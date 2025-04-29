VK Budgeting — программное решение класса CPM (Corporate Performance Management), позволяющее автоматизировать процессы бюджетирования, агрегации, консолидации данных, а также сформировать управленческую отчетность в рамках отдельных бизнес-направлений, всей компании или группы компаний.

VK Budgeting дает возможность выстроить единую систему управленческого учета для отдельных бизнес-направлений, компаний или холдингов. Продукт помогает решать круг задач — от построения управленческой отчетности до калькуляции себестоимости и оценки операционной эффективности отдельных команд. Пользователи могут работать с любыми объемами данных, моделировать различные сценарии развития бизнеса и оценивать их влияние на ключевые показатели.