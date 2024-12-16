Кострюков Артем
Кострюков Артем и организации, системы, технологии, персоны:
|АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 661 1
|Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 721 1
|Зеленин Владимир 7 1
|Шамрай Никита 6 1
|Гонтарев Павел 94 1
|Степнов Михаил 5 1
|Тихонова Мария 2 1
|Устинов Михаил 6 1
|Козлов Максим 27 1
|Овчаренко Юрий 37 1
|Гроцкий Николай 1 1
|Колотова Дарья 4 1
|Россия - РФ - Российская федерация 144219 7
|Москва - ЦАО - Краснопресненская набережная - Пресненская набережная 58 1
|Казахстан - Республика 5526 1
|Россия - ПФО - Татарстан - Иннополис 559 1
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