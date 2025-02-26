Рыбаков Илья
|26.02.2025
|«Яндекс» запустил «убийцу» GitHub 1
|29.09.2010
|В МТС завершено внедрение решения для управления бизнес-процессами Casewise Corporate Modeler 1
Рыбаков Илья и организации, системы, технологии, персоны:
|Россия - РФ - Российская федерация 145520 2
|Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17143 1
|Европа 21811 1
|Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 14226 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2025 годы.
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