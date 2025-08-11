VK Tech Dev Platform внедрила платформу Test IT для повышения качества разработки ПО

Dev Platform расширила возможности для управления тестированием благодаря интеграции с платформой TMS Test IT — разработкой бизнес-подразделения «Девелоники» FabricaONE.AI (акционер – ГК Softline). Интеграция даст компаниям возможность отслеживать актуальный статус качества продукта в реальном времени и принимать решения о дальнейшей работе на основе отчетных данных.

Dev Platform реализована на базе инфраструктуры и сервисов VK Cloud, что позволяет использовать вычислительные ресурсы облачной платформы. Test IT в составе Dev Platform позволит повысить качество разработки, надежность тестов, усилить контроль над всеми этапами QA-процесса, ускорить диагностику и исправление багов. Пользователи Dev Platform смогут структурировать и автоматизировать все этапы тестирования, а также управлять прогонами тестов и формировать отчеты. Решение объединяет ручное и автоматизированное тестирование в одном интерфейсе, включает в себя расширенные инструменты аналитики, элементы геймификации и поддержку генерации тестов с помощью ИИ.

«Мы постоянно движемся в сторону расширения функциональности сервисов для управления единым пайплайном разработки. Интеграция Test IT в Dev Platform позволяет сделать процесс тестирования более прозрачным и повысить его скорость, что удобно и для QA-инженеров, и для лидеров разработки. Это еще один шаг к созданию экосистемы, где тестирование становится не просто этапом создания ПО, а его фундаментом», — сказал директор по продукту VK Cloud Дмитрий Лазаренко.

«Интеграция Test IT в платформу Dev Platform позволяет встроить управление качеством в общий пайплайн — без разрывов между планированием, разработкой и тестированием. Для команд это означает меньше ручных операций, больше прозрачности и возможность принимать решения на основе актуальных метрик в привычной рабочей среде. Такое сотрудничество — не просто технологическая интеграция, а шаг к более связанному и зрелому подходу к управлению качеством в российских ИТ-продуктах», — отметил Артем Кострюков, генеральный директор Test IT («Девелоника», кластер FabricaONE.AI (акционер – ГК Softline).