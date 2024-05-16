3Logic Group и входящая в ее структуру компания Xellon создают в России платформу для хранения ПО с открытым исходным кодом

3Logic Group и входящая в ее структуру компания Xellon создают в России платформу для хостинга репозиториев ИT-проектов и их совместной разработки gitee.ru. До конца 2024 г. сервис gitee.ru будет аккумулировать 100 тыс. локализованных проектов совместной разработки с gitee.com — крупнейшего китайского репозитория ПО с открытым исходным кодом. Об этом CNews сообщили представители 3Logic Group.

Платформа для работы с открытым исходным кодом gitee.ru создается 3Logic Group и Xellon в сотрудничестве с компанией Open Source China. Цель проекта — создать российский, независимый хостинг репозиториев кода и дать возможность разработчикам и компаниями России использовать ПО китайской платформы gitee.com. В настоящее время это второй в мире по масштабам сервис хостинга репозиториев, пользователями которого являются более 12 млн разработчиков и 100 тыс. компаний Китая, а число хранимых репозиториев превышает 28 млн.

Платформа gitee.ru развернута в дата-центре в Москве. Российская и китайская команды проекта ведут работы по локализации и адаптации сервиса для России, разрабатывают инструменты двухсторонней синхронизации репозиториев с gitee.com. Локализация интерфейсов и сервисов gitee.com создает все условия для формирования безбарьерной среды для навигации и совместной работы разработчиков. В качестве первого набора проектов для локализации отобраны наиболее популярные разработки с gitee.com: операционные системы, базы данных, решения для контейнеризации и другие востребованные проекты. Команда 3Logic Group локализует документацию по ним, текущие открытые задачи и описания сферы применения ПО.

До конца 2024 г. на платформе gitee.ru планируется разместить 100 тыс. локализованных проектов с открытым исходным кодом. Платформа gitee.ru будет предоставлять как бесплатные, так и платные услуги хостинга и работы с репозиториями кода. Использования платных сервисов станет возможным благодаря интеграции с российскими платежными системами.

Корпоративные заказчики из России с помощью gitee.ru получат возможность использовать open source проекты из Китая, в частности, на технологиях технологий LLM и ИИ.

«Необходимость создать российскую платформу для хранения исходного кода назрела давно. В развитии этой инициативы мы решили пойти иным путем: не создавать репозиторий с нуля, а выстраивать его вокруг уже существующей экспертизы и большого сообщества. Разработка ПО в Китае на основе open source находится на высочайшем уровне. Наш проект, с одной стороны, предлагает российским командам и разработчикам хранить свой код на российской инфраструктуре, с другой стороны, иметь доступ к наработкам и выстраивать взаимодействие с китайскими коллегами», — отметил Александр Калошин, руководитель проекта gitee.ru компании Xellon.

***

3Logic Group — ИТ-компания полного цикла. 3Logic Group – участник рынка дистрибуции компьютерной техники и комплектующих в России и СНГ. Портфель компании по этому направлению представлен 260 производителями. 3Logic Group является эксклюзивным дистрибьютором бионических роботов в России и разрабатывает ПО для их навигации. Также компания выпускает более 300 тыс. единиц техники в год под собственными торговыми марками: Raskat (офисные и домашние ПК), Crusader (серверы), Fragmachine (игровые ПК для киберклубов).

Компания Xellon входит в группу компаний 3Logic Group. В сотрудничестве с партнерами из Китая компания занимается заказной локализацией ИТ-решений, созданных разработчиками Китая.

Open Source China — компания-основатель платформы по хранению открытого исходного кода. Ее репозиторий gitee.com в настоящее время содержит 28 млн проектов.