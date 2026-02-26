Правительство Москвы - Мос.Хаб - Mos.Hub - платформа для совместной разработки программного обеспечения

Mos.Hub — часть большой работы по формированию столичной экосистемы разработки ПО. Москва планирует полностью перейти на собственные решения для совместной разработки ПО, включая сервисы управления проектами, ведение документации и другие инструменты. Это ускорит создание новых полезных продуктов для бизнеса и горожан, а также позволит российским разработчикам сохранить конкурентоспособность, независимо от решений, принимаемых за пределами страны.

Создание благоприятных условий для развития и внедрения цифровых технологий на основе отечественных разработок, в том числе информирование представителей профессионального сообщества о конкурсах на получение государственной поддержки с использованием столичных профильных информационных ресурсов, соответствует задачам национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации» и регионального проекта города Москвы «Цифровые технологии».

Илья Мочалов, Руководитель направления МосКод, ГКУ "Инфогород", конференция CNews Open Source 2024 25.06.2024 Москва