«Тау платформа» (RhoMobile) работает корректно и стабильно на операционной системе Astra Linux

ООО «Тау технологии», разработчик кроссплатформенных решений для бизнеса, и «Группа Астра», разработчик отечественного системного и инфраструктурного ПО, объявляют об успешном завершении процесса тестирования и подтверждении полной совместимости своих продуктов. Об этом CNews сообщили представители компании «Тау технологии».

В ходе совместных работ было подтверждено, что среда разработки «Тау платформа» (RhoMobile) от «Тау технологии» работает корректно и стабильно на операционной системе Astra Linux. Это открывает новые возможности для разработчиков и бизнеса, предоставляя инструменты для создания мощных и безопасных приложений в отечественной ОС.

«Кооперация с компанией «Тау технологии» — это последовательный шаг в наращивании экосистемы совместимых с ОС Astra Linux надежных и безопасных решений. Мы рады, что качественные продукты «Тау Технологий» корректно работают на нашей платформе, и благодарны коллегам за сотрудничество. Сейчас рынок крайне нуждается в импортонезависимых средах разработки, это очень перспективное направление, и мы продолжим совместную работу, чтобы и в дальнейшем гарантировать клиентам 100% работоспособность и удобство наших программных стеков», – сказал Дмитрий Тараканов, руководитель департамента развития технологического сотрудничества ПАО «Группа Астра».

Исполнительный директор ООО «Тау технологии» Александр Епифанов: «Наша компания уже много лет занимается обеспечением поддержки отечественных операционных систем в своих продуктах. Прежде всего, это касается, конечно, лидирующей российской платформы Astra Linux. Для нас импортозамещение – это не просто лозунг, а осознанный выбор, и мы рады тому, что достигли успехов в этом направлении».

Кроссплатформенное решение «Тау платформа» позволяет разрабатывать приложения под все отечественные и зарубежные мобильные и настольные ОС.

Обе компании продолжат сотрудничество в направлении улучшения и расширения возможностей программных стеков, включающих их продукты, чтобы предложить клиентам еще больше инновационных совместных решений.

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Компания «Тау технологии» - разработчик корпоративного мобильного программного обеспечения. Являются разработчиком «Тау браузер», который был создан с целью предоставить отечественному рынку промышленный браузер, сочетающий в себе широкий функционал и возможность заместить любые аналогичные продукты, в том числе и без перенастройки имеющегося серверного решения. Все продукты компании включены в «Единый реестр российских программ для ЭВМ и баз данных» Минцифры России.

«Группа Астра» — участник российского рынка информационных технологий в области разработки программного обеспечения (ПО) и средств защиты информации. В команде сегодня трудится более 1900 сотрудников, а программные продукты «Астры» используются во всех отраслях экономики: в энергетических и нефтегазовых компаниях, в организациях финансового сектора, а также в госкомпаниях и госкорпорациях, в медицине и образовании. «Астра» создает системное и прикладное ПО, а также сервисы, которые удовлетворяют потребности заказчиков при создании и проектировании ИТ-инфраструктур. В основе экосистемы — Astra Linux, сертифицированная операционная система со встроенными средствами защиты информации для безопасной работы ИТ-инфраструктур любого масштаба. Всего в портфеле «Астры» 17 ИТ-решений: средства виртуализации, управление доменом, резервное копирование, создание инфраструктур виртуальных рабочих мест, инфраструктурные платформы, корпоративная почта и мобильное рабочее место. Все решения компании включены в «Единый реестр российских программ для ЭВМ и баз данных» Минцифры России.