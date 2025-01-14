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Ростелеком РТК-феникс



14.01.2025 Власти России готовятся регулировать хранилища открытого кода 1
11.10.2024 Вместо единого «убийцы GitHub» Россия получит единое регулирование для его аналогов 1
01.03.2024 В России заработал полноценный «убийца» GitHub с бесплатным аналогом Copilot. Доступ открыт всем 1
04.10.2023 В России будут построены «доверенные хранилища для доверенного ПО» 1
26.06.2023 «Ростелеком» открыл общий доступ к репозиторию безопасного свободного ПО 1
23.06.2023 «Ростелеком» создал безопасный репозиторий open-source библиотек 1

Публикаций - 6, упоминаний - 6

Ростелеком и организации, системы, технологии, персоны:

Ростелеком 9700 6
GitHub 814 4
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Rostelecom-Solar - РТК-Солар - Solar Security - Солар Секьюрити - Солар ПТ 918 2
Microsoft Corporation 24624 2
ИКС - Yadro - Группа компаний Ядро - КНС Групп 486 1
Baikal Electronics - Байкал Электроникс 411 1
Crosstech Solutions Group - Кросстех Солюшнс Групп 24 1
IW Group - И Вэ Групп 10 1
ЦКИКТ - ЦКИТ АНО - Центр Компетенций по Импортозамещению в сфере ИКТ - ЦРВ ППО - Центр развития и внедрения промышленного программного обеспечения 133 1
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Рексофт - Reksoft 419 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - РеСолют 146 1
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ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11053 2
Кибербезопасность - SIEM - Security Information and Event Management - SOC - Security Operation Center - Управление информацией и событиями в системе безопасности - Автоматизированной системы обработки инцидентами, АСОИ - Центр управления инцидентами ИБ 2185 2
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 7547 2
Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 12597 2
NPM - Network Performance Monitor - Управление производительностью приложений 45 2
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21134 2
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Сетевое оборудование - Gateway - Интернет-шлюз - Сетевой шлюз - Аппаратный маршрутизатор 2709 1
Кибербезопасность - Firewall - Фаервол - Сетевой экран - Брандмауэр - Межсетевой экран - межсетевое экранирование 2057 1
Кибербезопасность - Управление ИТ-рисками - Информационная безопасность и киберриски - Страхование киберрисков - Киберстрахование 292 1
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Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 9181 1
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Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 29676 1
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Plug-in - Плагин - Независимо компилируемый программный модуль 715 1
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 4481 1
ИБ-аутсорсинг - сервис для защиты от внутренних угроз ИБ по подписке без трудозатрат со стороны заказчика 165 1
B2C - Business-to-consumer - Бизнес для Потребителя 1007 1
On-premise - модель локального развёртывания программного обеспечения 721 1
CI/CD - Continuous integration & Continuous delivery - Непрерывная интеграция и доставка ПО 323 1
HTTP - HyperText Transfer Protocol - Протокол передачи гипертекста 2216 1
Linux OS 9936 2
PHP Hypertext Preprocessor - язык программирования 580 2
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 4434 2
Docker - Платформа распределённых приложений 333 2
Google Maven 29 2
Red Hat RPM - Package Manager 159 2
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar appScreener - Fuzzy Logic Engine 190 2
Google Dart 59 2
Gitlab - Веб-инструмент жизненного цикла DevOps с открытым исходным кодом 136 2
Python PyPI 29 2
Microsoft Windows 15656 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar inRights - ранее Jet inView Identity Manager - Jet inView Security 154 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar Dozor - СМАП Дозор-Джет - СКВТ Дозор-Джет - DLP-система 224 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar JSOC - Jet Security Operations Center 261 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar MSS ERA - Event Registration and Analysis - Экосистема управляемых сервисов кибербезопасности 127 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar webProxy - шлюз веб-безопасности 128 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Национальный Киберполигон - Кибермир 103 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - НТБ SafeInspect 77 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar addVisor - система повышения эффективности труда 39 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar NGFW 78 1
FreePik 980 1
Сбер - Сбербанк Технологии - СберТех - GitVerse 25 1
Google Chrome - браузер 1561 1
Microsoft 365 Copilot 115 1
Yandex.Browser - Яндекс.Браузер 416 1
Git Repository - Git-репозитории - Распределённая система управления версиями 156 1
Oracle Java - язык программирования 3075 1
C/C++ - Язык программирования 755 1
Сбер - Сбербанк Технологии - СберТех - GIGA CODE - GIGA IDE - GigaView 26 1
Python - высокоуровневый язык программирования 927 1
Mozilla Firefox - браузер 1889 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar Интеграция 20 1
Правительство Москвы - Mos.Hub - платформа для совместной разработки программного обеспечения 14 1
JupyterHub - JupyterLab - Project Jupyter 47 1
Swordfish Security - AppSec Code 6 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - РеСолют - GitFlic 155 1
Яндекс.Метрика - Yandex.Metrika - Webvisor - Вебивизор 259 1
Ляпунов Игорь 121 2
Меньшов Кирилл 118 2
Калашников Евгений 13 2
Глазков Борис 47 1
Шибаев Александр 18 1
Аксенов Роберт 2 1
Субхангулов Руслан 1 1
Амелькин Александр 3 1
Кондратенко Сергей 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 144195 6
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43156 4
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 2243 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17365 1
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 2720 1
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3097 1
Россия - ДФО - Хабаровский край - Хабаровск 1152 1
Россия - СФО - Томская область - Томск 934 1
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Украина 7608 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51002 3
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8368 2
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Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 47984 2
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 2331 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 3930 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 10940 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13487 1
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 10956 1
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 6397 1
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Confidential information 6048 1
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14315 1
СВО - Специальная военная операция на Украине - Спецоперация на Украине 659 1
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - Правообладатель - Интеллектуальная собственность - Intellectual Property - пиратство 4654 1
Ведомости 996 1
Коммерсантъ - Издательский дом 1859 1
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 959 1
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2421 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
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