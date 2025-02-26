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OSChina Open Source China



26.02.2025 «Яндекс» запустил «убийцу» GitHub 1
27.06.2024 Китайцы создали «пиратскую» копию GitHub. Репозитории воруют у подлинных разработчиков 2
16.05.2024 3Logic Group и входящая в ее структуру компания Xellon создают в России платформу для хранения ПО с открытым исходным кодом 1
16.05.2024 В России запустили китайский аналог GitHub 2

Публикаций - 4, упоминаний - 6

OSChina и организации, системы, технологии, персоны:

3Logic Group - Xellon - Кселлон 4 3
3Logic Group - Новый Ай Ти Проект 106 3
GitHub 832 2
Microsoft Corporation 24678 2
X Corp - Twitter 2849 1
Т1 Холдинг - Т1 Группа 271 1
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СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14152 1
Китайский язык - китайские, синитские, синитические языки 92 1
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - Правообладатель - Интеллектуальная собственность - Intellectual Property - пиратство 4688 1
Рунет - Русскоязычный интернет - Кириллические домены .Ru .РФ .РУС - Российский сегмент сети Интернет 3502 1
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14493 1
Федеральный закон 187-ФЗ - О безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ) Российской Федерации 1246 1
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Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2025 годы.
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