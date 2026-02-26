Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 190973
ИКТ 14730
Организации 11410
Ведомства 1494
Ассоциации 1082
Технологии 3553
Системы 26625
Персоны 83055
География 3031
Статьи 1576
Пресса 1275
ИАА 748
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2767
Мероприятия 882

Правительство Москвы Мос.Хаб Mos.Hub платформа для совместной разработки программного обеспечения

Правительство Москвы - Мос.Хаб - Mos.Hub - платформа для совместной разработки программного обеспечения

Mos.Hub — часть большой работы по формированию столичной экосистемы разработки ПО. Москва планирует полностью перейти на собственные решения для совместной разработки ПО, включая сервисы управления проектами, ведение документации и другие инструменты. Это ускорит создание новых полезных продуктов для бизнеса и горожан, а также позволит российским разработчикам сохранить конкурентоспособность, независимо от решений, принимаемых за пределами страны.

Создание благоприятных условий для развития и внедрения цифровых технологий на основе отечественных разработок, в том числе информирование представителей профессионального сообщества о конкурсах на получение государственной поддержки с использованием столичных профильных информационных ресурсов, соответствует задачам национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации» и регионального проекта города Москвы «Цифровые технологии».

 

 

Илья Мочалов, Руководитель направления МосКод, ГКУ "Инфогород", конференция CNews Open Source 2024 25.06.2024 Москва

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru


26.02.2026 От Севастополя до Камчатки: городскую облачную платформу «Мос.Хаб» посещают разработчики из более чем 80 регионов России 2
19.12.2025 Ключевой компонент Flutter для ОС «Аврора» стал Open Source-проектом 1
10.12.2025 Открытое решение для бронирования переговорных комнат опубликовано на Mos.Hub 1
20.11.2025 ИБ-компания Swordfish Security разместила на Mos.Hub курсы по информационной безопасности 1
13.11.2025 Renga Software открыла доступ к решениям для архитекторов и инженеров на Mos.Hub 1
29.10.2025 Opensource-решения ОС Аврора стали доступны на Mos.Hub 1
27.03.2025 По данным «Монк Диджитал Лаб», Mos.Hub может стать достойной заменой GitHub на российском ИТ-рынке 1
26.02.2025 «Яндекс» запустил «убийцу» GitHub 1
26.02.2025 Новый модуль «Вопрос-ответ» в разделе «Сообщество» на платформе Mos.Hub поможет российским разработчикам делиться экспертизой 1
14.01.2025 Власти России готовятся регулировать хранилища открытого кода 1
11.10.2024 Вместо единого «убийцы GitHub» Россия получит единое регулирование для его аналогов 1
16.08.2024 Наталья Сергунина: Москвичи воспользовались услугами и сервисами на mos.ru более 425 миллионов раз за полгода 1
15.08.2024 ИКТ-бюджеты российских регионов в 2024 г. могут отыграть прошлогоднее падение 1
17.07.2024 Какие подводные камни могут быть на пути Open Source проектов 1
21.05.2024 Москва открыла разработчикам доступ к двум новым сервисам технологической платформы Mos.Tech 1
01.03.2024 В России заработал полноценный «убийца» GitHub с бесплатным аналогом Copilot. Доступ открыт всем 1
02.02.2024 На столичной платформе Mos.Hub появилась функция автоматической проверки кода на уязвимости 1
22.01.2024 Более 10 тыс. разработчиков присоединились к работе на столичной платформе Mos.Hub 1
01.09.2023 Сбербанк и «Яндекс» создают искусственный интеллект, который будет писать код за программистов 1
28.08.2023 Создатели Astra Linux готовят российского «убийцу» GitHub 1
28.07.2023 К столичной библиотеке решений с открытым кодом Mos.Hub присоединились более 3 тысяч пользователей 1
30.05.2023 Москва построила и открыла доступ к «убийце» GitHub 1
30.05.2023 Московская библиотека решений с открытым кодом Mos.Hub стала доступна всем российским разработчикам 1

Публикаций - 24, упоминаний - 25

Правительство Москвы и организации, системы, технологии, персоны:

