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VK Budgeting
VK Budgeting — программное решение класса CPM (Corporate Performance Management), позволяющее автоматизировать процессы бюджетирования, агрегации, консолидации данных, а также сформировать управленческую отчетность в рамках отдельных бизнес-направлений, всей компании или группы компаний.
VK Budgeting дает возможность выстроить единую систему управленческого учета для отдельных бизнес-направлений, компаний или холдингов. Продукт помогает решать круг задач — от построения управленческой отчетности до калькуляции себестоимости и оценки операционной эффективности отдельных команд. Пользователи могут работать с любыми объемами данных, моделировать различные сценарии развития бизнеса и оценивать их влияние на ключевые показатели.
VK Budgeting и организации, системы, технологии, персоны:
|VK Tech - ВК Технологии - VK Цифровые технологии - ВК Цифровые технологии - Mail.ru Цифровые технологии 274 1
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