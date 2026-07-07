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Softline Sl Soft FabricaONE.AI Develonica Test IT TMS
TMS Test IT – российская платформа управления тестированием корпоративного уровня. Решение объединяет ручное и автоматизированное тестирование, управление тест-планами, интеграции с таск-трекерами и аналитикой, а также ИИ-инструменты для ускорения подготовки тестовой документации. Решение входит в Реестр Отечественного ПО
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru
|07.07.2026
|Test IT выпустила новую версию 5.8 Fornax с поддержкой MCP 1
|11.08.2025
|VK Tech Dev Platform внедрила платформу Test IT для повышения качества разработки ПО 1
Softline и организации, системы, технологии, персоны:
|Лазаренко Дмитрий 103 1
|Кострюков Артем 18 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2026 годы.
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