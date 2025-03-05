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Лобода Алексей


05.03.2025 Private Cloud: комплексная платформа для построения частного облака 1

Публикаций - 1, упоминаний - 1

Лобода Алексей и организации, системы, технологии, персоны:

Росатом - Гринатом - Greenatom - ИТ-интегратор Росатома - Гринатом простые решения 223 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 1957 1
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Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 04.2025 годы.
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