Создатели Astra Linux готовят российского «убийцу» GitHub

ГК «Астра», в число продуктов которой входит ОС Astra Linux, купила долю в компании «Ресолют». Это создатель репозитория открытого ПО GitFlic. Доля «Астры» сейчас составляет 26%, а немного позже увеличится до 51% и сохранит потенциал дальнейшего роста.

У ГК «Астра» будет свой GitHub

Российская группа компаний «Астра» планирует запустить в России собственный аналог GitHub – репозитория ПО с открытым кодом. Оригинальный GitHub разработан в США и в настоящее время принадлежит Microsoft, известной своими массовыми санкциями против россиян. GitHub тоже регулярно вводит их.

Для создания своего GitHub ГК «Астра», разработчик операционной системы Astra Linux, привлекла специалистов компании ООО «Ресолют» – как сообщили CNews представители «Астры», группа компаний стала владельцем 26% акций «Ресолюта». За плечами этой компании есть опыт по созданию подобных сервисов – из-под ее пера вышел проект GitFlic

Как рассказали CNews представители ГК «Астра», сделку было решено провести в два неразрывных этапа. В результате под контроль «Астры» перейдет контрольная доля в «Ресолюте» – 51%, а оставшиеся 49% разделят между собой основатели компании Алексей Синицин, Максим Козлов, Тимур Миронов, Денис Рамазанов и Константин Леонович.

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Впрочем, в дальнейшем их доли могут сократиться. «Стратегические договоренности компаний предполагают, что в дальнейшем ГК «Астра» сможет еще увеличить свою долю в разработчике», – сообщили CNews представители ГК.

Подробнее о сервисе

В ГК «Астра» называют GitFlic «первым российским сервисом для хранения репозиториев с исходным кодом». Это полностью самостоятельная разработка компании «Ресолют», развитие которого, утверждают в «Астре», ведется более трех лет.

При этом самой компании «Ресолют» пока нет трех лет – по данным «Контур.фокуса», она основана в марте 2021 г. По итогам 2022 г. компания вышла на чистую прибыль в размере 31 тыс. руб. при выручке 1,1 млн руб. за тот же период.

В «Астре» сообщили CNews, что на нынешнем этапе развития российский GitFlic способен полностью заменить наиболее известные западные аналогичные сервисы, включая GitLab, GitHub и BitBucket. Проект подразумевает хранение информации на территории России и поставляется в двух модификациях – для развертывания в облаке или на серверах самих клиентов.

«В GitFlic реализованы все основные востребованные рынком возможности: создание и управление разработкой, непрерывная интеграция (CI), обеспечение безопасности, непрерывная доставка (CD), реестр пакетов (аналог Nexus, Artifactory и т.п.) и др, – рассказали CNews в ГК «Астра». – Команда проекта активно дорабатывает функциональную часть и интерфейсы, чтобы продукт в полной мере удовлетворял потребности заказчиков и в итоге стал единой площадкой для разработчиков в России.

Что задумала ГК «Астра»

По словам Антона Шмакова, технического директора ГК «Астра», сейчас у группы компаний появилась новая глобальная цель – создание «комплексной платформы для разработчиков», и GitFlic призван стать ее частью. «Развивать ее мы будем как за счет собственных сил, так и с помощью новых приобретений комплементарных продуктов и сервисов», – заявил он CNews.

Шмаков подчеркнул, что в настоящее время И-отрасль нуждается в «единых подходах». «Мы должны вести разработку в единой системе координат, а для этого необходимо дать рынку все необходимые инструменты и сервисы», – добавил он

Антон Шмаков отметил, что ГК «Астра» в настоящее время «выстраивает полноценную поддержку всей инфраструктуры разработки», что подразумевает контейнеризацию, автоматизацию процессов сборки, настройки и развертывания ПО, а также фреймворки и языкм программирования для создания безопасных приложений. «Мы консолидируем все наработки и инвестируем ресурсы в создание единой платформы разработки. К концу года (2023 г. – прим. CNews) мы планируем представить ее рынку», – подытожил технический директор ГК «Астра».

Как пишет «Коммерсант» со ссылкой на источники в российской ИТ-сфере, итоговая сумма сделки, в результате которой ГК «Астра» станет владельцем 51% «Ресолюта», может составить в пределах 50-70 млн руб. Стороны сделки финансовую информацию заключенного соглашения не раскрывают.

Невероятно конкурентный рынок

В России в настоящее время создаются сразу несколько импортонезависимых заменителей GitHub. Еще в апреле 2022 г. бывший замминистра связи Максим Паршин заявил, что ресурс заработает до конца 2022 г., но этого в итоге не произошло. Теперь запуск ожидается в конце 2023 – начале 2024 гг.

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Паршин сообщил об этом после новых санкций GitHub, которые стали ответом сервиса на начало СВО 24 февраля 2022 г. Однако власти говорили о необходимости создания такого ресурса задолго до этих событий – еще в начале 2020 г. такую идею выдвигало Минэкономразвития.

На тот момент никто за разработку репозитория не взялся. Спустя почти два года, в сентябре 2021 г., тему суверенного GitHub поднял российский премьер-министр Михаил Мишустин, но и на этот раз все осталось на уровне предложения.

В начале лета 2023 г. выяснилось, что замена GitHub, созданная по инициативе властей, будет плодом коллективного труда. Как сообщал CNews, Минцифры России сформировало список участников проекта по созданию отечественного аналога репозитория ПО с открытым кодом GitHub – он состоит из 82 пунктов, из которых 62 – это компании и органы власти, а оставшиеся 20 – это физлица.

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А пока проект всероссийского масштаба не дорос до релиза, менее крупные сервисы уже вовсю принимают разработчиков открытого ПО. Например, в конце мая 2023 г. Правительство Москвы открыло доступ всем российским разработчикам к своему репозиторию Mos.Hub.

Mos.Hub — это городской репозиторий программного обеспечения, который Москва развивает более 10 лет. Он позволяет разработчиками делиться своими наработками с другими и повторно использовать отдельные элементы городских цифровых сервисов.