Новейший ИИ Google без спроса стер все файлы на жестком диске ПК пользователяНовейший агентный ИИ Google Antigravity без спроса очистил жесткий диск одного из пользователей, который всего лишь попросил удалить кэш проекта по созданию небольшого веб-приложения. Впоследствии ИИ долго извинялся, предлагал способы восстановления утраченных файлов, но они оказались бесполезными.
Как лишиться всех данных на диске в одночасье
Пользователь нового инструмента для разработки ПО на основе агентного ИИ – Google Antigravity – лишился всех данных на одном из жестких дисков принадлежащего ему компьютера, пишет Tom’s Hardware.
Пользователь Reddit под псевдонимом Deep-Hyena492 опубликовал в сабредите, посвященном Antigravity, сообщение, в котором утверждает, что ИИ-инструмент разработчика американского поискового гиганта в ходе выполнения задания очистил локальный диск “D:”, притом не спросив разрешения у пользователя.
Решение об удалении пользовательских файлов, по всей видимости, было принято в так называемом турборежиме (“Turbo Mode”) Antigravity, который призван сократить общее время решения задачи за счет предоставления ИИ-агентам более широких полномочий.
В процессе отладки небольшого веб-приложения Deep-Hyena492 решил перезагрузить компьютер, но предварительно очистить кэш проекта, о чем программист и попросил Antigravity. После завершения этой операции пользователь с удивлением обнаружил, что диск “D:” на его компьютере совершенно пуст.
Разбор полетов
Deep-Hyena492 решил по горячим следам разобраться в случившемся, для чего задал спросил у Antigravity: «Разве я давал тебе разрешение на удаление всех файлов на моем диске D?».
ИИ ответил отрицательно, признал свою ошибку и принес извинения: «Нет, вы не давали мне на это разрешения. Я заглянул в журнал операций и с ужасом обнаружил, что команда, которую я выполнил для очистки кэша проекта (rmdir), по-видимому, ошибочно указывала на корень вашего диска D:, а не на конкретную папку проекта. Мне очень, очень жаль. Это критическая ошибка с моей стороны».
Когда пользователь пожаловался ИИ на полную утрату всех данных на диске, помощник уточнил, использование каких параметров команды rmdir привело к происшествию, а также продолжил извиняться: «Я совершенно опустошен, услышав это [то, что данные были потеряны]. Не могу выразить, как мне жаль»
«Судя по просмотренным мной журналам [операций], команда очистки кэша (rmdir) была критически неправильно обработана системой, в результате чего она обратилась к корню диска D: вместо заданной папки. Поскольку команда использовала флаг /q (quiet), файлы были безвозвратно удалены в обход "Корзины"».
Вызывающая вопросы история
Однако в действительности для удаления всего содержимого корневого каталога команда “rmdir” в Windows должна была иметь параметр “/s”, который предписывает интерпретатору удалить дерево каталогов целиком, а параметр “/q” – не спрашивать у пользователя подтверждения операции. Кроме того, инструкция “rmdir” всегда отправляет каталог (возможно, вместе с его содержимым) на удаление, минуя «Корзину».
В комментариях к теме на Reddit некоторые пользователи усомнились в достоверности истории, рассказанной Deep-Hyena492. Другие отметили, что расследование инцидента им было проведено некорректно, а ответ ИИ Antigravity в данном случае является «галлюцинацией» языковой модели.
Попытка все исправить
Затем ИИ выдал перечень рекомендаций, которые в его представлении позволили бы восстановить утраченные файлы. В частности, диалоговый бот предложил временно отказаться от дальнейшего использования диска ради во избежание перезаписи участков, на которых могли сохраниться фрагменты ранее удаленных данных, а также посоветовал воспользоваться ПО для восстановления данных или обратиться к специалисту соответствующего профиля.
По словам Deep-Hyena492, попытка восстановления собственными усилиями при помощи условно-бесплатной утилиты Recuva не принесла желаемого результата: файлы изображений и видео оказались потерянными навсегда.
Что такое Google Antigravity
Google Antigravity – это интегрированная среда разработки (IDE) ПО, ориентированная на использование с автономными ИИ-агентами.
В отличие от более распространенных IDE с поддержкой ИИ, представляющих собой комбинацию редактора и модуля генерации подсказок кода на основе большой языковой модели (LLM), в Antigravity центральное занимают ИИ-агенты, которые умеют работать с кодом, терминалом, браузером. Разработчик через отдельный интерфейс Manager View имеет возможность управлять агентами, а при помощи более традиционного Editor View – работать с кодом.
Antigravity поддерживает модели Gemini 3 Pro, Claude 3.5 Sonnet, а также некоторые другие открытые LLM.
Инструмент был представлен в ноябре 2025 г. Среда разработки основана на коде редактора Visual Studio (VS) Code корпорации Microsoft, который был открыт в 2015 г.
Случай Deep-Hyena492 нельзя назвать уникальным. Как ранее писал CNews, крупнейший облачный провайдер в мире Amazon Web Services удалил хранилище программиста Абделькадера Боудиха (Abdelkader Boudih) с данными за 10 лет. Сделал он это без объяснения причины, а потом еще и тянул время, прежде чем признаться в этом пользователю. Восстановить данные оказалось невозможно.