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VK Cloud VK Dev Platform


Dev Platform построена на базе инфраструктуры и сервисов VK Cloud, а также продуктов российских разработчиков. Решение объединяет весь комплекс инструментов: инфраструктурные, платформенные сервисы и функциональное ПО. Для обеспечения надежности продуктов в Dev Platform доступны инструменты безопасной разработки — DevSecOps.

Инструменты преднастроены и интегрированы между собой, поэтому их можно быстро развернуть под задачи компании и начать разработку. Благодаря этому команды могут сразу фокусироваться на разработке и развитии продуктов, не тратя время на ожидание доступов, выделение необходимых ресурсов или синхронизацию процессов. 


24.01.2025 VK Tech добавил в решение для разработчиков Dev Platform инструмент управления проектами 1
10.12.2024 ИТ-«дочка» VK может провести IPO 1
18.11.2024 Решения AppSec Solutions сертифицированы для работы с VK Cloud 1
26.06.2024 VK Cloud интегрировали Dev Platform с инструментами безопасной разработки 1
19.06.2024 Платформа VK Cloud упростит разработчикам создание цифровых продуктов 1

Публикаций - 5, упоминаний - 5

VK Cloud и организации, системы, технологии, персоны:

VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 3910 4
VK Tech - ВК Технологии - VK Цифровые технологии - ВК Цифровые технологии - Mail.ru Цифровые технологии 237 4
VK Cloud Solutions - Mail.Ru Cloud Solutions (MCS) 338 3
Ростелеком - РТК-ЦОД - Ростелеком Центры обработки данных - Ростелеком-ЦОД 195 1
Softline - Sl Soft - Сл Софт 233 1
Ростелеком 9706 1
8219 1
Softline - Develonica - Девелоника 132 1
Softline - Bell Integrator - Бэлл Интегратор 127 1
VK - Mail.ru Group 3456 1
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1181 1
Swordfish Security - Свордфиш Секьюрити 12 1
Kaspersky - Лаборатория Касперского 4877 1
Softline - Софтлайн 2816 1
Альфа-Банк 1770 1
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1630 1
ЦСР - Центр стратегических разработок 137 1
Правительство РФ - Комиссия по цифровому развитию, использованию информационных технологий для улучшения качества жизни и условий ведения предпринимательской деятельности - Правительственная комиссия по связи 286 1
Кибербезопасность - DevSecOps - Development Security Operations - AppSec - ASPM - Application Security Posture Management 256 4
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 66059 3
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 15728 3
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21147 2
SCA - Software Composition Analysis - решения класса композиционного анализа ПО 15 2
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 27432 2
Private Cloud - Частные облака - Приватные облака - Корпоративные облака - Защищенное корпоративное облако, ЗКО 1120 2
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 30713 1
MADP - Mobile Application Development Platforms - Платформы разработки мобильных приложений 9 1
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 9383 1
Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 6956 1
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 11363 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50485 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 13402 1
SecOps - Security Operations - Операции безопасности 33 1
Кибербезопасность - Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - Exploit - Эксплоиты, использующие уязвимости в ПО 6119 1
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11133 1
OpenSource software - Открытое программное обеспечение - Свободное программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 7382 1
HRM - HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management Systems, HRMS - Системы управления персоналом 2787 1
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 7998 1
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 4444 3
Swordfish Security - AppSec Track 7 2
Swordfish Security - AppSec Hub 9 2
VK - Mail.ru Tarantool - платформа in‑memory вычислений 155 1
Positive Technologies - PT BlackBox - PT BlackBox Scanner DAST-сканер 18 1
Positive Technologies - PT AI - PT Application Inspector - PT Application Security 63 1
Positive Technologies - PT Container Security 9 1
Apple iOS 7811 1
VK WorkSpace - Mail.ru для Бизнеса 129 1
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Россия - РФ - Российская федерация 144361 2
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Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43192 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51053 1
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14334 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48030 1
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6128 1
Фондовая биржа - IPO - Initial Public Offering - Первое публичное размещение акций компании 1950 1
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4665 1
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3147 1
Патент - охранный документ исключительного права, авторства и приоритета изобретения, полезной модели, промышленного образца либо селекционного достижения - Изобретательство - Новаторство 1550 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8395 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13510 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 3947 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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