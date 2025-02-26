3Logic Group Xellon Кселлон
3Logic Group и организации, системы, технологии, персоны:
|OSChina - Open Source China 4 3
|3Logic Group - Новый Ай Ти Проект 106 3
|GitHub 832 2
|Microsoft Corporation 24678 2
|Т1 Холдинг - Т1 Группа 271 1
|X Corp - Twitter 2849 1
|Huawei 3955 1
|Ростелеком 9755 1
|ИКС - Гарда ГК - Гарда Технологии 132 1
|Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11743 1
|3Logic Group - Xellon - gitee 8 2
|3Logic - FragMachine 9 1
|Git Repository - Git-репозитории - Распределённая система управления версиями 160 1
|Сбер - Сбербанк Технологии - СберТех - GitVerse 28 1
|3Logic - Raskat ПК 17 1
|Калошин Александр 11 2
|Орлова Любовь 6 1
|Хайретдинов Рустэм 83 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2025 годы.
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