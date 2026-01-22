Разделы

ПО Бизнес Кадры
|

ИT-лиды считают, что Go станет языком большинства цифровых продуктов

ИT-компания Touch Instinct выяснила в ходе исследования, в каких проектах язык программирования Golang показывает наибольшую эффективность. Об этом CNews сообщили представители Touch Instinct.

Для 14% Golang стал ключевым требованием для проекта

Опрос показал, что основной причиной выбора Golang у разработчиков стал запрос со стороны работодателей — это отметили 22% участников. Еще 18% указали на личный интерес к изучению и использованию языка, 14% работают на нем по требованию конкретного проекта, а 13% из-за простоты освоения. Четверть респондентов начали использовать Go недавно — один-два года назад, а 21% применяют язык в разработке продуктов уже три-пять лет.

При этом фактор потенциального роста дохода также остаётся значимым: 12% респондентов связывают владение Golang с потенциальным ростом зарплаты, а 9% с дефицитом специалистов на рынке. Это указывает на то, что освоение языка воспринимается ИT-сообществом как долгосрочная инвестиция в карьеру, а не временный тренд.

Go особенно востребован для высоконагруженных систем

Результаты опроса показали, что Golang в первую очередь востребован в проектах, в которых критичны производительность, отказоустойчивость и масштабируемость. Большинство респондентов работают в ИT-отрасли (77%), что отражает широкое использование Go в разработке цифровых сервисов, backend-платформ и инфраструктурных решений.

Язык активно применяется в финансовых и телекоммуникационных индустриях, e-commerce и игровых отраслях. Особенно в сервисах, для которых важны стабильная работа, высокая скорость обработки запросов и предсказуемое поведение систем под нагрузкой.

Еще одной распространённой областью применения Golang остается веб-разработка — с такими задачами работают 36% опрошенных. При этом язык используется и в других направлениях: сетевом программировании (17%), разработке чат-ботов (8%) и мобильной разработке (7%). Также Go активно применяется в облачных вычислениях, обработке данных и системном администрировании.

Респонденты отметили, что язык постепенно выходит за рамки backend-разработки, и активнее используется в ML- и блокчейн-приложениях, а также в проектах в сфере информационной безопасности.

20% отмечают высокую производительность языка

Руслан Ложкин, Абсолют Банк: Далеко не все компании готовы предоставлять достоверные сведения о собственной защищенности
безопасность

Ключевым преимуществом Golang 20% для участников исследования стала высокая производительность. В числе наиболее значимых характеристик также отмечаются масштабируемость продуктов (17%) и простой синтаксис (16%).

Респонденты отмечали и другие преимущества языка — кроссплатформенность, развитую экосистему и удобную работу с параллельностью. Экосистема Go позволяет командам быстрее запускать продукты и снижать зависимость от уникальных технических решений, а встроенные механизмы для работы с параллельными процессами помогают эффективнее масштабировать сервисы.

Перспективы Go в российских ИT-проектах

Наиболее заметный эффект от внедрения Go компании видят в росте производительности цифровых продуктов и сокращении цикла разработки — эти показатели отметили 30% участников опроса. Респонденты считают, что использование Go позволяет быстрее выпускать обновления и новые функции, увеличивать время бесперебойной работы сервисов и снижать Time-to-Market (время от разработки идеи продукта до его выхода на рынок).

Илона Киреёнок, UDV Group: Компании хотят не просто укрепить защиту, но и сократить время восстановления после атак
Безопасность

Большинство считает (39%), что Golang сохранит текущие позиции в ближайшие 3-5 лет. Ещё 32% полагают, что язык будет особенно актуален для отдельных отраслей и типов задач. При этом 14% уверены, что Go может стать ключевым языком для большинства цифровых продуктов в ближайшие годы.

Участники опроса отмечают, что развитие отрасли во многом будет определяться глобальными технологическими трендами. К факторам, которые влияют на распространение Golang, респонденты чаще всего относят развитие микросервисной архитектуры (25%), рост ML- и ИИ-решений (23%), усиление сообщества Go-разработчиков (21%) и развитие облачных технологий (14%). Язык продолжит играть заметную роль в создании масштабируемых и надёжных цифровых продуктов.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Security Vision TIP: переход от тактических индикаторов к стратегическим решениям

Почти половина кибератак на российский бизнес в 2025 году была успешной

Дмитрий Золотарёв, ICL Soft: Для фармы не может быть коробочного CRM-решения

Выпущен уникальный смартфон с тремя ОС. Он работает на Linux, Android и даже Windows 11 и стоит как половина iPhone

Александр Чубов, К2Тех: Внедрять контейнеризацию «ради моды» точно не стоит

Создатель ChatGPT обещает убыток в $14 миллиардов за год. Прибыль будет не скоро

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

Техника

Лучшие игровые ноутбуки начала 2026 года: выбор ZOOM

Обзор планшета HUAWEI MatePad 11,5 S PaperMatte 2026: заряжен на креатив

Зачем нужны наушники с костной проводимостью звука: лучшие модели

Показать еще

Наука

В породах возрастом 3,3 миллиарда лет найдены древнейшие химические следы жизни

Новое исследование считает, что «хоббиты» вымерли из-за засухи

Когда-то рядом с Землей вращалась другая планета Солнечной системы — именно поэтому у нас есть Луна
Показать еще