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Индексная книга (каталог) CNews*
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Все категории 166239
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Кострюков Артем



16.12.2024 Как избежать рисков при заказной разработке ПО 1
21.05.2024 Платформу для разработки GitFlic интегрировали с системой управления тестированием Test IT 1
19.01.2024 «Отечественный ИТ-рынок не должен смотреть в сторону заграничных решений» 1
24.11.2023 Холдинг Т1 проведет собственную ИТ-конференцию в Москве 1 декабря 1
25.08.2023 ПСБ внедрил отечественную систему управления тестированием ПО 1
26.01.2022 Как система Test IT превращает обеспечение качества в культуру 7
14.04.2021 Parallels внедрила систему управления тестированием Test IT 1

Публикаций - 7, упоминаний - 13

Кострюков Артем и организации, системы, технологии, персоны:

Softline - Develonica - Test IT - Тест Айти 27 6
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 1877 2
GitHub 814 1
Parallels Holdings - Параллелз Софтвер 513 1
Сколково - Центр развития цифровых технологий Фонда Сколково - SK ИТ - Skolkovo ITCluster - Кластер информационных технологий 390 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12553 1
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 3903 1
СалютДевайсы - СберДевайсы - SberDevices 314 1
Microsoft Corporation 24625 1
Yoonion Holding - Юнион холдинг 5 1
Т1 Холдинг - Т1 Группа 246 1
Atlassian 118 1
Ростех - Росэлектроника - Импульс НПО 1256 1
TeamStorm - Тимшторм 7 1
РусБИТех - Увеон – облачные технологии - Uveon 238 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - ISPsystem - ИСПсистем - Энт Сервисез - Экзософт - Exosoft 245 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Knomary - Номари СиАйЭс 125 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - RuBackup - Рубэкап 308 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - РеСолют 146 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Tantor Labs - Тантор Лабс 231 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - РуПост 209 1
Softline - Софтлайн 2811 1
Softline - Develonica - Девелоника 132 1
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 916 1
ПСБ - Промсвязьбанк 851 1
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 963 1
Экспоцентр ЦВК - Центральный выставочный комплекс 317 1
МТС Трэвел - MTS Travel 287 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7302 1
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 452 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3046 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11626 2
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1902 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 661 1
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 721 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19286 5
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 65968 5
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50409 5
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24118 4
OpenSource software - Открытое программное обеспечение - Свободное программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 7357 3
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 13101 3
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10160 3
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 27363 3
TTM - T2M - Time-to-Market - time2market - Время от начала разработки идеи до выхода на рынок 392 2
CI/CD - Continuous integration & Continuous delivery - Непрерывная интеграция и доставка ПО 323 2
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21136 2
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание 10076 2
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 30692 2
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 5249 2
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 13367 2
ОС - Операционная система - OS - Operating system 25337 2
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MVP - Minimum Viable Product - Продукт с минимально необходимым набором возможностей 524 1
OIDF - OpenID Foundation - OIDC - OpenID Connect - Открытый стандарт и децентрализованный протокол для аутентификации на сайтах 80 1
QA - Quality Assurance - QA Automation - Обеспечение качества 62 1
LDAP - Lightweight Directory Access Protocol - Легковесный протокол доступа к каталогам 411 1
TMS - Transportation Managament System - Система управления транспортом - Системы диспетчеризации транспорта 70 1
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 12520 1
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов - Digital Process Automation, DPA - Программные роботы 5343 1
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" - готовое решение 4006 1
Нагрузочное тестирование - Load testing 525 1
Геймификация - Gamification - игрофикация - геймизация - игровые механики 230 1
PC game - GameDev - Game development and production - Геймдев 52 1
TMS - Test Management System - Системы управления тестированием - Тестирование программного обеспечения - TestOps - test operations 411 1
Kanban - Канбан - система организации производства и снабжения «точно в срок» 264 1
Repository - Репозиторий 853 1
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 6554 1
VR - Virtual Reality - Виртуальная реальность - Искусственная реальность - Иммерсивность - Immersive - Иммерсивные технологии 2948 1
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 4096 1
Widget - Виджет - небольшое вспомогательное приложение 1848 1
Dashboard - Дашборд - Информационная панель - Способ визуального представления данных 1134 1
Биллинг - Billing - Комплекс процессов определения стоимости телекоммуникационных услуг - АСР - Автоматизированная система расчетов 1954 1
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды 6084 1
Виртуализация - Контейнеризация - виртуализация на уровне операционной системы - Контейнерная виртуализация - Зонная виртуализация - Контейнерные среды 1527 1
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 11349 1
Gitlab - Веб-инструмент жизненного цикла DevOps с открытым исходным кодом 136 2
Atlassian - Jira Service Management - Система отслеживания ошибок 238 2
Linux OS 9937 2
Python - высокоуровневый язык программирования 929 1
Oracle Java - язык программирования 3075 1
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS - Microsoft ADUC - Microsoft Active Directory Users and Computers 1323 1
Microsoft Azure DevOps 17 1
Jenkins 44 1
Bitbucket - репозиторий - хостинг проектов и их совместной разработки 25 1
JetBrains TeamCity 20 1
Qameta Software - Allure TestOps - ТестОпс 14 1
Softline - Develonica - Test IT Cloud 1 1
Softline - Develonica - Test IT Enterprise 2 1
Katalon TestOps 1 1
Testim TestOps 1 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - ISPsystem BILLmanager 242 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Astra Linux ALD Pro 343 1
TestRail 5 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - РуПост - WorksPad - MobileSputnik 308 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Tantor Labs - Astra DB Tantor Platform - Астра база данных тантор платформа СУБД 262 1
РусБИТех - Увеон - Термидеск - Termidesk 299 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - РеСолют - GitFlic 155 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - РуПост - RuPost - RuPost Desktop X - почтовый клиент 280 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - ISPsystem DCImanager 247 1
Google Android 13994 1
Apple iOS 7809 1
Зеленин Владимир 7 1
Шамрай Никита 6 1
Гонтарев Павел 94 1
Степнов Михаил 5 1
Тихонова Мария 2 1
Устинов Михаил 6 1
Козлов Максим 27 1
Овчаренко Юрий 37 1
Гроцкий Николай 1 1
Колотова Дарья 4 1
Россия - РФ - Российская федерация 144219 7
Москва - ЦАО - Краснопресненская набережная - Пресненская набережная 58 1
Казахстан - Республика 5526 1
Россия - ПФО - Татарстан - Иннополис 559 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 47991 5
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8372 3
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29019 3
Федеральный закон 187-ФЗ - О безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ) Российской Федерации 1189 2
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51009 2
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14320 2
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 2334 2
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5073 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24084 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 10940 1
CDTO - Chief Digital Transformation Officer - CDO - Chief Digital Officer - Руководитель цифровой трансформации 359 1
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 6397 1
Здравоохранение - Аллергия - Allergy - Аллергология - Allergology - Аллергологическое тестирование - Allergological testing 201 1
Индустрия развлечений - Шоу-бизнес - Show business - Концерт 619 1
Импортозамещение - параллельный импорт 481 1
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 10956 1
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3141 1
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 4813 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5412 1
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3106 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13489 1
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 7598 1
MarTech - Имидж, репутация - Имиджмейкинг, репутационный менеджмент - репутационный риск - репутационные потери - reputational risk - reputational losses 2727 1
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 6913 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 5760 1
HRM - Корпоративная культура - Corporate culture 305 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3199 1
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2421 3
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 2006 1
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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