Разделы

ПО Импортонезависимость
|

Test IT и GitFlic подписали соглашение о сотрудничестве и создании открытой методологии разработки

Компания Test IT, бизнес-подразделение бренда «Девелоника» (ГК Softline), и «Группа Астра» подписали соглашение о стратегическом сотрудничестве. Взаимодействие двух вендоров направлено на развитие отечественных ИТ-инструментов и поддержку импортозамещения. Сотрудничество объединяет экспертизу в управлении качеством и инфраструктуре разработки, закладывая основу для надежных и безопасных цифровых решений. Об этом CNews сообщили представители «Группы Астра».

Стороны объединят усилия для участия в отраслевых инициативах, выработки единых подходов к обеспечению качества и проработки открытой методологической базы для разработки программного обеспечения.

«Облачный» язык бизнеса: 8 терминов, о которых должен знать каждый руководитель
Цифровизация

«Сегодня мы сделали еще один шаг к объединению усилий российских вендоров, чтобы вместе развивать инструменты для качественной и безопасной разработки ПО. В рамках взаимодействия с командой GitFlic и другими вендорами «Группы Астра» мы планируем работать не только над интеграцией продуктов, которая позволит более полно закрывать потребности в разработке и тестировании. Наша основная цель — совместно создать открытый отраслевой стандарт разработки, основанный на лучших практиках и распространенных рыночных решениях в российской специфике», — сказал Артем Кострюков, генеральный директор Test IT, бизнес-подразделения «Девелоники» (ГК Softline).

«Совместная работа с Test IT — важный шаг к формированию открытой методологии, которая объединит лучшие практики управления кодом и CI/CD в единый стандарт. GitFlic как платформа для распределенной разработки обеспечит прозрачность и контроль на всех этапах, а интеграция с решениями Test IT даст командам возможность эффективнее выявлять уязвимости на ранних стадиях. Это критически важно для зрелости российской ИТ-экосистемы», — сказал Максим Козлов, технический директор GitFlic.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Умное производство: изучаем потенциал супераппа для компаний реального сектора

Доля закупок отечественной радиоэлектронной продукции в ПСБ превысила 85%

Максим Завьялов, K2 Cloud: Импортозамещение в финсекторе будет оставаться крайне актуальным ближайшие годы

«Микран» ликвидирует «дочку», которая должна была выпускать российские гражданские микросхемы

Андрей Нуйкин, «Евраз»: Более 10 лет мы смотрим в первую очередь на отечественных разработчиков

Россиян обяжут покупать ноутбуки с российским Linux. Его будут устанавливать принудительно. Опрос

Конференции

Инновация года 2025

Импортозамещение года 2025

CNews FORUM Кейсы 2025
Показать еще

CNewsMarket

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

Техника

Самые легкие 14-дюймовые ноутбуки стоимостью до 50 000 рублей: хиты продаж

Лучшие умные часы для занятий спортом: выбор ZOOM

Обзор кронштейнов DIGMA D-MM101 и DIGMA D-MM202D для мониторов: экономим рабочее пространство

Показать еще

Наука

Создано устройство, которое поможет обнаружить жизнь за пределами Земли — оно блокирует звездный свет

Найден ответ на один из вопросов тысячелетия — откуда взялось самое древнее золото во Вселенной

Выкованные в огне: как гамма-всплески создали самые тяжелые элементы во Вселенной
Показать еще