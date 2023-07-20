Подследственному замминистра связи Максиму Паршину нашли временную замену

Часть задач, которые решал замминистра связи Максим Паршин, передана другому заместителю Максута Шадаева – Андрею Заренину. На это указывают источники «Ведомостей», но официальное подтверждение Минцифры пока отсутствует. Сам Паршин является фигурантом дела о получении крупной взятки и находится под домашним арестом.

Кто заменит Паршина

Задержанного по подозрению в получении взятки в особо крупном размере замминистра связи Максима Паршина временно заменит его коллега – другой заместитель главы Минцифры Андрей Заренин, пишут «Ведомости». Об этом изданию сообщили источники в неназванной профильной организации. Дополнительное подтверждение поступило от неизвестной ИТ-компании.

Редакция CNews направила запрос в Минцифры. Представители ведомства ответили, что не комментируют кадровые вопросы. Таким образом, к моменту выхода материала официального подтверждения или опровержения перехода полномочий Паршина к Заренину не было.

В числе обязанностей, которые временно возьмет на себя Заренин, будет взаимодействие с российскими ИТ-ассоциациями, с наиболее крупными из них. В их числе – «Отечественный софт», «Руссофт» и пр.

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Напомним, в середине июля 2023 г. Паршин, по словам председателя комитета Госдумы по информполитике Александра Хинштейна, оказался под подозрением в получении крупной взятки – около 3,5 млн руб. – в обмен на помощь в получении грантов. Следствие ходатайствовало о заключении замминистра под стражу, но, как сообщал CNews, суд выбрал в качестве меры пресечения домашний арест до 12 сентября 2023 г.

К чему такая спешка

Если Заренин действительно временно выполняет обязанности Паршина, то получается, ему нашли замену менее чем за неделю. Источники издания подтверждают, что поиски велись в спешке, и у них есть объяснение этому.

По их словам, необходимость как можно скорее передать дела Паршина другому человеку связана, помимо прочего, с тем, что остановилось выполнение данных им поручений. Наряду с этим стало некому подписывать протоколы заседаний Экспертного совета по программному обеспечению при Минцифры. Именно этот совет решает, какой софт попадет в реестр российского ПО, а какой – нет.

Вместо Паршина, но лишь частично

Заренину, пишут «Ведомости», передана лишь часть обязанностей, которые выполнял Паршин на посту заместителя нынешнего министра связи Максута Шадаева. В частности, под его контролем теперь будет работа департамента развития отрасли информационных технологий, который, в числе прочего, занимается выработкой государственной политики и нормативно-правовым регулированием в ИТ-отрасли. Согласно сайту Минцифры, департамент также обеспечивает формирование единого системного подхода к развитию отрасли информационных технологий, реализацию комплекса мероприятий, направленных на поддержку разработки и внедрения цифровых технологий и отечественного ПО на российском рынке. Его руководитель – Дмитрий Никитин.

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Страница, посвященная Максиму Паршину, с сайта Минцифры на момент выхода материала удалена не была. Информация на ней гласит, что он координирует работу трех департаментов – развития отрасли информационных технологий, экономики и финансов (закупочная деятельность, формирование и исполнение федбюджета), а также департамента развития цифровых компетенций и образования (в числе прочего – курирует вузы МТУСИ, СПбГУТ, ПГУТИ и пр.).

На плечах Паршина также было кураторство Российского фонда развития информационных технологий (РФРИТ) со стороны Минцифры. Этот фонд, в частности, занимался определением кандидатов на получение государственных грантов. Из-за расследования против Паршина выдача всех грантов в сфере ИТ по решению Минцифры заморожена до сентября 2023 г.

Подробнее о Заренине

Андрей Заренин – это выпускник Московского физико-технического института и магистр прикладных математики и физики, а также выходец из «Вымпелкома», в котором работал с 2002 по 2013 гг. на различных должностях. В Минцифры Заренин пришел в 2013 г., а в мае 2021 г. стал заместителем министра связи. CNews спрогнозировал его назначение на этот пост в апреле 2021 г.

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Под контролем Заренина, в отличие от Паршина, не три департамента, а один – департамент стимулирования спроса на радиоэлектронную продукцию. Также замминистра курирует госполитику и реализацию функций Минцифры «по формированию спроса на радиоэлектронную продукцию, созданию и внедрению, в том числе для государственных нужд, радиоэлектронной продукции и программного обеспечения, учитывающего инновационное развитие отрасли», говорится на сайте ведомства. Дополнительно он руководит госрегулированием «в сфере радиоэлектроники и программного обеспечения, в том числе в части содействия разработке и внедрению радиоэлектронной продукции, координацию научно-исследовательской деятельности и выработку государственной научно-технической политики в указанной сфере».

В дополнение к перечисленному Заренин является председателем Экспертного совета по программному обеспечению при Минцифры.