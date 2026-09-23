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Touch Instinct Тачин Hitch

СУДЕБНЫЕ ДЕЛА

Всего 1 дело, на cумму 3 836 656 ₽*

Судебные дела (1) на сумму 3 836 656 ₽*
в качестве истца (1) на сумму 3 836 656 ₽*
* Отображена общая сумма требований всех кредиторов по всем судебным делам, в рамках которых компания подавала требования к своим должникам — организациям. При этом, общая сумма требований всех кредиторов по делу о банкротстве не тождественна сумме требования одного конкретного кредитора, кредиторов в одном таком деле может быть несколько десятков, а размеры сумм требований одних могут быть больше или меньше размеров требований других кредиторов.

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru


23.09.2026 Hitch запустил образовательный курс по внедрению ИИ в процессы разработки 1
16.06.2026 Россияне стали обращаться к ИИ, чтобы снизить стресс в рабочей переписке 1
22.01.2026 ИT-лиды считают, что Go станет языком большинства цифровых продуктов 2
13.11.2025 Россияне ожидают от финансовых сервисов новых функций, кешбэка и стабильной работы 1
22.09.2025 ИИ-компетенции будущего: каждый четвертый сотрудник в России уже использует нейросети на работе 1
26.02.2025 «Яндекс» запустил «убийцу» GitHub 1
24.02.2025 Apple запретила российским разработчикам создавать приложения для iPhone. Старые приложения заблокированы. Кого коснулось 1
29.10.2024 Опубликовано исследование «Цифровая зрелость розничных банков – 2024» 1
29.08.2024 Комплексная оценка цифровизации бизнеса: партнерство Touch Instinct и SDI360 1
26.06.2024 «50% заявлений клиенты подают через мобильное приложение»: мнение экспертов о развитии InsurTech в России 1
30.09.2022 Корпоративная мобильность 2022: импортозамещение, государство и супер-аппы 1
29.10.2019 Банк «Санкт-Петербург» представил мобильный банк для бизнеса 1
31.05.2018 Рост потребления 4G ведет к буму мобильной разработки 1
26.05.2017 Бум мобильных приложений откладывается 1
30.05.2016 Основные тренды рынка мобильных приложений для бизнеса: простота&функциональность 1
21.08.2015 Российский рынок мобильной бизнес-разработки: все дальше от Дикого Запада 2
07.10.2014 «Тэглайн» опубликовал рейтинг мобильных разработчиков России 1
12.09.2012 24 сентября откроется конференция-фестиваль Mobilefest 1

Публикаций - 18, упоминаний - 20

Touch Instinct и организации, системы, технологии, персоны:

