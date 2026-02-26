Получите все материалы CNews по ключевому слову
Правительство Москвы Мос.Хаб Mos.Hub платформа для совместной разработки программного обеспечения
Mos.Hub — часть большой работы по формированию столичной экосистемы разработки ПО. Москва планирует полностью перейти на собственные решения для совместной разработки ПО, включая сервисы управления проектами, ведение документации и другие инструменты. Это ускорит создание новых полезных продуктов для бизнеса и горожан, а также позволит российским разработчикам сохранить конкурентоспособность, независимо от решений, принимаемых за пределами страны.
Создание благоприятных условий для развития и внедрения цифровых технологий на основе отечественных разработок, в том числе информирование представителей профессионального сообщества о конкурсах на получение государственной поддержки с использованием столичных профильных информационных ресурсов, соответствует задачам национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации» и регионального проекта города Москвы «Цифровые технологии».
Илья Мочалов, Руководитель направления МосКод, ГКУ "Инфогород", конференция CNews Open Source 2024 25.06.2024 Москва
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru
Правительство Москвы и организации, системы, технологии, персоны:
|Анисимов Алексей 19 9
|Собянин Сергей 500 5
|Рамазанов Денис 8 2
|Паршин Максим 323 2
|Шмаков Антон 71 2
|Сковпень Анастасия 2 1
|Миронов Тимур 3 1
|Синицин Алексей 1 1
|Абдеева Ирина 3 1
|Гаранин Иван 2 1
|Андриевский Сергей 24 1
|Мочалов Илья 1 1
|Бугримов Олег 1 1
|Кондратенко Сергей 1 1
|Анников Павел 2 1
|Красавин Никита 1 1
|Авгуль Матвей 1 1
|Сергунина Наталья 373 1
|Мишустин Михаил 756 1
|Лысенко Эдуард 313 1
|Панченко Иван 181 1
|Массух Илья 236 1
|Иванов Дмитрий 102 1
|Козлов Максим 42 1
|Чернышов Петр 14 1
|Бережной Сергей 7 1
|Казарин Станислав 175 1
|Хасьянов Айрат 4 1
|Борисов Алексей 33 1
|Нечипоренко Максим 13 1
|Шицле Ярослав 26 1
|Ганюшкин Николай 18 1
|Чувилин Кирилл 4 1
|Сокорнов Николай 18 1
|Леонович Константин 6 1
|Калашников Евгений 13 1
|Курмаев Рустам 36 1
|Куртяник Надежда 402 1
|Гонтарь Людмила 9 1
|Мураховский Эдуард 38 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 03.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1421914, в очереди разбора - 726628.
Создано именных указателей - 190973.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.