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VK Budgeting


VK Budgeting — программное решение класса CPM (Corporate Performance Management), позволяющее автоматизировать процессы бюджетирования, агрегации, консолидации данных, а также сформировать управленческую отчетность в рамках отдельных бизнес-направлений, всей компании или группы компаний.

VK Budgeting дает возможность выстроить единую систему управленческого учета для отдельных бизнес-направлений, компаний или холдингов. Продукт помогает решать  круг задач — от построения управленческой отчетности до калькуляции себестоимости и оценки операционной эффективности отдельных команд. Пользователи могут работать с любыми объемами данных, моделировать различные сценарии развития бизнеса и оценивать их влияние на ключевые показатели.


29.04.2025 VK Tech представил систему бюджетирования VK Budgeting 1

Публикаций - 1, упоминаний - 1

VK Budgeting и организации, системы, технологии, персоны:

VK Tech - ВК Технологии - VK Цифровые технологии - ВК Цифровые технологии - Mail.ru Цифровые технологии 274 1
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4100 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 05.2025 годы.
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Создано именных указателей - 173743.
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