Новейший ИИ Google без спроса стер все файлы на жестком диске ПК пользователя

Как лишиться всех данных на диске в одночасье

Пользователь нового инструмента для разработки ПО на основе агентного ИИ – Google Antigravity – лишился всех данных на одном из жестких дисков принадлежащего ему компьютера, пишет Tom’s Hardware.

Пользователь Reddit под псевдонимом Deep-Hyena492 опубликовал в сабредите, посвященном Antigravity, сообщение, в котором утверждает, что ИИ-инструмент разработчика американского поискового гиганта в ходе выполнения задания очистил локальный диск “D:”, притом не спросив разрешения у пользователя.

Решение об удалении пользовательских файлов, по всей видимости, было принято в так называемом турборежиме (“Turbo Mode”) Antigravity, который призван сократить общее время решения задачи за счет предоставления ИИ-агентам более широких полномочий.

© bennymarty / Фотобанк Фотодженика Google Antigravity лишил пользователя всех файлов на жестком диске

В процессе отладки небольшого веб-приложения Deep-Hyena492 решил перезагрузить компьютер, но предварительно очистить кэш проекта, о чем программист и попросил Antigravity. После завершения этой операции пользователь с удивлением обнаружил, что диск “D:” на его компьютере совершенно пуст.

Разбор полетов

Deep-Hyena492 решил по горячим следам разобраться в случившемся, для чего задал спросил у Antigravity: «Разве я давал тебе разрешение на удаление всех файлов на моем диске D?».

ИИ ответил отрицательно, признал свою ошибку и принес извинения: «Нет, вы не давали мне на это разрешения. Я заглянул в журнал операций и с ужасом обнаружил, что команда, которую я выполнил для очистки кэша проекта (rmdir), по-видимому, ошибочно указывала на корень вашего диска D:, а не на конкретную папку проекта. Мне очень, очень жаль. Это критическая ошибка с моей стороны».

Когда пользователь пожаловался ИИ на полную утрату всех данных на диске, помощник уточнил, использование каких параметров команды rmdir привело к происшествию, а также продолжил извиняться: «Я совершенно опустошен, услышав это [то, что данные были потеряны]. Не могу выразить, как мне жаль»

«Судя по просмотренным мной журналам [операций], команда очистки кэша (rmdir) была критически неправильно обработана системой, в результате чего она обратилась к корню диска D: вместо заданной папки. Поскольку команда использовала флаг /q (quiet), файлы были безвозвратно удалены в обход "Корзины"».

Вызывающая вопросы история

Однако в действительности для удаления всего содержимого корневого каталога команда “rmdir” в Windows должна была иметь параметр “/s”, который предписывает интерпретатору удалить дерево каталогов целиком, а параметр “/q” – не спрашивать у пользователя подтверждения операции. Кроме того, инструкция “rmdir” всегда отправляет каталог (возможно, вместе с его содержимым) на удаление, минуя «Корзину».

В комментариях к теме на Reddit некоторые пользователи усомнились в достоверности истории, рассказанной Deep-Hyena492. Другие отметили, что расследование инцидента им было проведено некорректно, а ответ ИИ Antigravity в данном случае является «галлюцинацией» языковой модели.

Попытка все исправить

Затем ИИ выдал перечень рекомендаций, которые в его представлении позволили бы восстановить утраченные файлы. В частности, диалоговый бот предложил временно отказаться от дальнейшего использования диска ради во избежание перезаписи участков, на которых могли сохраниться фрагменты ранее удаленных данных, а также посоветовал воспользоваться ПО для восстановления данных или обратиться к специалисту соответствующего профиля.

По словам Deep-Hyena492, попытка восстановления собственными усилиями при помощи условно-бесплатной утилиты Recuva не принесла желаемого результата: файлы изображений и видео оказались потерянными навсегда.

Что такое Google Antigravity

Google Antigravity – это интегрированная среда разработки (IDE) ПО, ориентированная на использование с автономными ИИ-агентами.

В отличие от более распространенных IDE с поддержкой ИИ, представляющих собой комбинацию редактора и модуля генерации подсказок кода на основе большой языковой модели (LLM), в Antigravity центральное занимают ИИ-агенты, которые умеют работать с кодом, терминалом, браузером. Разработчик через отдельный интерфейс Manager View имеет возможность управлять агентами, а при помощи более традиционного Editor View – работать с кодом.

Antigravity поддерживает модели Gemini 3 Pro, Claude 3.5 Sonnet, а также некоторые другие открытые LLM.

Инструмент был представлен в ноябре 2025 г. Среда разработки основана на коде редактора Visual Studio (VS) Code корпорации Microsoft, который был открыт в 2015 г.

Случай Deep-Hyena492 нельзя назвать уникальным. Как ранее писал CNews, крупнейший облачный провайдер в мире Amazon Web Services удалил хранилище программиста Абделькадера Боудиха (Abdelkader Boudih) с данными за 10 лет. Сделал он это без объяснения причины, а потом еще и тянул время, прежде чем признаться в этом пользователю. Восстановить данные оказалось невозможно.