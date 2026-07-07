Test IT выпустила новую версию 5.8 Fornax с поддержкой MCP

Компания Test IT («Девелоника» fabricaONE.AI, акционер – ГК Softline) представила новую версию платформы управления тестированием – Test IT 5.8 Fornax. Обновление расширяет возможности использования ИИ в процессах контроля качества, ускоряет анализ результатов проверок и упрощает работу с автоматизацией. В результате компании быстрее выявляют потенциальные проблемы до выпуска изменений, сокращают трудозатраты инженерных команд и повышают предсказуемость релизов. Развитие платформы осуществляется в рамках стратегии ГК Softline по усилению ИТ-решений с применением искусственного интеллекта для отечественных компаний. Об этом CNews сообщил представитель Test IT.

Одним из ключевых изменений стало появление MCP (Model Context Protocol), который позволяет использовать данные из Test IT в агентных ИИ-сценариях. Можно подключить платформу к ИИ-ассистенту в IDE, например, корпоративную модель «Дeвелоника-GPT», работающую в защищенном контуре. Так ИИ работает не только с запросами пользователя, но и опирается на реальные данные проекта: тестовую документацию, историю запусков и результаты проверок.

С помощью Test IT MCP ИИ может выявлять дубли и неиспользуемые сценарии, предлагать переиспользование общих шагов и предусловий, а также формировать новые тесты с учетом существующей тестовой библиотеки. Это позволяет ускорить разбор результатов и сократить объем рутинной работы при работе с изменениями в проектах. Командам становится проще находить причины расхождений между запусками и поддерживать тестовую библиотеку в актуальном состоянии по мере развития продукта. При этом любые изменения в Test IT выполняются только после подтверждения пользователя, а все доступные ИИ-функциональности объединены в отдельном разделе «ИИ-Хаб».

Помимо поддержки MCP реализован ряд обновлений, которые сокращают трудозатраты команд на сопровождение проектов и повседневную работу с платформой. Стало проще работать с тестовой библиотекой благодаря поддержке параметров в общих шагах. Команды могут сократить дублирование повторяющихся элементов и тратить меньше времени на поддержку документации по мере развития продукта. В новой версии удобнее работать с автопрогонами. Автоматическая архивация помогает поддерживать порядок в рабочих данных без ручной очистки, а обновленный интерфейс позволяет быстрее находить нужную информацию, анализировать результаты и сопоставлять данные между запусками. Помимо этого, подключение автоматизированных проверок теперь занимает меньше времени. Добавлен сценарий быстрого старта, который берет на себя часть первоначальной подготовки проекта, сокращая объем ручных действий при начале работы с автоматизацией.

Для компаний с большим объемом тестирования и регулярным релизным циклом переход на новую версию Test IT означает более предсказуемое управление рисками, повышение качества разработки и стабильный выпуск новых версий продуктов.

«Темпы разработки растут, поэтому качество и безопасность становятся ключевыми инструментами снижения рисков. В этом и последующих обновлениях мы фокусируемся на развитии трассируемости и прозрачности QA‑процессов пользователей нашей системы», – отметил Роман Аникиев, генеральный директор Test IT («Девелоника» fabricaONE.AI, акционер – ГК Softline).