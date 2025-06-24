«РОСА Мобайл» получила поддержку в платформе кросс-платформенной разработки «Тау Платформа»

Компания «Тау Технологии» добавила поддержку мобильной операционной системы «РОСА Мобайл» в свое решение для кросс-платформенной разработки — «Тау Платформа». Разработанное на платформе приложение будет работать как на зарубежных Android, iOS, так и на отечественной мобильной «РОСА Мобайл» и на настольных «РОСА Фреш» и «РОСА Хром». Об этом CNews сообщили представители РОСА.

Обе компании являются членами Комитета по развитию мобильной экосистемы Ассоциации разработчиков программных продуктов (АРПП), который объединяет ведущие ИТ-компании, способствует выстраиванию технологических альянсов и помогает сотрудничеству.

Интеграция охватывает все этапы — от сборки до запуска и отладки приложений. Это особенно важно для госсектора и корпоративных клиентов, которым нужны независимые и безопасные мобильные решения.

«Тау Платформа» — это открытая среда для разработки нативных и гибридных приложений на HTML, CSS, JavaScript и Ruby. Ее архитектура позволяет запускать Ruby-сервер прямо на мобильном устройстве и использовать веб-наработки без переписывания кода.

«Для нас было логичным шагом дополнить уже реализованную поддержку десктопных систем РОСА полноценной интеграцией с «РОСА Мобайл». Теперь пользователи могут разворачивать единые приложения на всех устройствах — от встраиваемых промышленных терминалов до современных смартфонов», — сказал Дмитрий Солдатенков, генеральный директор ООО «Тау Технологии».

«РОСА Мобайл» защищенная российская мобильная операционная система, созданная НТЦ ИТ РОСА. Все операционные системы компании — десктопные, серверные, мобильные и встраиваемые, основаны на единой технологической платформе РОСА. Она включает в себя систему сборки ABF и репозиторий ROSA 2021.1, который формируется уже более 10 лет и включает около 35 тыс. проверенных программ и приложений. Такой подход позволяет выстроить безопасное информационное пространство для корпоративных и государственных заказчиков, обеспечивая совместимость и управление ИТ-средой независимо от типа устройств — от рабочих станций и серверов до мобильных решений, таких как «Р-фон» и «Р-Таб».

Благодаря единому репозиторию приложения экосистемы РОСА работают на всех устройства без существенных доработок, при этом соблюдаются корпоративные стандарты безопасности. Это особенно актуально для организаций с мобильными и удаленными сотрудниками, которые получают стабильный доступ к единому набору сервисов вне зависимости от своего местоположения.

«Поддержка «РОСА Мобайл» в «Тау Платформе» открывает новые возможности для компаний и разработчиков. Теперь можно создавать корпоративные приложения под нашу мобильную платформу быстро, удобно и без привязки к конкретной ОС. Такой шаг приближает формирование полноценной мобильной экосистемы на российской технологической базе», — сказал Олег Карпицкий, генеральный директор НТЦ ИТ РОСА.