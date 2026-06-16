Россияне стали обращаться к ИИ, чтобы снизить стресс в рабочей переписке

Аналитики ИT-компании Touch Instinct и деловой соцсети TenChat выяснили в совместном исследовании, как сотрудники компаний используют нейросети в рабочих коммуникациях и какие задачи планируют делегировать им в будущем. Об этом CNews сообщили представители Touch Instinct.

Нейросети помогают сотрудникам выстраивать рабочий диалог

Исследование показало, что россияне все чаще используют ИИ в стрессовых рабочих ситуациях. Так, 13% респондентов обращаются к нейросетям в конфликтных или кризисных сценариях, а 12% — для поиска новых аргументов и формулирования личной позиции. Алгоритмы помогают подобрать более нейтральные выражения, снизить градус эмоций и упростить диалог.

Пользователи ценят ИИ не только за скорость, но и за снижение когнитивной нагрузки. 14% опрошенных чувствуют себя увереннее в переписке, если ответ написан с помощью нейросети, а 7% отмечают уменьшение стресса.

Главное преимущество ИИ в коммуникациях — экономия времени: об этом заявили 32% участников исследования. Еще четверть сообщили, что нейросети делают текст понятнее и логичнее.

93% россиян уже используют нейросети в деловой переписке

Нейросети становятся привычным инструментом в рабочих коммуникациях. Почти половина опрошенных (47%) пользуются ими ежедневно, еще 25% — несколько раз в неделю. Лишь 7% заявили, что ИИ им для таких задач не нужен.

Треть сотрудников обращаются к ИИ, чтобы быстрее и проще общаться с коллегами. Еще 22% — для сложных переговоров с клиентами или партнерами. Реже всего алгоритмы используют там, где нужны глубокое погружение в контекст или личное участие: для поздравлений коллег (9%) и стратегических обсуждений с руководством (6%).

Чаще всего нейросети помогают улучшать формулировки (28%), писать письма и сообщения (25%), а также генерировать аргументы и ответы (15%). Реже применяют ИИ для подготовки структуры встреч и саммари переписок. Генеративный ИИ сотрудникам пока привычнее сложных ИИ-инструментов для других коммуникационных задач.

Полностью доверить переписку ИИ пока готовы немногие. Большинство редактируют сообщения перед отправкой вручную, чтобы избежать «шаблонности». Так, 37% правят текст после каждой генерации, 32% — периодически. Только 7% копируют ответ ИИ и сразу отправляют его в диалог.

«ИИ в рабочих коммуникациях быстро стал привычным инструментом не только для написания текстов, но и для снижения стресса в переписке и ускорения рабочих задач. Сотрудники используют нейросети, чтобы точнее формулировать мысли, находить аргументы и делать сообщения более понятными. По сути, ИИ все чаще выступает как «помощник в диалоге», а не просто генератор текста. При этом полная передача переписки алгоритмам пока не происходит: люди сохраняют контроль и вносят правки, особенно в важных или чувствительных ситуациях. В целом ИИ в коммуникациях развивается в сторону поддержки человека, а не его замены», — сказали представители TenChat.

Работники боятся, что ИИ исказит смысл их сообщений

Нейросети уже широко используются в рабочих коммуникациях, но к ним относятся с осторожностью. Треть респондентов беспокоятся о том, что алгоритмы могут исказить информацию или смысл сообщения. Еще 22% переживают о возможной утечке данных или потери личного стиля общения (14%).

Другие риски встречаются реже. Зависимости от ИИ боятся 12% респондентов, недоверия со стороны собеседника — 7%, а снижения креативности — 6%.

Как ИИ изменит коммуникации будущем

Сотрудники готовы передавать нейросетям прежде всего рутинные задачи. Наиболее востребованными сценариями автоматизации стали поиск информации в рабочих чатах (24%), напоминания по ответам (20%), сортировка писем (16%) и составление задач по итогам коммуникации (13%).

Полностью автономное общение сейчас готовы доверить ИИ только 5% опрошенных. Сотрудники хотят сохранять контроль над диалогом — особенно в важных переговорах, обсуждениях с руководством и конфликтных ситуациях.

ИИ постепенно выходит за рамки генератора текста и становится навигатором по диалогу. В будущем россияне хотели бы делегировать алгоритмам определение смысла в сообщениях (11%), поиск контактов (6%) и сбор новостей о партнерах и клиентах (3%).

«Еще год назад ИИ в рабочих коммуникациях использовали в основном как генератор текста — для писем и сообщений. Сегодня он все глубже встраивается в клиентские и внутренние процессы, превращаясь из инструмента написания в навигатора по диалогу: помогает находить информацию, планировать встречи и фиксировать договоренности — разгружая и рядовых сотрудников, и руководителей. Бизнес все активнее присматривается к собственным решениям и корпоративным ИИ-ассистентам для работы с почтой и мессенджерами. В отличие от универсальных моделей, они лучше понимают контекст конкретной компании, надежнее защищают корпоративные данные и адаптируются под реальные сценарии и стиль коммуникации сотрудников», — сказал Вячеслав Лобозов, директор по развитию Touch Instinct.