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Замглавы Минцифры Паршин отправлен под домашний арест

Замглавы Минцифры, подозреваемый в получении многомиллионной взятки, сумел избежать заключения под стражу. На время следствия его направили под домашний арест. Второй подозреваемый, А. Н. Моносов, может быть обвинен в даче взятки в особо крупном размере. Он тоже оказался под домашним арестом на тот же срок – до 12 сентября 2023 г.

Паршин под домашним арестом

Басманный районный суд Москвы не стал арестовывать замглавы Минцифры России Максима Паршина по подозрению в получении взятки в особо крупном размере. На ходатайство Следственного комитета, который запросил ему арест до 12 сентября 2023 г., суд ответил отказом.

«В удовлетворении ходатайства следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Паршина Максима Викторовича, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере, – прим. CNews)», – говорится в официальном заявлении пресс-службы суда.

Тем не менее, полную свободу на время расследования чиновнику не предоставили – он был направлен под домашний арест. Срок ареста тот же – до 12 сентября 2023 г. Номер дела Паршина – 3/1-0263/2023.

CNews писал, что вечером 13 июля 2023 г. по Москве Максим Паршин, как заявил председатель комитета Госдумы по информационной политике, ИТ и связи Александр Хинштейн, был задержан с поличным при получении взятки в размере 3,5 млн руб. По словам Хинштейна, эти деньги «по предварительной версии, предназначались за помощь в выделении грантов».

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Фото: Госдума
Максим Паршин

Также следствие запрашивало заключение под стражу некоего А. Н. Моносова, и тоже до 12 сентября 2023 г. Суд вновь ответил отказом и назначил ему домашний арест на тот же срок.

Моносова обвиняют в даче взятки в особо крупном размере (ч. 5 ст. 291 УК РФ). Фамилия и инициалы Моносова совпадают с фамилией и инициалами гендиректора ООО «Бюджетные и финансовые технологии» («БФТ-холдинг») Александра Наумовича Моносова. Telegram-канал «Нецифровая экономика» высказал предположение, что именно он может являться «контрагентом» Паршина. Номер дела Моносова – 3/1-0264/2023.

Представитель Минцифры заявила CNews, что «в связи с проводящимся в отношении замглавы Минцифры Максима Паршина расследованием, министерство оказывает все необходимое содействие правоохранительным органам».

Полтора десятка лет в тюрьме

К моменту выхода материала постановления о заключении Моносова и Паршина под домашний арест еще не вступили в силу. Тем не менее, расследование происшествия, о котором говорил Хинштейн, уже ведется.

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Дело Максима Паршина

В случае, если вина Максима Паршина будет доказана, то, в зависимости от того, какую тяжесть наказания выберет суд, ему будет грозить либо крупный штраф, либо многолетнее тюремное заключение.

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Минимальное наказание за нарушение ч. 6 ст. 290 УК РФ – это штраф от 3 до 5 млн руб. Также закон предусматривает возможность наложения штрафа в размере от от 80- до 10-кратной суммы взятки с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 15 лет.

Паршину также может грозить тюремное заключение на срок от 8 до 15 лет со штрафом в размере до 70-кратной суммы взятки или без такового и с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 15 лет или без такового.

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Дело А. Н. Моносова

А. Н. Моносов, если суд признает его виновным в нарушении ч. 5 ст. 291 УК РФ, тоже может попасть в тюрьму на тот же срок и с такого же размера штрафом. Минимальное наказание по этой статье штраф от 2 до 4 млн руб.

Как Паршин появился в Минцифры

Максим Паршин, выпускник аспирантуры МГУ, в органах власти работает как минимум с 2002 г. (с 26 лет), когда он вошел в коллектив Минэкономразвития России. В этом министерстве он проработал на различных должностях до 2013 г., после чего временно перешел в «Почту России» на пост заместителя директора. Через год Паршин стал замруководителя Федеральной службы по труду и занятости, а в самом начале 2016 г. вернулся в Минэкономразвития. Его назначили главой Департамента развития малого и среднего предпринимательства и конкуренции.

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Проработав здесь до августа 2018 г. Паршин перешел в Минцифры, где стал заместителем министра связи. Спустя четыре года, в ноябре 2022 г., нынешний глава Минцифры Максут Шадаев подписал приказ, в котором прописал зоны ответственности всех имеющихся у него заместителей.

Паршин начал курировать развитие ИТ-отрасли, в том числе переход на российское ПО и меры поддержки его разработчиков. Помимо этого, под его контролем были развитие инфраструктуры центров обработки данных и облачных сервисов, экспорт ИТ-продукции и спортивное программирование. Вместе с этим он является руководителем федпроектов «Цифровые технологии», «Кадры для цифровой экономики» и «Развитие кадрового потенциала ИТ-отрасли».

В дополнение к перечисленному замминистра связи контролирует деятельность Российского фонда развития информационных технологий (РФРИТ), фонда «Сколково», Фонда развития интернет-инициатив (ФРИИ), фонда Бортника по поддержке разработки и внедрения российского ПО, а также Центра экспертизы и координации информатизации (ЦЭКИ), НИИ «Восход» и НИИ «Интеграл».

На момент выхода материала Максиму Паршину было немногим менее 47 лет (он родился 23 июля 1976 г.).

Георгий Дорофеев

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