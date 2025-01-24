VK Cloud VK Dev Platform
Dev Platform построена на базе инфраструктуры и сервисов VK Cloud, а также продуктов российских разработчиков. Решение объединяет весь комплекс инструментов: инфраструктурные, платформенные сервисы и функциональное ПО. Для обеспечения надежности продуктов в Dev Platform доступны инструменты безопасной разработки — DevSecOps.
Инструменты преднастроены и интегрированы между собой, поэтому их можно быстро развернуть под задачи компании и начать разработку. Благодаря этому команды могут сразу фокусироваться на разработке и развитии продуктов, не тратя время на ожидание доступов, выделение необходимых ресурсов или синхронизацию процессов.
VK Cloud и организации, системы, технологии, персоны:
|Альфа-Банк 1770 1
|Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1630 1
|Россия - РФ - Российская федерация 144361 2
|Казахстан - Республика 5528 1
|Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43192 1
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