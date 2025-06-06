Test IT и GitFlic подписали соглашение о сотрудничестве и создании открытой методологии разработки

Компания Test IT, бизнес-подразделение бренда «Девелоника» (ГК Softline), и «Группа Астра» подписали соглашение о стратегическом сотрудничестве. Взаимодействие двух вендоров направлено на развитие отечественных ИТ-инструментов и поддержку импортозамещения. Сотрудничество объединяет экспертизу в управлении качеством и инфраструктуре разработки, закладывая основу для надежных и безопасных цифровых решений. Об этом CNews сообщили представители «Группы Астра».

Стороны объединят усилия для участия в отраслевых инициативах, выработки единых подходов к обеспечению качества и проработки открытой методологической базы для разработки программного обеспечения.

«Сегодня мы сделали еще один шаг к объединению усилий российских вендоров, чтобы вместе развивать инструменты для качественной и безопасной разработки ПО. В рамках взаимодействия с командой GitFlic и другими вендорами «Группы Астра» мы планируем работать не только над интеграцией продуктов, которая позволит более полно закрывать потребности в разработке и тестировании. Наша основная цель — совместно создать открытый отраслевой стандарт разработки, основанный на лучших практиках и распространенных рыночных решениях в российской специфике», — сказал Артем Кострюков, генеральный директор Test IT, бизнес-подразделения «Девелоники» (ГК Softline).

«Совместная работа с Test IT — важный шаг к формированию открытой методологии, которая объединит лучшие практики управления кодом и CI/CD в единый стандарт. GitFlic как платформа для распределенной разработки обеспечит прозрачность и контроль на всех этапах, а интеграция с решениями Test IT даст командам возможность эффективнее выявлять уязвимости на ранних стадиях. Это критически важно для зрелости российской ИТ-экосистемы», — сказал Максим Козлов, технический директор GitFlic.