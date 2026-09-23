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Touch Instinct Тачин Hitch
СУДЕБНЫЕ ДЕЛА
Всего 1 дело, на cумму 3 836 656 ₽*
* Отображена общая сумма требований всех кредиторов по всем судебным делам, в рамках которых компания подавала требования к своим должникам — организациям. При этом, общая сумма требований всех кредиторов по делу о банкротстве не тождественна сумме требования одного конкретного кредитора, кредиторов в одном таком деле может быть несколько десятков, а размеры сумм требований одних могут быть больше или меньше размеров требований других кредиторов.
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru
Публикаций - 18, упоминаний - 20
Touch Instinct и организации, системы, технологии, персоны:
|GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6522 1
|Костин Дмитрий 9 7
|Семчук Иван 12 3
|Котенко Дмитрий 7 3
|Ильницкий Иван 2 2
|Николенко Николай 11 2
|Мянник Павел 4 2
|Лобозов Вячеслав 2 2
|Болышев Максим 16 2
|Макин Алексей 15 2
|Врацкий Андрей 177 1
|Староверов Денис 14 1
|Яковлев Николай 4 1
|Солнцев Михаил 8 1
|Астахов Константин 23 1
|Баринов Игорь 11 1
|Матвеев Иван 10 1
|Огороднов Сергей 6 1
|Антошин Роман 5 1
|Бурлаков Виктор 3 1
|Трошкин Павел 2 1
|Морозова Инга 2 1
|Перов Евгений 97 1
|Шмаков Антон 73 1
|Марин Юрий 4 1
|Дырма Михаил 1 1
|Рыбаков Илья 2 1
|Базилевская Екатерина 2 1
|Веденский Борис 2 1
|Дорохова Марина 68 1
|Десятых Максим 1 1
|Власенков Сергей 1 1
|Мещеряков Глеб 1 1
|Белодед Роман 3 1
|Тузовский Александр 2 1
|Никифоров Николай 1141 1
|Панченко Иван 199 1
|Musk Elon Reeve - Маск Илон Рив 474 1
|Яппаров Тагир 111 1
|Шашлов Дмитрий 3 1
|Аз-Зари Хусейн 25 1
|Forbes - Форбс 1015 1
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 11589 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1474260, в очереди разбора - 724605.
Создано именных указателей - 201672.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1474260, в очереди разбора - 724605.
Создано именных указателей - 201672.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.