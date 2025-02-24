Apple запретила российским разработчикам создавать приложения для iPhone. Старые приложения заблокированы. Кого коснулось

Российский бизнес по решению Apple лишился возможности выпускать внутренние iOS-приложения для собственных нужд. Компаниям полностью закрыт доступ к платформе создания корпоративных приложений Apple Developer Enterprise Program.

Разработка приложений – для избранных

Компания Apple запретила российскому бизнесу пользоваться платформой разработки бизнес-приложений Apple Developer Enterprise Program (ADEP), пишет РБК. Но этим новые антироссийские санкции со стороны американского техногиганта не ограничились – все ранее созданные российскими компаниями приложения для внутреннего пользования перестали работать. По информации издания, альтернативу этой платформе найти пока не удалось.

Платформа ADEP позволяет бизнесу создавать приложения для iPhone и iPad и затем распространять их среди своих сотрудников. Публикация программ в магазине App Store не происходит, то есть ими могут пользоваться исключительно работники компании.

Подготовиться заранее

Apple – одна из самых ярых исполнительниц антироссийских санкций США. К примеру, как только та или иная российская организация попадает в санкционный список, ее приложения без промедления пропадают из AppStore, а ее попытки выложить в магазин новый софт оперативно пресекаются, что можно наблюдать на примере Сбербанка.

Keming Tan / Unsplash Apple не стала отказываться от возможности по-крупному насолить россиянам

Но Apple поступила по-честному и заранее уведомила российские компании о готовящихся ограничениях. Как сообщил изданию руководитель iOS-разработки в компании red_mad_robot Александр Тузовский. Apple устроила массовую рассылку на эту тему – ее получили компании, использующие Enterprise-сертификаты Apple, которые нужны для подписи и распространения приложений среди сотрудников.

В уведомлении была указана дата начала действия новых лимитов – 12 февраля 2025 г. С этого дня все сертификаты стали недействительными, а связанные с ADEP программы – удалены, что подтвердил РБК руководитель Touch Instinct Дмитрий Костин.

Время точно было

Новые действия Apple, направленные против российского бизнеса, с большой долей вероятности связаны с пакетом санкций Запада образца лета 2024 г. США тогда запретили своим компаниям оказывать российским клиентам длинный список ИТ-услуг.

Санкции вступили в силу в сентябре 2024 г. и повлекли за собой целый ряд громких ограничений. О нескольких сообщал и CNews – в частности облачный сервис BigQuery корпорации Google закрыл свои двери для россиян, а Microsoft лишила российские компании доступа к облачному сервису Microsoft Office 365.

При этом пока нет информации, почему Apple решила подключиться к этим санкциям именно сейчас, спустя почти полгода со вступления их в силу. В своем письме она не потрудилась прояснить этот момент.

Кого затронет

Доступ к ADEP по самой задумке этой программы имеют исключительно юридические лица – для физлиц есть программа Apple Developer Program (ADP), которая дает возможность Технический директор KODE Николай Николенко сообщил РБК, что ADEP пользовались очень многие компании, в том числе крупный бизнес и компании по разработке программного обеспечения. Очень часто ADEP использовали разработчики ПО для предварительного распространения нового приложения с целью его обкатки до релиза в App Store.

Например, компания red_mad_robot использовала Enterprise-сертификаты как для разработки приложений внутри компании, так и для своих клиентов, пишет РБК, и делала она это с целью сокращения затрат времени на получение обратной связи от пользователей.

Николай Николенко, подчеркнул, что новые лимиты Apple очень сильно «повлияли на рынок мобильных приложений». По его словам, теперь они «вынуждены пересматривать свои стратегии», и искать альтернативу ADEP.

Потенциальная альтернатива

Многие из разработчиков решили делать вместо обычных программ для iOS так называемые «веб-приложения», то есть копии программ, открывающиеся в браузере. Они называются PWA (Progressive Web Apps), и Apple уже продемонстрировала, что готова в любой момент заблокировать их. В число тех, кто преуспел в разработке PWA-заменителей своих мобильных приложений, входит Сбербанк.

Николенко сообщил РБК, что PWA-приложения «имеют ряд ограничений и не могут полноценно заменить нативные мобильные приложения».

Ситуацию с блокировкой ADEP усугубляет тот факт, что полноценной альтернативы этой платформы в настоящее время не существует, сказал РБК Дмитрий Костин. «Мы следим за тем, какие решения появятся. Пока же для тестирования и распространения сборок мы используем стандартные инструменты Apple, такие как TestFlight (служба бета-тестирования Apple для приложений iOS – прим. CNews), а также корпоративные MDM-решения (Mobile Device Management, управление мобильными устройствами) для внутренних приложений».

Другие собеседники РБК на ИТ-рынке указывают прямую установку приложений на iPhone и iPad сотрудников в качестве альтернативы ADEP.

Евгений Перов, директор по продукту в корпоративном мессенджере Compass, сообщил CNews: «Отключение инфраструктуры ADEP в России – серьезное ограничение для рынка заказной разработки и внутренних сервисов крупных компаний. С помощью ADEP разработчики быстрее тестировали сборки приложений, а корпорации распространяли внутренние сервисы без публикации в App Store. Кроме того инфраструктуру использовали для распространения приложений, по разным причинам удаленных из магазина приложений. Тестировать сборки в новых условиях можно с помощью Test Flight. Однако заменить внутренние корпоративные приложения – задача нетривиальная. Публиковать в открытый App Store десятки сервисов для внутреннего использования крупный бизнес не готов, а Progressive Web Apps сильно уступают нативным приложениям в удобстве и безопасности».