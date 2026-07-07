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Softline Sl Soft FabricaONE.AI Develonica Test IT TMS

TMS Test IT – российская платформа управления тестированием корпоративного уровня. Решение объединяет ручное и автоматизированное тестирование, управление тест-планами, интеграции с таск-трекерами и аналитикой, а также ИИ-инструменты для ускорения подготовки тестовой документации. Решение входит в Реестр Отечественного ПО

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru


07.07.2026 Test IT выпустила новую версию 5.8 Fornax с поддержкой MCP 1
11.08.2025 VK Tech Dev Platform внедрила платформу Test IT для повышения качества разработки ПО 1

Публикаций - 2, упоминаний - 2

Softline и организации, системы, технологии, персоны:

Softline - Sl Soft - FabricaONE.AI - Фабрика ПО 140 1
Softline - Sl Soft - FabricaONE.AI - Develonica - Девелоника 169 1
Softline - Sl Soft - FabricaONE.AI - Develonica - Test IT - Тест Айти 55 1
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4895 1
VK Cloud Solutions - Mail.Ru Cloud Solutions (MCS) 499 1
Softline - Софтлайн 3687 1
Геймификация - Gamification - игрофикация - геймизация - игровые механики 325 1
QA - Quality Assurance - QA Automation - Обеспечение качества - QAOps - Quality Assurance Operations - Методология тестирования ПО 147 1
TQM - Total Quality Management - Terminal Quality Management - Тотальный менеджмент качества - Управление качеством - quality control - Менеджмент качества - quality management 465 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 21888 1
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 27207 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24205 1
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Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1455812, в очереди разбора - 727824.
Создано именных указателей - 197378.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

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