НТЦ ИТ Роса - РОСА мобайл - ROSA Mobile - мобильная операционная система 105 1
Ростелеком - ОМП - Аврора SDK 10 1
R-Vision SIEM - R-Vision Security Information and Event Management 42 1
ICL Techno - OSiO - OSiO FocusLine - OSiO BaseLine - OSiO Cyberline - серия ноутбуков 49 1
Марвел-Дистрибуция - Fplus - защищённые смартфоны 9 1
Ruteq - Р-таб - серия платшетов 15 1
Ruteq - Р-фон - серия смартфонов 56 1
Вега - ВНебо 2 1
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 1033 1
Postgres Professional - Postgres Pro Enterprise - Postgres Professional - Postgres Pro Standard 1004 1
Google Play - Google Store - Google Android Market 3520 1
Apple macOS 2384 1
Intel Atom - Intel Centrino Atom - Intel Denverton Atom - серия микропроцессоров архитектур x86 и x86-64 985 1
Батанов Эдуард 20 19
Мельников Алексей 74 12
Комиссаров Дмитрий 246 9
Эйгес Павел 108 3
Корнев Владимир 15 3
Слободин Виталий 27 2
Туруханова Ольга 5 2
Смирнов Алексей 266 2
Меньшов Кирилл 138 2
Мельников Александр 97 2
Карпинский Алексей 42 2
Кабаков Ярослав 65 2
Кудинов Игорь 17 2
Лазарев Николай 21 2
Тятенкова Елена 25 2
Налепов Роман 21 2
Кудрявцева Наталья 12 2
Афанасьев Олег 46 2
Шаталова Ольга 12 2
Чердинцева Оксана 1 1
Лунегов Сергей 16 1
Тараканова Алена 7 1
Абашин Илья 1 1
Халезов Алексей 6 1
Сакулин Леонид 2 1
Касперская Наталья 318 1
Рустамов Рустам 542 1
Шадаев Максут 1202 1
Мылицын Роман 111 1
Панченко Иван 192 1
Макаров Валентин 251 1
Калинин Александр 185 1
Кириченко Игорь 58 1
Бочерова Елена 45 1
Кулашова Анна 68 1
Голиков Александр 17 1
Прудников Андрей 8 1
Волков Михаил 70 1
Зыков Владимир 13 1
Кравчук Олег 6 1
Россия - РФ - Российская федерация 164152 32
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19346 10
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47207 7
Россия - СЗФО - Калининградская область 1458 5
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54379 3
Россия - СЗФО - Калининградская область - Светлогорск 56 3
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18918 2
Казахстан - Республика 5990 1
Финляндия - Финляндская Республика 3689 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8467 1
Россия - УФО - Свердловская область 1910 1
Киргизия - Киргизская Республика - Кыргызстан - Кыргызская Республика 1405 1
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3540 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14748 1
Россия - ПФО - Нижегородская область 2254 1
Узбекистан - Республика 1977 1
Грузия 1320 1
Азербайджан - Азербайджанская Республика 1103 1
Туркмения - Туркменистан 453 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 11348 18
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57006 18
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17970 8
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6982 6
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15810 5
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 52878 5
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3931 5
Транспорт общественный - Такси - Таксопарки - Таксомоторные парки 1157 4
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7458 4
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 3278 4
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 26949 3
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5501 3
Федеральный закон 187-ФЗ - О безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ) Российской Федерации 2128 3
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33277 3
Банкротство - несостоятельность - Реестр требований кредиторов 532 3
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6512 2
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 3647 2
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5693 2
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5414 2
Финансовый сектор - Кредитование - PTI - Payment to Income - Показатель долговой нагрузки - Кредитный портфель - Задолженность - Закредитованность 1305 2
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 8147 2
HRM - Корпоративная культура - Организационная культура - Corporate culture 369 2
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 5071 2
Финансовые показатели - Financial indicators 2826 2
HRM - KPI - Мотивация персонала - Staff motivation 635 2
HRM - Training management system, TMS - Система управления деятельностью по обучению - Coaching - Коучинг - Обучение сотрудников - Повышения компетенций персонала - Профессиональное развитие сотрудников и организация обучения персонала - Цифровой путь 2286 2
Консалтинг управленческий - Реструктуризация - Restructuring - Реорганизация - Reorganization 2375 2
OEM - Original Equipment Manufacturer - Оригинальный производитель оборудования - Контрактное производство 1561 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12144 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21325 1
ПИФ - Паевой инвестиционный фонд - ЗПИКФ - Закрытый паевой инвестиционный комбинированный фон - ЗПИФ - Закрытый паевый инвестиционный фонд 175 1
NDA - Non-disclosure agreement - Соглашение о неразглашении 242 1
MarTech - Brand management, бренд-менеджмент - Influencers Control Center, ICC - инструмент для хранения и управления аккаунтами бренда - Brand Safety - Branding, брендирование - Brandbook, брендбук - Rebranding, ребрендинг 2630 1
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10789 1
Бизнес-модель - концептуальное описание предпринимательской деятельности 2147 1
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6513 1
Энергетика - Energy - Energetically 5774 1
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 7296 1
MarTech - Имидж, репутация - Имиджмейкинг, репутационный менеджмент - репутационный риск - репутационные потери - reputational risk - reputational losses 3052 1
Прокуратура - система органов, осуществляющих от имени государства высший надзор за соблюдением законодательства, прав, свобод человека и гражданина 1876 1
Коммерсантъ - Издательский дом 2334 5
Ведомости 1426 2
Forbes - Форбс 975 1
РИА Новости 1028 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8529 2
Mediascope - Медиаскоп - TNS Россия, ТНС Гэллап - Admetrix - Эд Метрикс - Исследовательская компания 188 1
ИЭР - Институт экономики роста имени П.А. Столыпина 6 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики - Цифровая грамотность - Цифровые навыки населения 712 1
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет - Universitas Petropolitana 641 1
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 631 2
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 2176 2
ЦИПР - Цифровая Индустрия Промышленной России - Конференция 216 2
ВЭФ - Восточный экономический форум - Дальневосточный экономический форум 95 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1451241, в очереди разбора - 727920.
Создано именных указателей - 196357.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

Техника

Лучшие умные кондиционеры: выбор ZOOM

Самые легкие ноутбуки с дискретной графикой: выбор ZOOM

Умные программы SmartCook AI Technology от DEMIAND: алгоритм идеального ужина

Показать еще

Наука

Астрономы наконец нашли границу у Млечного пути и нанесли ее на карту

Тайна каменного века: древний ДНК раскрывает причины исчезновения целого народа

Идеально просверленный зуб возрастом 60 000 лет свидетельствует, что неандертальцы практиковали стоматологию в Сибири
Показать еще