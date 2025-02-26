«Яндекс» запустил «убийцу» GitHub

«Яндекс» запускает платформу для совместной разработки SourceCraft и обещает, что она поднялась на такой уровень эволюции подобных сервисов, что выглядит на их фоне как автомобиль по сравнению с лошадью.



«Яндекс» запускает SourceCraft

Подразделение «Яндекса» Yandex B2B Tech запускает SourceCraft — платформу для совместной разработки и развития программных продуктов, пишет Forbes со ссылкой на представителей «Яндекса».

SourceCraft поддерживает более 30 языков программирования и включает в себя инструменты для работы с кодом, в том числе для автоматизации CI/CD-процессов (комбинация непрерывной интеграции и непрерывного развертывания ПО в процессе разработки), умную навигацию и встроенного ИИ-ассистента, который помогает дописывать код, говорится в сообщении.

Платформа работает пока в тестовом режиме. Позже появится нативная интеграция с сервисами Yandex Cloud. В будущем бесплатными будет только часть функционала.

Christopher Gower / Unsplash SourceCraft от «Яндекс» столкнется с конкуренцией на российском рынке

«Мы делали продукт самостоятельно с нуля и даже провели последние этапы разработки SourceCraft на самой платформе. Теперь решение готово к тому, чтобы его протестировали внешние разработчики», — сказал руководитель SourceCraft Дмитрий Иванов.

Изначально в сентябре 2024 г. «Яндекс» представил SourceCraft наряду с другими инструментами для разработки и управления безопасностью в облаке.

«Новый уровень эволюции»

SourceCraft в компании считают преемником GitHub и GitLab, но находящемся, как сказал директор по взаимодействию с разработчиками «Яндекса» Сергей Бережной, на «следующем уровне эволюции» за счет своей комплексности: «Это как от лошадей перейти к автомобилям».

Существующие подобные платформы с исторически сложившимися долями рынка и популярностью больше десяти лет во многом застыли в прошлом с точки зрения восприятия комплексности процессов, полагает Бережной. Кроме того, по его словам, SourceCraft призвана решить проблему скорости и того, как современные инструменты справляются с нарастающими объемами задач.

Все больше становится технически, программистски развитых компаний, объемы кодовой базы растут и не всегда линейно, часто экспоненциально, пояснил Бережной: «Развитие современных средств, девелоперских инструментов и вычислительных мощностей иногда не поспевает за этим трендом. Зачастую все тормозит просто потому, что в жизни не мог никто подумать, что такого будет размера кодовая база твоего проекта».

Сообщается, что SourceCraft будет работать по модели on-premise — для использования на собственных серверах.

Разработка такой крупной компании, как «Яндекс», вполне может стать популярной, считает старший Android-разработчик Touch Instinct Илья Рыбаков, хотя на текущий момент у специалистов и нет дефицита в подобном ПО.

С этим согласен сооснователь Postgres Professional Иван Панченко. По его мнению, SourceCraft в отличие от множества «российских гитхабов», которые массово возникали в последние годы, имеет все шансы привлечь широкую аудиторию разработчиков: «Судя по описанию, полноценных аналогов у него нет».

Но на старте «новому продукту будет трудно выдержать конкуренцию по качеству, стабильности и привычности с текущими решениям, которые используют команды» и к которым они уже привыкли, полагает Рыбаков.

«В "Яндексе" экспертиза мирового уровня в машинном обучении и в том, как на практике применять искусственный интеллект, — сообщили CNews представители «Яндекса». — У команд есть хорошие данные для обучения и хорошая среда (мощное внутреннее сообщество разработчиков) для создания качественного кодового ассистента. За полгода к сервису SourceCraft Code Assistant запросили доступ тысячи разработчиков, а метрика «счастье пользователя» выросла на 35%».

Российские аналоги GitHub

Самый популярный в мире репозиторий GitHub, принадлежащий Microsoft, вслед за GitLab в 2022 г. начал блокировать и удалять репозитории разработчиков из России.

Из российских аналогов с тех пор появились, например, «Сфера» от холдинга Т1, VK DevPlatform от VK, «РТК-Феникс» от «Ростелекома». В мае 2024 г. китайская OSChina совместно с российской 3Logic Group (ООО «Новый Ай Ти Проект») и ее структурой Xellon запустили в России сервис Gitee. В марте 2024 г. Сбербанк открыл разработчикам доступ к своему репозиторию GitVerse.

GitFlic от компании «Ресолют» (входит в «Группу Астра»), как сказал CNews в августе 2023 г. Антон Шмаков, технический директор ГК «Астра», должен стать частью «комплексной платформы для разработчиков», создание которой стало глобальной целью компании.

Еще один хаб — Mos.Hub, городской репозиторий программного обеспечения, который Москва развивает более 10 лет. Как сообщал CNews, в мае 2023 г. Правительство Москвы позволило пользоваться им всем российским разработчикам. По данным столичных властей на февраль 2025 г., в Mos.Hub уже работают более 24 тыс. пользователей, которые создали более 29 тыс. проектов и почти 180 млн строк кода.