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TAU Technologies ТАУ Платформа RhoMobile



16.12.2024 Как избежать рисков при заказной разработке ПО 1
17.11.2023 «Тау платформа» (RhoMobile) работает корректно и стабильно на операционной системе Astra Linux 1

Публикаций - 2, упоминаний - 2

TAU Technologies и организации, системы, технологии, персоны:

Softline - Develonica - Девелоника 132 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
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