GitHub 997 12
Yandex - Яндекс 8652 8
Microsoft Corporation 25356 6
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - РеСолют 151 4
Ростелеком - РТК-феникс 9 4
Ростелеком 10451 4
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4633 3
ЦКИКТ - ЦКИТ АНО - Центр Компетенций по Импортозамещению в сфере ИКТ - ЦРВ ППО - Центр развития и внедрения промышленного программного обеспечения 142 2
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 2624 2
Ростелеком ОМП - Открытая мобильная платформа 494 2
Т1 Холдинг - ИТ-холдинг Т1 413 2
Softline - Софтлайн Технологии - Инферит - Инферит Облако 63 1
3Logic Group - Xellon - Кселлон 4 1
OSChina - Open Source China 4 1
Swordfish Security - AppSec Solutions - АппСек Солюшенс 42 1
Yandex B2B Tech 96 1
Аметист Групп - Gaskar Group - Диджитал лаб 17 1
Samsung Electronics 10736 1
Broadcom - VMware 2513 1
Amazon Web Services - AWS - Amazon Cloud 889 1
VK - Mail.ru Group 3539 1
Telegram Group 2675 1
Sony 6644 1
Рексофт - Reksoft 437 1
Atlassian 139 1
OpenAI 416 1
Renga Software - Ренга Софтвэа 44 1
MONQ Digital Lab - Монк Диджитал Лаб 34 1
3Logic Group - Новый Ай Ти Проект 121 1
Touch Instinct - Тачин 16 1
Правительство Москвы - ДИТ Москва - ГКУ Инфогород - ГБУ Информационный город 28 1
Правительство Республики Татарстан - Минцифры РТ - ИТ-парк имени Башира Рамеева в Казани ГАУ - Казанский технопарк в сфере высоких технологий 72 1
Postgres Professional - ППГ - Постгрес профессиональный разработка 510 1
Swordfish Security - Свордфиш Секьюрити 35 1
Рустам Курмаев и партнеры 30 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8334 5
Лента - Сеть розничной торговли 2301 2
Скопинфарм 7 1
Russ ГК - Wildberries & Russ - РВБ - Вайлдберриз - Ягодки 1100 1
ВДНХ - Выставка достижений народного хозяйства - Выставочный комплекс - ВВЦ 432 1
Netflix - онлайн-кинотеатр 512 1
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 1400 1
X5 Group - Виктория - Сеть супермаркетов 211 1
БКС ФГ - Финансовая группа - БКС банк 192 1
Бристоль - сеть магазинов 31 1
БКС Мир инвестиций - БрокерКредитСервис 75 1
Toyota Motor - Тойота Мотор Мануфэкчуринг Россия - Тойота Тсусё Техника - Toyota Tsusho - Тойота цусе 491 1
Гран АКЦ - аутсорсинговый контакт-центр 117 1
Открытый код АНО - Центр развития экосистемы разработки и использования программного обеспечения 11 1
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2021 12
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2761 9
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13082 5
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2829 4
Правительство Москвы - Мэр города Москвы 690 3
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5284 2
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3287 2
Судебная власть - Judicial power 2417 2
Правительство Московской области - Мингосуправления МО - Министерство государственного управления, информационных технологий и связи Московской области 75 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6357 1
Минэкономразвития РФ - Роспатент РФ - Федеральная служба по интеллектуальной собственности 536 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2209 1
U.S. FBI - Federal Bureau of Investigation - ФБР США - Федеральное бюро расследований 1178 1
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1151 1
Минцифры РФ - Росинфокоминвест - Tech Global 57 1
ВЭБ.РФ - РФРИТ - Российский фонд развития информационных технологий 366 1
Администрация Санкт-Петербурга - Губернатор Санкт-Петербурга - органы государственной власти 307 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 746 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 23388 15
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8241 14
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 23129 14
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 74171 13
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57806 13
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12128 11
Repository - Репозиторий 1064 11
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 18973 10
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 7144 9
Бот - Bot - Программа, выполняющая автоматически / по расписанию действия через интерфейсы, предназначенные для людей 2468 8
Кибербезопасность - Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - ИБ-дефект - Exploit - Эксплоиты (эксплойты), использующие уязвимости в ПО 7073 8
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 5879 7
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 12412 7
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 34162 5
CI/CD - Continuous integration & Continuous delivery - Непрерывная интеграция и доставка ПО 467 5
PM - Project Management - PMP - Project Management Professional - PPM - Project & Portfolio Management - Профессионал в управлении проектами - Системы управления проектами - Проектное управление - Проектный офис - Project Tracker 3426 5
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 17249 4
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 32213 4
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 32069 4
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12338 4
Язык программирования - Programming language - Среда разработки 2296 4
Blog - Weblog - Блог-платформы - Онлайн-дневники - Блогосфера 3127 4
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 27241 3
Wiki - Вики - режим Википедии 256 3
