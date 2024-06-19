Платформа VK Cloud упростит разработчикам создание цифровых продуктов

VK Cloud запускает решение для построения платформ разработки ПО — Dev Platform. Встроенные инструменты позволяют управлять всем процессом создания продукта: от идеи и проектирования до написания и проверки кода, тестирования и запуска на пользователей. С ее помощью команды могут повышать скорость вывода проектов на рынок и обеспечивать отсутствие уязвимостей в разрабатываемых ИТ-решениях.

«Внедрение платформ разработки набирает популярность в создании и развитии ПО. Особенно актуален такой подход в крупных компаниях, где могут быть сотни команд, работающих с разными процессами и технологиями. По мере масштабирования решений бизнесу становится труднее и дороже поддерживать развитие продуктов: растет зависимость частей IT-систем и команд друг от друга, усложняется управление инструментами и вычислительными ресурсами. Платформы разработки помогают оптимизировать процессы создания IT-решений, быстрее запускать продукты и снижать затраты, в том числе на адаптацию новых сотрудников, обмен знаниями и опытом. В среднем построение платформ разработки внутри компании занимает около трех лет, Dev Platform позволяет сократить этот срок до нескольких месяцев», — сказал Дмитрий Лазаренко, директор по продукту VK Cloud и директор бизнес-сегмента SaaS, VK Tech.

Dev Platform построена на базе инфраструктуры и сервисов VK Cloud, а также продуктов российских разработчиков. Решение объединяет весь комплекс инструментов: инфраструктурные, платформенные сервисы и функциональное ПО. Для обеспечения надежности продуктов в Dev Platform доступны инструменты безопасной разработки — DevSecOps.

Инструменты преднастроены и интегрированы между собой, поэтому их можно быстро развернуть под задачи компании и начать разработку. Благодаря этому команды могут сразу фокусироваться на разработке и развитии продуктов, не тратя время на ожидание доступов, выделение необходимых ресурсов или синхронизацию процессов.

Бизнес может развернуть Dev Platform на своей ИТ-инфраструктуре, в том числе в рамках Private Cloud, или в публичном облаке VK Cloud.