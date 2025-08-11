Разделы

Цифровизация Внедрения Облака
|

VK Tech Dev Platform внедрила платформу Test IT для повышения качества разработки ПО

Dev Platform расширила возможности для управления тестированием благодаря интеграции с платформой TMS Test IT — разработкой бизнес-подразделения «Девелоники» FabricaONE.AI (акционер – ГК Softline). Интеграция даст компаниям возможность отслеживать актуальный статус качества продукта в реальном времени и принимать решения о дальнейшей работе на основе отчетных данных.

Dev Platform реализована на базе инфраструктуры и сервисов VK Cloud, что позволяет использовать вычислительные ресурсы облачной платформы. Test IT в составе Dev Platform позволит повысить качество разработки, надежность тестов, усилить контроль над всеми этапами QA-процесса, ускорить диагностику и исправление багов. Пользователи Dev Platform смогут структурировать и автоматизировать все этапы тестирования, а также управлять прогонами тестов и формировать отчеты. Решение объединяет ручное и автоматизированное тестирование в одном интерфейсе, включает в себя расширенные инструменты аналитики, элементы геймификации и поддержку генерации тестов с помощью ИИ.

Как власти потратят 35 млрд руб. на разработку перспективных технологий в сфере беспилотников
цифровизация

«Мы постоянно движемся в сторону расширения функциональности сервисов для управления единым пайплайном разработки. Интеграция Test IT в Dev Platform позволяет сделать процесс тестирования более прозрачным и повысить его скорость, что удобно и для QA-инженеров, и для лидеров разработки. Это еще один шаг к созданию экосистемы, где тестирование становится не просто этапом создания ПО, а его фундаментом», — сказал директор по продукту VK Cloud Дмитрий Лазаренко.

«Интеграция Test IT в платформу Dev Platform позволяет встроить управление качеством в общий пайплайн — без разрывов между планированием, разработкой и тестированием. Для команд это означает меньше ручных операций, больше прозрачности и возможность принимать решения на основе актуальных метрик в привычной рабочей среде. Такое сотрудничество — не просто технологическая интеграция, а шаг к более связанному и зрелому подходу к управлению качеством в российских ИТ-продуктах», — отметил Артем Кострюков, генеральный директор Test IT («Девелоника», кластер FabricaONE.AI (акционер – ГК Softline).

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Российский вендор ПО для СХД «Рэйдикс» отправляется в новую «Экспедицию»

«Яндекс» разработал платформу для создания интернет-магазинов с ИИ-ассистентом без навыков программирования

Частное облако для бизнеса: ключевые тренды и преимущества

Создан робот, способный класть кирпичную кладку вместо строителей

Почему прикладной ИИ для бизнеса невозможен без мультиагентных кластеров

Американскую власть подсаживают на искусственный интеллект. Мощнейшие нейронки доступны ей за сущие центы. Простые пользователи платят в сотни раз больше

Конференции

IT Elements 2025

Цифровизация финансового сектора

Оптимизация цифровой инфраструктуры и ПАК 2025
Показать еще

CNewsMarket

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

Техника

Лучшие роутеры с Wi-Fi 6: хиты продаж

Как использовать eSIM в России в 2025 году

Лучшие накладные беспроводные наушники стоимостью до 12 000 рублей: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Кладбище китов в Сахаре показало, что когда-то у них были ноги и пальцы

Астрономы обнаружили пропавшую материю Вселенной — помогла огромная газовая нить, протянувшаяся через космос

Руины одного из чудес света подняли со дна моря — скоро появится его цифровой двойник
Показать еще