Групповая политика - Group Policy - набор правил или настроек, в соответствии с которыми производится настройка рабочей среды приёма и передачи 1029 3
On-premise - Он-премис - модель локального развёртывания программного обеспечения 1076 2
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9419 2
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 4731 2
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 12451 2
Кибербезопасность - СЗИ - Средства защиты информации - Information security tools 4632 2
Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 9744 2
Хостинг - Hosting - Услуга предоставления ресурсов для размещения информации на сервере 3113 2
Кибербезопасность - Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 13703 2
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 26220 2
Искусственный интеллект - Голосовой бот - Голосовой роботизированный помощник (ассистент) - Voice assistant - Интеллектуальные помощники - Speech Attendant 3362 2
Контактный центр - Колл-центр - Call-center - Центр обработки вызовов - ЦОВ 4331 2
Plug-in - Плагин - Независимо компилируемый программный модуль 865 2
Кибербезопасность - SSDLC - Secure SDLC - Security Software Development Life Cycle - Безопасный процесс разработки ПО - РБПО - Разработка безопасного программного обеспечения - Security as Code (SaC) 318 2
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13133 2
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 14980 2
GitLab Inc - Gitlab - Веб-инструмент жизненного цикла DevOps с открытым исходным кодом 190 9
Правительство Москвы - Портал государственных и муниципальных услуг города Москвы - Mos.ID - Мой id - Единый городской идентификатор 23 7
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - РеСолют - GitFlic 199 6
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5948 6
Правительство Москвы - Портал государственных и муниципальных услуг города Москвы - Московский портал государственных услуг - Портал Мэра и Правительства Москвы - pgu.mos.ru 800 6
Сбер - Сбербанк Технологии - СберТех - GitVerse 50 5
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Mos.Tech - технологическая платформа 3 3
Git Repository - Git-репозитории - Распределённая система управления версиями 210 3
Сбер - Сбербанк Технологии - СберТех - GIGA CODE - GIGA IDE - GigaIDE - GigaView 49 2
Yandex B2B Tech - SourceCraft 21 2
Python - высокоуровневый язык программирования 1175 2
Google Assistant - Облачный сервис персонального ассистента - OK google 1427 2
Ростелеком - ОМП - Аврора ОС - Sailfish Mobile OS RUS 964 2
Яндекс.Метрика - Yandex.Metrika - Webvisor - Вебивизор 321 2
Правительство Москвы - ЦГУ - Цифровое государственное управление - региональный проект города Москвы 310 2
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Суперсервисы - Запись на прием к врачу 463 2
Microsoft 365 Copilot 198 2
Правительство Москвы - Электронный дом Москва 31 1
3Logic Group - Xellon - gitee 8 1
VK Cloud - VK Dev Platform - VK DevPlatform 10 1
Swordfish Security - AppSec Code 13 1
Avito Tech - Aqueduct 1 1
Google Chrome - браузер 1664 1
Google Android 14851 1
Apple iOS 8338 1
Linux OS 11062 1
Oracle Java - язык программирования 3361 1
ЕГАИС - Единая государственная автоматизированная информационная система Российской Федерации 430 1
Microsoft Office 365 991 1
Google - Gmail 992 1
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1545 1
ЕГИСЗ МЗ РФ - Единая государственная информационная система в сфере здравоохранения - Единый цифровой контур в сфере здравоохранения Российской Федерации - Цифровая экономика России - Федеральный проект 589 1
Yandex B2B Tech - Yandex.Cloud - Яндекс.Облако 633 1
СФР - ПФР СНИЛС - Страховой номер индивидуального лицевого счёта 534 1
СКБ Контур - Контур.Фокус 1248 1
Apple Safari - браузер 880 1
Yandex.Browser - Яндекс.Браузер 482 1
Mozilla Firefox - браузер 1921 1
Docker - Платформа распределённых приложений 449 1
ЕМИАС РФ - Единая медицинская информационно-аналитическая система 256 1
Анисимов Алексей 19 9
Собянин Сергей 500 5
Рамазанов Денис 8 2
Паршин Максим 323 2
Шмаков Антон 71 2
Сковпень Анастасия 2 1
Миронов Тимур 3 1
Синицин Алексей 1 1
Абдеева Ирина 3 1
Гаранин Иван 2 1
Андриевский Сергей 24 1
Мочалов Илья 1 1
Бугримов Олег 1 1
Кондратенко Сергей 1 1
Анников Павел 2 1
Красавин Никита 1 1
Авгуль Матвей 1 1
Сергунина Наталья 373 1
Мишустин Михаил 756 1
Лысенко Эдуард 313 1
Панченко Иван 181 1
Массух Илья 236 1
Иванов Дмитрий 102 1
Козлов Максим 42 1
Чернышов Петр 14 1
Бережной Сергей 7 1
Казарин Станислав 175 1
Хасьянов Айрат 4 1
Борисов Алексей 33 1
Нечипоренко Максим 13 1
Шицле Ярослав 26 1
Ганюшкин Николай 18 1
Чувилин Кирилл 4 1
Сокорнов Николай 18 1
Леонович Константин 6 1
Калашников Евгений 13 1
Курмаев Рустам 36 1
Куртяник Надежда 402 1
Гонтарь Людмила 9 1
Мураховский Эдуард 38 1
Россия - РФ - Российская федерация 158923 23
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 46209 20
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53636 4
Россия - ПФО - Татарстан Республика 3273 2
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18855 2
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8245 2
Россия - СФО - Новосибирская область - Новосибирская агломерация 1934 2
Россия - ПФО - Самарская область 1492 2
Россия - ЮФО - Краснодарский край 2126 2
Россия - ДФО - Камчатский край - Камчатка 1040 2
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18420 1
Казахстан - Республика 5856 1
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4124 1