RedMadRobot - Рэдмэдробот - red_mad_robot 86 6
InfoShell - ИнфоШелл 16 6
Globus IT - Глобус-ИТ - Мобильные бизнес-решения - e-Legion 55 4
Microsoft Corporation 25856 3
РСХБ - R-Style Softlab - R-Style Software Lab - Эр-Стайл Софтлаб 716 3
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 5041 3
Бакка Софт - Bacca 15 3
Clutch 5 2
i-Free - i-Free Innovations - Айфри 127 2
Крок - Croc 1970 2
СиДиСи ГК - CDC - Центр Корпоративных Разработок 204 2
SimbirSoft - СимбирСофт 124 2
KODE - КОДЭ 18 2
Agima - Агима 27 2
Magora Systems - Магора 6 1
Trinity Digital - Тринити Диджитал 4 1
ИИ-Технологии 325 1
R-Style - Эр-Стайл ГК 750 1
Т1 Холдинг - ИТ-холдинг Т1 527 1
Game Insight - Гейм инсайт 41 1
Postgres Professional - ППГ - Постгрес профессиональный разработка 611 1
Usabilitylab - ЮзабилитиЛаб 38 1
Trinetix 1 1
Heads and Hands - Хедс Анд Хендс 1 1
UIDG - UIDesign Group 10 1
Articul Media Group - Артикул Медиа - Articul Technology - Артикул Продакшн 7 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - РеСолют 157 1
Ростелеком - РТК-феникс 9 1
Системы документооборота 522 1
Unreal Mojo - Моджо 10 1
3Logic Group - Xellon - Кселлон 5 1
OSChina - Open Source China 4 1
D'Terra - DTerra - Диджитал Терра 3 1
DeepSeek - Hangzhou DeepSeek Artificial Intelligence 246 1
GoodFirms 1 1
Hint Solutions - Хинт Солюшнс 3 1
Gals Software - Галс Софтвэр - Галс Софт 5 1
Yandex B2B Tech - Яндекс Б2Б Тех 154 1
Webit - Вебит 2 1
Samsung Electronics 11128 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8997 3
HeadHunter Group - HH Group - Хэдхантер 1291 2
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1543 2
Альфа-Банк 1988 2
Ингосстрах СПАО 484 2
Лайф ФГ - Финансовая группа 171 1
АиП - A&P - Ашманов и партнёры 123 1
Инго Банк - Ингосстрах банк - Ингосстрах Союз АКБ - Союз Банк - Автогазбанк - Сибрегионбанк - Народный банк сбережений 67 1
АСТ Бауинжиниринг 2 1
Kept - Knowledge Performance Excellence and Technology - Кэпт - Кэпт Налоги и Консультирование - ранее КПМГ - KPMG Russia 145 1
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1812 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3160 1
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 692 1
ПСБ - Промсвязьбанк 972 1
БСПБ - Банк Санкт-Петербург 216 1
Синара Банк - СКБ-банк - Газэнергобанк - СКБ-финанс 230 1
Yves Rocher - Ив Роше 35 1
Сбер - Сбербанк страхование - СберСтрахование - Сбербанк страхование жизни - СберСтрахование жизни 144 1
Зетта Страхование - Zetta Insurance - СК Цюрих - Zurich Insurance 54 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 1
UniCredit - ЮниКредит Банк - Международный Московский Банк 254 1
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2894 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13841 1
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2894 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6522 1
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 13102 9
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 6307 7
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Защищенная мобильность - Корпоративная мобильность 5907 7
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 23556 5
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 54602 5
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36662 5
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 26258 5
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 7348 5
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 27074 4
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26753 4
FinTech - ДБО - Дистанционное банковское обслуживание - Дистанционные банковские сервисы - Мобильный банк - Мобильные финансовые сервисы - Mobile banking- Телебанкинг - Remote Banking 4658 4
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 13128 4
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса - Пользовательский путь 6417 4
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 8747 4
Язык программирования - Programming language - Среда разработки 2615 3
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14863 3
Application store - магазин приложений 1481 3
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e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13766 3
Instant Messenger - Мессенджер - Текстовые коммуникация - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 9550 3
MLOps - Нейросеть - Artificial Neural Networks, ANN - Искусственная нейронная сеть - Artificial Neural Network - Нейросетевые технологии - Neural network technologies 5063 3
Web App - PWA - Progressive Web Apps - Progressive Web Applications - Прогрессивное веб-приложение 97 3
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 9667 3
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Оповещение и уведомление - Notification 6090 2
