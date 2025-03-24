Как найти правильный компромисс при импортозамещении: мнения экспертов

Импортозамещение остается главным трендом развития российского рынка. Его первый этап завершился в 2024 г. Теперь впереди новая веха — 2030 г. О том, каких результатов удалось добиться, какой опыт вынесли из проектов импортозамещения и заказчики, и разработчики, почему российский рынок ИТ — это рынок компромиссов, говорили участники организованной CNews Conferences конференции «Импортозамещение 2025».

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Как развивается импортозамещение

«ИТ-отрасль занимает лидирующие позиции по темпам роста среди всех отраслей экономики», — начал свое выступление Дмитрий Алтухов, модератор конференции. В 2024 г. объем реализованных товаров, работ, услуг в ИТ-отрасли составил ₽4,4 трлн. Вклад ИТ-отрасли в ВВП России составляет 2,4%. Российские разработчики ПО заработали на внутреннем рынке ₽2,1 трлн.

Дмитрий Алтухов более подробно остановился на некоторых направлениях развития российского ИТ-рынка. Так, рынок систем планирования ресурсов предприятия (ERP) в 2024 г. оценивается в ₽100 млрд, 70% занимают решения 1С. Большинство ERP-систем отечественных вендоров ориентированы на средний и малый бизнес. В сегменте крупного бизнеса предъявляются более высокие требования к индустриальной кастомизации, производительности и надежности.

Участники конференции обсудили, как развивается импортозамещение в России

К 2030 г. доля российского ПО, используемого в деятельности органов государственной власти субъектов Российской Федерации, должна составить 95%. 80% российских организаций ключевых отраслей экономики должны использовать российское ПО.

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Рынок ИТ многокомпонентный, и заказчикам часто приходится обслуживать множество разнородных продуктов. Поэтому важно не просто заниматься импортозамещением, но обеспечивать совместную работу всех систем. Для этого, по словам Алексея Лободы, менеджера по развитию бизнеса VK Cloud, можно использовать облака. Он предложил три варианта. Публичное облако — для всех, кто строит бизнес на базе облачных решений, ПО Private Cloud — для крупных и государственных организаций, включая объекты КИИ, которое устанавливается в периметре заказчика, и ПАК Private Cloud — готовое решение, в состав которого входит и оборудование, и ПО.

Алексей Лобода подробно рассказал о Private Cloud. Это платформа для построения частного облака с готовыми ИТ-инструментами разработки и безопасности, а также с маркетплейсом бизнес-приложений. Она выдерживает повышенные нагрузки и разворачивается на любом x86-оборудовании. И для пользователя, и для администратора платформы существует собственный портал самообслуживания. Private Cloud можно использовать по модели IaaS, как платформу для разработки и как платформу данных. Она полностью импортонезависимая и имеет все необходимые сертификаты.

Комплексная платформа Private Cloud от VK

Еще одно решение — ПАК Private Cloud от VK — это частное облако «под ключ». Предварительно подобранные конфигурации продуктов и технологий разных производителей в составе ПАК собраны на типовом x86 оборудовании и проверены на совместимость. Также ПАК оптимизирован по производительности. Неоспоримое достоинство — единая служба поддержки ПАК, распространяющаяся и на оборудование, и на программное обеспечение.

В 3 кв. 2025 г. появится новая версия Private Cloud 4.3. В ней появится интеграция с VK Data Platform, Data Storage S3, Cloud Desktop (VDI), региональный Kubernetes, легкое IaaS облако, обновится IAM.

Использование решений ушедших иностранных вендоров, на базе которых созданы корпоративные сети, создают риски для бизнеса, предупредил Александр Николаев, начальник отдела маркетинга ТТК. Кроме того, такое оборудование сложно обслуживать, а для его поддержки нужны специалисты с соответствующими компетенциями, а они стоят недешево и их явно не хватает.

Преимущества SD-WAN от ТТК

Источник: ТТК, 2025

Вместо сложной и дорогостоящей корпоративной сети можно использовать ПАК ТТК SD-WAN. Его можно преднастроить перед использованием и моментально запустить корпоративную сеть на новом объекте. В состав ПАК входит также инструментарий для мониторинга с очень удобным интерфейсом. Скоро он превратится в инструмент управления сетью.

«На крупных предприятиях пока нет решений по комплексному управлению процессом закупок. Раньше для этого использовали SAP Ariba. Кроме того, сложности при закупках возникают и по причине ухода с рынка известных поставщиков», — говорит Юлия Братцева, директор по развитию SRM цифровой платформы быстрых закупок, «Максмарт». «Максмарт» предлагает комплексное цифровое решение по автоматизации закупочного процесса, а также оказывает услуги по сопровождению закупок от онбординга поставщиков до доставки заказа клиенту и по сопровождению оффлайн-операций.

Секции в облачной экосистеме «Максмарт»

Сейчас на B2B-маркетплейсе «Максмарт» более 20 млн предложений от 3 тыс. поставщиков, прежде всего, заводов-изготовителей, брендов и дистрибьютеров. Маркетплейс поможет провести гостированные закупки, например, канцелярских и хозяйственных товаров и т.д. Для всех остальных закупок Юлия Братцева предложила систему SRM+. Она состоит из модулей, автоматизирующих разные этапы процесса закупок: управление поставщиками, планирование и проведение закупок, управление договорами, аналитика и отчетность, управление поставками.

