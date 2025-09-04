«Тау Технологии» и «Ред Софт» подтвердили совместимость «Тау Браузер» и «Тау Платформа» с «Ред ОС М»

Компании «Тау Технологии» и «Ред Софт» объявили о технологической совместимости флагманских продуктов «Тау Браузер» и «Тау Платформа» с мобильной операционной системой «Ред ОС М». Результаты тестирования зафиксированы в протоколах испытаний и сертификатах совместимости. Об этом CNews сообщили представители «Ред Софт».

«Тау Браузер» — современный промышленный браузер для мобильных устройств и терминалов сбора данных. Он полностью замещает промышленные браузеры зарубежных вендоров, покинувших российский рынок (Zebra, Honeywell, Ivanti и др.), обеспечивая при этом более широкий функционал и гибкую кастомизацию. «Тау Браузер» работает на терминалах любых производителей без ограничений, позволяет обновлять контент «на лету» без доработки серверных решений, поддерживает ERP-системы (включая SAP), имеет встроенный киоск-режим, функции удаленного администрирования и поддержку аппаратных возможностей различных моделей ТСД.

«Тау Платформа» — решение для кросс-платформенной разработки корпоративных приложений с полностью открытым исходным кодом. Оно поддерживает все основные западные и российские мобильные и настольные операционные системы. «Тау Платформа» обеспечивает синхронизацию данных с сервером, доступ к аппаратным функциям устройств, интеграцию с корпоративными системами. Созданные на ее основе приложения используются в банковской, страховой и промышленной сферах и регулярно проходят аудит безопасности.

«Ред ОС М» — российская мобильная операционная система, разработанная компанией «Ред Софт». Внесена в реестр отечественного ПО (№ 19638 от 18.10.2023 г.), что подтверждает соответствие стандартам Минцифры России и возможность использования госорганами и компаниями с госучастием. «Ред ОС М» не содержит сервисов Google и поддерживает работу отечественных СКЗИ. Доступ к приложениям обеспечен через предустановленный RuStore. «Ред ОС М» позволяет сочетать в одном устройстве два режима работы: мобильный и настольный. В мобильном режиме пользователи получают привычный интерфейс и высокую производительность за счет запуска приложений Android без эмуляции. В настольном режиме устройство позволяет подключить мышь, клавиатуру и дисплей, а также пользоваться Linux-приложениями.