Беларусь - Белоруссия 6090 1
Россия - УФО - Свердловская область 1801 1
Россия - ЮФО - Севастополь 585 1
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 2726 1
Россия - СФО - Омская область - Омск 1227 1
Россия - ЮФО - Волгоградская область 852 1
Россия - СЗФО - Ненецкий автономный округ 410 1
Россия - ПФО - Нижегородская область 2158 1
Украина 7822 1
Евразия - Евразийский континент 632 1
Россия - УФО - Пермский край - Пермская область - Прикамье 1682 1
ЛНР - Луганская Народная Республика 184 1
ДНР - Донецкая Народная Республика 210 1
Россия - ПФО - Саратовская область - Саратовский регион 795 1
Россия - ЦФО - Рязанская область 615 1
Россия - ПФО - Пензенская область 623 1
Россия - ДФО - Чукотка - Чукотский автономный округ (ЧАО) 443 1
Россия - ЦФО - Ярославская область 939 1
Россия - УФО - ЯНАО - Ямало-Ненецкий автономный округ 976 1
Россия - СКФО - Ингушетия Республика 358 1
Россия - СЗФО - Новгородская область 695 1
Россия - Крайний Север 324 1
Россия - ПФО - Удмуртия - Удмуртская Республика 896 1
Россия - СКФО - Дагестан Республика 707 1
Россия - ДФО - Магаданская область 500 1
Россия - СФО - Алтайский край - Республика Алтай 1462 1
Россия - ПФО - Чувашия - Чувашская Республика 761 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15313 15
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55235 8
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 32087 8
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11471 7
Цифровая трансформация - Экономика данных цифровая трансформация государства - Data economy 462 6
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4274 5
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 10536 4
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5350 4
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 7620 4
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51494 4
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8408 3
СВО - Специальная военная операция на Украине - Спецоперация на Украине 818 3
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 3813 2
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - Правообладатель - Интеллектуальная собственность - Intellectual Property - пиратство 4951 2
Цифровая экономика России - Федеральный проект - ЦОС - Цифровая образовательная среда - ГИС СЦОС - Современная цифровая образовательная среда 323 2
Работодатель - Один из субъектов трудового права 2827 2
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4694 2
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3731 2
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 6986 2
Льготы - определённые преимущества, дополнительные права, полное или частичное освобождение от выполнения установленных правил, обязанностей, или облегчение условий их выполнения 1474 2
Человеческие ресурсы - Увольнение персонала - Сокращение кадров 1315 1
Санкции - Антироссийские санкции - Санкции против России 627 1
Здравоохранение - Остеопороз - Остеохондроз 22 1
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4349 1
Рунет - Русскоязычный интернет - Кириллические домены .Ru .РФ .РУС - Российский сегмент сети Интернет 3685 1
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7386 1
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3779 1
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 3259 1
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 2334 1
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 9737 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 20482 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 26123 1
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 6802 1
Всероссийская перепись населения 185 1
ФЦП - Федеральная целевая программа - Федеральный проект 2275 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5922 1
Страхование - Страховое дело - Insurance 6279 1
Страхование - ОМС - Обязательное медицинское страхование 89 1
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3417 1
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6356 1
Коммерсантъ - Издательский дом 2225 3
Forbes - Форбс 933 1
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 1173 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8435 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3772 1
Минстрой РФ - IQ городов - Умный город - Индекс цифровизации городского хозяйства 6 1
Евразийский цифровой университет 1 1
Правительство Республики Татарстан - АН РТ - Академия наук Республики Татарстан 18 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики - Цифровая грамотность - Цифровые навыки населения 626 1
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2598 2
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 2147 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 03.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1421914, в очереди разбора - 726628.
Создано именных указателей - 190973.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

Техника

Обзор беспроводной акустической системы Hisense HT Saturn: новый уровень комфорта и погружения

Лучшие устройства Dreame на распродаже к 8 марта: выбор ZOOM

Лучшие моноблоки с диагональю 27 дюймов: хиты продаж

Показать еще

Наука

Когда и как водород попал на Землю? Крупнейший на планете резервуар — прямо у нас под носом

Почему наступают ледниковые периоды? Ученые назначили козлом отпущения Марс

Новое исследование показывает, что человеческий мозг работает на автопилоте две трети дня
Показать еще