«Несмотря на все надежды, полного импортозамещения прикладного ПО к 2025 году не произошло. Оказалось, что заменить то, что создавалось западными компаниями десятилетиями, не так уж просто», — говорит Виктор Фогельсон, директор по развитию «Сакура PRO». Решить проблему можно при помощи no-code платформ, например, при помощи «Сакура PRO». «Сакура PRO» — это результат более чем 35-летнего опыта сотрудничества с крупными компаниями.

«Как перейти на другую систему? Большая удача, если удастся найти полноценную замену. Но чаще всего приходится внедрять что-то подобное, а потом дорабатывать», — говорит Вадим Степурин, системный архитектор «Сакура PRO». Он предложил третий вариант — платформу, на которой уже есть все базовые функции, а все остальное можно портировать из других систем и использовать как no-code.

На «Сакура PRO» существуют инструменты переноса данных из Oracle, IBM, Miscrosoft, MySQL и пр. в PostgreS. При переносе исходного кода для интерпретируемых языков (Javascript, Java, Python, Ruby, PHP, SQL) возможен прямой перенос в хранилище «Сакура PRO» и исполнение статичным ядром. Для компилируемых языков необходима разработка. При переносе пользовательского интерфейса если текущее решение устраивает, то производится перенос и воспроизведение, если его нужно поменять или улучшить — понадобится настройка.

Импортозамещение как процесс

Опыт реализации проектов импортозамещения есть уже у всех компаний. Например, в Россельхозбанке их уже около 30, рассказал Станислав Тульчинский, управляющий директор ДИТ Россельхозбанка (РСХБ), руководитель блока кредитного корпоративного бизнеса «РСХБ-Интех». Казалось бы, три способа импортозамещения известны: использовать ванильный openstack, но при этом все равно нужна разработка; организовать внутреннюю разработку, но для большинства ИТ-компаний это новый бизнес; привлечь российских вендоров, но полностью устаивающего решения нет ни у кого из них. Однако все не так просто: на рынке дефицит кадров и решений, импортозамещение одного решения зависит от другого, а исторические данные надо нормализовать.

Станислав Тульчинский рассказал, как выстроить процесс импортозамещения в компании так, чтобы миграция каждой системы не зависела от других систем. При этом надо понимать, что новые системы придется дорабатывать и часто даже менять внутреннюю бизнес-логику. Надо помнить, что при миграции Legacy отдельно придется заниматься миграцией данных — они часто хранятся в разных СУБД. И, конечно, вырастет нагрузка на поддержку — ведь на каком-то этапе в компании будет две системы: старая и новая. Кроме того, Станислав Тульчинский посоветовал тщательно планировать риски и бюджет.

«У государственных и коммерческих банков разный взгляд на импортозамещение», — продолжил Геннадий Гребенник, директор по трансформации Фора-банка. Четыре года назад в Фора-банке запустили цифровую трансформацию. Сейчас идет масштабная перестройка инфраструктуры. В банке хотят не просто импортозаместиться, но и повысить свой уровень цифровизации. Для этого есть несколько вариантов — параллельный импорт, продукты российских вендоров и собственная разработка.

В Фора-банке разработана стратегия изменений и программа изменений. «Сегодня российский рынок ПО — это рынок компромиссов», — говорит Геннадий Гребенник. Российские решения содержат только базовые функции. Кроме того, из тех решений, которые содержатся в реестре российского ПО, развиваются единицы. «Все продают не функционал, а дорожные карты, поэтому выбор поставщика — это лотерея», — делится эксперт. Геннадий Гребенник рассказал, какое банковское ПО все еще нуждается в замене.

Леонид Мальчер, директор Центр информационно-технического обслуживания (ЦИТО) Челябинской области, рассказал, как происходило импортозамещение в ЦОД Челябинской области. Этот региональный центр обработки данных входит в топ-5 крупнейших в России. Главная проблема импортозамещения заключается в том, что ЦОД должен работать непрерывно. Поэтому новые мощности приходится вводить параллельно, не отключая имеющиеся.

Раньше работа ЦОД строилась на базе западного оборудования и ПО, теперь — полностью на российских технологиях. Леонид Мальчер рассказал, как этого удалось добиться. Все работы проводились силами специально созданного собственного Центра компетенций по импортозамещению, что позволило оперативно решать большинство возникающих вопросов. Для работы в нем ЦИТО приглашал выпускников вузов и потратил очень много сил на их обучение. «Пока в России нет решений, способных полностью заменить западные. Поэтому каждый проект требует серьезных компетенций и доработок», — делится опытом Леонид Мильчер. Тем не менее, он отметил, что оборудование 2025 г. выпуска на голову выше по качеству, чем в 2022 г.

Олег Тихомиров, лидер стрима RPA ВТБ, рассказал, что в 2021 г. в качестве платформы роботизации банк выбрал Primo. Ее внедрение завершилось в 2022 г. 2023 г. был посвящен переводу созданных ранее на базе UiPath роботов на отечественное решение и, конечно, созданию новых роботов.

В 2024 г. началась миграция роботов на Linux. Для этого необходимо было создать универсальную программно-инфраструктурную среду исполнения роботов, адаптировать производственные процессы и платформу Primo RPA, синхронизировать дорожные карты импортозамещения и архивации смежных информационных систем и обеспечить соответствие требованиям ИБ, надежности и доступности. В результате на Linux было переведено около 70 роботов, при этом часть процессов были пересмотрены и улучшены для работы в новых системах и для повышения эффективности. Эффект от роботизации для бизнеса был сохранен — это оптимизация трудозатрат (309 FTE) и снижение расходов, в том числе за счет отсутствия штрафов) на 600 млн руб. в год.





















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