4G - LTE - Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 10322 2
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VR - Virtual Reality - Виртуальная реальность - Искусственная реальность - Иммерсивность - Immersive - Иммерсивные технологии 3220 2
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MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 6679 2
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 10293 2
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Apple - App Store 3143 3
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6366 3
Google Play - Google Store - Google Android Market 3583 2
РСХБ - R-Style Softlab - RS-Bank АБС 309 2
VK Видео - VK Video - Mail.Ru Видео 298 1
ВБЦ - TenChat - ТЕНЧАТ - социальная сеть 61 1
BlackBerry OS 180 1
OpenAI - ChatGPT 760 1
СалютДевайсы - GigaChat - ГигаЧат 618 1
Правительство Москвы - Мос.Хаб - Mos.Hub - платформа для совместной разработки программного обеспечения 32 1
Интерфакс - Скан-Интерфакс 10 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - РеСолют - GitFlic - DevOps-платформа 222 1
Сбер - Сбербанк Технологии - СберТех - GitVerse 72 1
3Logic Group - Xellon - gitee 9 1
VK Cloud - VK Dev Platform - VK DevPlatform 14 1
Yandex B2B Tech - SourceCraft 33 1
Apple iPhone - серия смартфонов 7685 1
Apple iPad 4023 1
Google Android 15339 1
Apple iOS 8639 1
ЕБС - Единая биометрическая система РФ 436 1
Сбер - ЮMoney - ЮМани НКО - ранее Яндекс.Деньги - Yandex Money 975 1
VK - Mail.ru - Одноклассники 1765 1
Технологии Будущего - NeuroniQ - Система управления очередью 30 1
Microsoft Office 365 1051 1
Yandex B2B Tech - Yandex.Cloud - Яндекс.Облако 768 1
GitLab Inc - Gitlab - Веб-инструмент жизненного цикла DevOps с открытым исходным кодом 231 1
Сбер - ЮMoney - ЮKassa - Яндекс.Касса - ЮScan 260 1
Google Pay - Google Android Pay - Google Wallet 429 1
VK - Яндекс.Дзен 264 1
Форсайт Мобильная платформа - ранее HyperHive 976 1
Google Lens - Google Объектив 68 1
Atlassian - Fog Creek Software - Trello 107 1
Яндекс.Метрика - Yandex.Metrika - Webvisor - Вебивизор 375 1
VK Messenger - VK Мессенджер - ВК Мессенджер - Мессенджер ВКонтакте 119 1
C/C++ - Язык программирования 907 1
Google Android APP - Google Android Advanced Protection Program 766 1
Google Go - Golang - Язык программирования 112 1
Telegram Messenger - Телеграм Мессенджер 1053 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Суперсервисы - Запись на прием к врачу 483 1
Костин Дмитрий 9 7
Семчук Иван 12 3
Котенко Дмитрий 7 3
Ильницкий Иван 2 2
Николенко Николай 11 2
Мянник Павел 4 2
Лобозов Вячеслав 2 2
Болышев Максим 16 2
Макин Алексей 15 2
Врацкий Андрей 177 1
Староверов Денис 14 1
Яковлев Николай 4 1
Солнцев Михаил 8 1
Астахов Константин 23 1
Баринов Игорь 11 1
Матвеев Иван 10 1
Огороднов Сергей 6 1
Антошин Роман 5 1
Бурлаков Виктор 3 1
Трошкин Павел 2 1
Морозова Инга 2 1
Перов Евгений 97 1
Шмаков Антон 73 1
Марин Юрий 4 1
Дырма Михаил 1 1
Рыбаков Илья 2 1
Базилевская Екатерина 2 1
Веденский Борис 2 1
Дорохова Марина 68 1
Десятых Максим 1 1
Власенков Сергей 1 1
Мещеряков Глеб 1 1
Белодед Роман 3 1
Тузовский Александр 2 1
Никифоров Николай 1141 1
Панченко Иван 199 1
Musk Elon Reeve - Маск Илон Рив 474 1
Яппаров Тагир 111 1
Шашлов Дмитрий 3 1
Аз-Зари Хусейн 25 1
Россия - РФ - Российская федерация 167926 15
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47969 4
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19718 4
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 55019 3
Франция - Канны 114 1
США - Дикий Запад - Американский Старый Запад 95 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19322 1
Европа 25017 1
Земля - планета Солнечной системы 10898 1
Швеция - Королевство 3792 1
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 3371 1
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 3376 1
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Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27573 5
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CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5803 3
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Работодатель - Один из субъектов трудового права 3180 2
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HRM - KPI - Мотивация персонала - Staff motivation 657 1
AdTech - Баннеры - Баннерная реклама - Banner advertising - Интернет-реклама 1712 1
СВО - Специальная военная операция на Украине - Спецоперация на Украине 877 1
Логистика - Курьерские услуги - Курьерская доставка 1626 1
Глобализация - процесс всемирной экономической, политической, культурной и религиозной интеграции и унификации 395 1
Финансовый сектор - Кредитование - Коллекторское агентство - долговое агентство 477 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2026 годы.
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