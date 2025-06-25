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«Тау Технологии» добавила поддержку ОС «РОСА Мобайл» в свое решение для кросс-платформенной разработки

Компания «Тау Технологии», российский производитель средств разработки и прикладного программного обеспечения для корпоративной мобильности, объявляет о добавлении поддержки мобильной операционной системы «РОСА Мобайл» в свое решение для кросс-платформенной разработки — «Тау Платформа». Об этом CNews сообщили представители «Тау Технологии».

Обе компании являются членами комитета по развитию мобильной экосистемы Ассоциации разработчиков программных продуктов (АРПП), который объединяет ведущие ИТ-компании, способствует выстраиванию технологических альянсов и помогает сотрудничеству.

Интеграция охватывает все этапы — от сборки до запуска и отладки приложений. Это особенно важно для госсектора и корпоративных клиентов, которым нужны независимые и безопасные мобильные решения.

«Тау Платформа» — это открытая среда для разработки нативных и гибридных приложений на HTML, CSS, JavaScript и Ruby. Ее архитектура позволяет запускать Ruby-сервер прямо на мобильном устройстве и использовать веб-наработки без переписывания кода.

«Для нас было логичным шагом дополнить уже реализованную поддержку десктопных систем РОСА полноценной интеграцией с «РОСА Мобайл». Теперь пользователи могут разворачивать единые приложения на всех устройствах — от встраиваемых промышленных терминалов до современных смартфонов», — сказал Дмитрий Солдатенков, генеральный директор ООО «Тау Технологии».

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«РОСА Мобайл» — защищенная российская мобильная операционная система, созданная НТЦ ИТ РОСА. Все операционные системы компании — десктопные, серверные, мобильные и встраиваемые, основаны на единой технологической платформе РОСА. Она включает в себя систему сборки ABF и репозиторий ROSA 2021.1, который формируется уже более 10 лет и включает около 35 тыс. проверенных программ и приложений. Такой подход позволяет выстроить безопасное информационное пространство для корпоративных и государственных заказчиков, обеспечивая совместимость и управление ИТ-средой независимо от типа устройств — от рабочих станций и серверов до мобильных решений, таких как Р-ФОН и Р-ТАБ.

Благодаря единому репозиторию приложения экосистемы РОСА работают на всех устройства без существенных доработок, при этом соблюдаются корпоративные стандарты безопасности. Это особенно актуально для организаций с мобильными и удаленными сотрудниками, которые получают стабильный доступ к единому набору сервисов вне зависимости от своего местоположения.

«Поддержка «РОСА Мобайл» в «Тау Платформе» открывает новые возможности для компаний и разработчиков. Теперь можно создавать корпоративные приложения под нашу мобильную платформу быстро, удобно и без привязки к конкретной ОС. Такой шаг приближает формирование полноценной мобильной экосистемы на российской технологической базе», — сказал Олег Карпицкий, генеральный директор НТЦ ИТ РОСА.

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