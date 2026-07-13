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Белодед Роман

СОБЫТИЯ


13.07.2026 Потерпел фиаско онлайн-сервис для продвижения русскоязычных продавцов в США на Amazon 1
01.06.2018 Мобильные разработчики увеличили оборот на миллиард 1
21.08.2015 Российский рынок мобильной бизнес-разработки: все дальше от Дикого Запада 1

Публикаций - 3, упоминаний - 3

Белодед Роман и организации, системы, технологии, персоны:

RedMadRobot - Рэдмэдробот - red_mad_robot 84 2
InfoShell - ИнфоШелл 16 2
Globus IT - Глобус-ИТ - Мобильные бизнес-решения - e-Legion 54 2
Check Point Software Technologies 824 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9485 1
БАРС Груп 574 1
Ростелеком - РТЛабс 209 1
СиДиСи ГК - CDC - Центр Корпоративных Разработок 202 1
SimbirSoft - СимбирСофт 123 1
Сбер - Сбербанк Технологии - СберТех - SberTech 790 1
Ланит - Artezio - Артезио 96 1
MD - Mobile Dimension - Мобильное Измерение 7 1
UseTech - Юзтех Холдинг - Юзтех Интеграция 64 1
Agima - Агима 27 1
Agima.Mobile 8 1
Touch Instinct - Тачин 17 1
Live Typing - Лайв Тайпинг 2 1
65apps - 65 Гигабайт 9 1
MediaSoft - МедиаСофт 6 1
Системы документооборота 519 1
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2402 1
Yves Rocher - Ив Роше 35 1
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк Авто - Русфинанс банк, РФБ 56 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3990 1
Лайф ФГ - Финансовая группа 169 1
АСТ Бауинжиниринг 2 1
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Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25354 2
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12844 2
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Цифровизация торговли - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4847 1
Электронное правительство - e-Government - Цифровое правительство - Электронное государство 1898 1
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16934 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 35896 1
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13875 1
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EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 5845 1
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 13012 1
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса - Пользовательский путь 6205 1
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12758 1
Scanner - Сканер - Устройство ввода - создание цифрового изображения объекта - сканирующее оборудование 3746 1
Принтер - Printer - печатание - устройства печати - печатное оборудование - printing devices - печатная инфраструктура 6199 1
Торговля - RetailTech - ESL - Electronic shelf labels - Электронные ценники - Edge Shelf - Система цифровых ценников 444 1
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ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6208 1
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Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1456816, в очереди разбора - 727715.
Создано именных указателей - 197705.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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