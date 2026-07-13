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Белодед Роман
СОБЫТИЯ
|13.07.2026
|Потерпел фиаско онлайн-сервис для продвижения русскоязычных продавцов в США на Amazon 1
|01.06.2018
|Мобильные разработчики увеличили оборот на миллиард 1
|21.08.2015
|Российский рынок мобильной бизнес-разработки: все дальше от Дикого Запада 1
Публикаций - 3, упоминаний - 3
Белодед Роман и организации, системы, технологии, персоны:
|Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2865 1
|Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2838 1
|Google Android 15181 1
|ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6208 1
|Форсайт Мобильная платформа - ранее HyperHive 973 1
|SimbirSoft Mobile 7 1
|Lenovo Legion - серия ноутбуков 60 1
|Петерсон Дмитрий 14 1
|Макин Алексей 15 1
|Кузнецов Александр 161 1
|Котенко Дмитрий 7 1
|Крайнов Владислав 5 1
|Костин Дмитрий 9 1
|Жихарев Евгений 3 1
|Адылин Павел 18 1
|Лазовская Анна 5 1
|Ильницкий Иван 2 1
|Староверов Денис 14 1
|Фролов Виктор 11 1
|Трошкин Павел 2 1
|Марин Юрий 4 1
|Десятых Максим 1 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1456816, в очереди разбора - 727715.
Создано именных указателей - 197705.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1456816, в очереди разбора - 727715.
Создано именных указателей - 197705.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.