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Рыбаков Илья



26.02.2025 «Яндекс» запустил «убийцу» GitHub 1
29.09.2010 В МТС завершено внедрение решения для управления бизнес-процессами Casewise Corporate Modeler 1

Публикаций - 2, упоминаний - 2

Рыбаков Илья и организации, системы, технологии, персоны:

ФОРС - Центр разработки 638 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12802 1
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10301 1
Dashboard - Дашборд - Информационная панель - Способ визуального представления данных 1168 1
HRM - КЭДО - Кадровый электронный документооборот - HR document management - кадровое делопроизводство 828 1
Групповая политика - Group Policy - набор правил или настроек, в соответствии с которыми производится настройка рабочей среды приёма и передачи 898 1
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 12035 1
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HRM - Training management system, TMS - Система управления деятельностью по обучению - Coaching - Коучинг - Обучение сотрудников - Повышения компетенций персонала - Профессиональное развитие сотрудников и организация обучения персонала 1900 1
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1342779, в очереди разбора - 765928.
Создано именных указателей - 169707.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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