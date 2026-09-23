Hitch запустил образовательный курс по внедрению ИИ в процессы разработки

Hitch, входящий в группу компаний Touch Instinct, запустил бесплатный практический курс по применению ИИ в разработке. Программа рассчитана на разработчиков и руководителей ИT-команд и построена вокруг реальных рабочих сценариев. Об этом CNews сообщили представители Hitch.

По данным исследования hh.ru и Touch Instinct, 60% работодателей уже ожидают от сотрудников базовых навыков работы с ИИ. В перспективе двух-трех лет такие компетенции могут стать ключевыми. На фоне растущего запроса рынка Hitch собрал накопленный опыт применения ИИ в полноценную образовательную программу.

Бесплатный курс «ИИ-инструменты в разработке ПО: новый уровень эффективности и мышления» ориентирован на Middle- и Senior-разработчиков, технических руководителей и лидеров ИT-команд. Его задача — показать, как перейти от отдельных экспериментов с нейросетями к их системному использованию в работе.

Курс состоит из шести модулей и включает 10 часов видео, 33 лекционных блока и восемь практических разборов. Эксперты разбирают применение ИИ на разных этапах разработки — от написания и проверки кода до тестирования и документации. Отдельные блоки посвящены работе с устаревшим и чужим кодом, разбору ошибок нейросетей и определению задач, которые можно безопасно делегировать ИИ. Участники также узнают, как выстраивать процесс так, чтобы результат выдачи нейросети можно было протестировать до его масштабирования

Для руководителей команд предусмотрен блок о внедрении ИИ в рабочие процессы. В нем рассматривается, как запустить пилотный проект, оценить эффект от новых инструментов и на основе результатов принять решение об их дальнейшем использовании в компании.

Спикеры курса — практикующие эксперты в разработке. Максим Панфилов — ИT-предприниматель и руководитель команд разработки с более чем 25-летним опытом в индустрии. Он использует ИИ для создания собственных цифровых продуктов и вывел на рынок более десяти проектов. Илья Румянцев — CTO, предприниматель и сооснователь Orchestra. Он специализируется на построении процессов с использованием ИИ-агентов и применяет этот подход в коммерческих проектах. В основу курса легли методы и сценарии, которые оба эксперта используют в реальной работе.

«Мы регулярно видим один и тот же запрос со стороны клиентов: компании хотят внедрять ИИ в разработку, но не всегда понимают, с каких процессов начинать, как оценивать результат и где технология дает максимальный эффект. Мы сами прошли этот путь внутри Hitch и накопили практический опыт, которым теперь хотим поделиться с рынком. Поэтому курс построен не вокруг отдельных инструментов, которые быстро меняются, а вокруг реальных сценариев и подходов, которые можно перенести в работу своей команды», — сказал Константина Покидова, CBDO Hitch.

Вместе с учебными материалами участники получат готовые промпты, шаблоны и чек-листы, а обсудить возникающие вопросы можно будет в закрытом чате. После завершения программы участников ждет именной сертификат.



