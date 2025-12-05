«Инферит ОС» подтверждает совместимость ОС «МСВСфера 9.6» и платформы управления тестированием Test IT

Операционные системы «МСВСфера Сервер 9.6» и «МСВСфера АРМ 9.6» разработчика «Инферит ОС» (кластер «СФ Тех» ГК Softline) прошли проверку на совместимость с платформой управления тестированием Test IT («Девелоника» FabricaONE.AI, акционер – ГК Softline). Испытания подтвердили стабильную работу платформы на российской ОС — это дает отечественным компаниям готовое, безопасное решение для полного цикла тестирования ПО.

Test IT — российская платформа для управления тестированием ПО, включенная в реестр отечественного ПО. Решение предназначено для команд любого масштаба и помогает централизованно управлять процессом тестирования. Внедрение платформы обеспечивает прозрачность, контроль качества и сокращает до 50% времени QA-команд при работе с документацией и тестами. Ключевые преимущества: мощная аналитика, гибкие тест-планы, интеграции с другими инструментами разработки, а также с ИИ-моделями для генерации тест-кейсов и автотестов. Продуктом пользуются более 800 компаний, включая лидеров рынка в сфере ИТ, телекоммуникаций и финансов.

Благодаря интеграции «МСВСфера 9.6» и Test IT отечественные компании получают полностью импортонезависимую технологическую платформу для организации контроля качества ПО. Это снижает риски, связанные с зависимостью от зарубежных решений, упрощает выполнение требований регуляторов и повышает предсказуемость эксплуатации. Пользователи могут развернуть Test IT на «МСВСфере» без доработок, сохраняя стабильность процессов.

«МСВСфера Сервер» — это российская операционная система для корпоративной инфраструктуры, основанная на Red Hat Enterprise Linux (RHEL). ОС имеет сертификат ФСТЭК России 4 уровня доверия, все ее репозитории расположены на территории России, а срок поддержки версии 9 гарантирован до 2032 г. ОС «МСВСфера Сервер» является надежным и стабильным решением, которое обеспечивает бесперебойную работу критически важной ИТ-инфраструктуры в различных отраслях, включая образование, транспорт и науку.

«МСВСфера АРМ» — российская операционная система для рабочих станций с привычным интерфейсом в стилях Windows 11 и macOS. ОС включена в реестр отечественного ПО, имеет сертификат ФСТЭК России и обеспечивает стабильную работу с офисными приложениями, браузерами и информационными системами в государственном и коммерческом секторах.

«Совместное использование Test IT и «МСВСфера Сервер 9» формирует замкнутый контур технологического суверенитета в критически важном процессе контроля качества ПО. Это позволяет компаниям, особенно в госсекторе и КИИ, выполнять требования по импортозамещению, не жертвуя функциональностью», — сказала Ирина Назаренко, директор «Инферит ОС» (кластер «СФ Тех» ГК Softline).

«Совместимость с «МСВСферой» усиливает практическую ценность Test IT для QA-команд, работающих на отечественных проектах. Среда становится предсказуемой, стабильной и полностью готовой для работы с критичными тестовыми контурами. Для бизнеса это означает меньше рисков, связанных с инфраструктурой, и более понятную стоимость владения за счет импортонезависимого стека», — отметил Артем Кострюков, генеральный директор Test IT («Девелоника» FabricaONE.AI, акционер – ГК Softline).