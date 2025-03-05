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Лобода Алексей
|05.03.2025
|Private Cloud: комплексная платформа для построения частного облака 1
Лобода Алексей и организации, системы, технологии, персоны:
|Росатом - Гринатом - Greenatom - ИТ-интегратор Росатома - Гринатом простые решения 223 1
|РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 1957 1
|VK Cloud Solutions - Mail.Ru Cloud Solutions (MCS) 351 1
|VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 3995 1
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