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Private Cloud: комплексная платформа для построения частного облака

Алексей Лобода, менеджер по развитию Private Cloud, выступит на конференции «Импортозамещение 2025» от CNews.

На конференции «Импортозамещение 2025» Алексей Лобода расскажет о частном облаке от VK Cloud – платформе, объединившей в себе IaaS, PaaS и XaaS-решения для цифровой трансформации бизнеса.

Private Cloud: от размещения КИИ до платформы разработки

В условиях растущей потребности в импортонезависимых ИТ-решениях крупные компании и государственные организации ищут надежные платформы, которые соответствуют требованиям регуляторов и обеспечивают безопасность критической инфраструктуры. Private Cloud от VK – это частное облако, которое полностью соответствует российским стандартам информационной безопасности и требованиям законодательства, включая ФСТЭК России и ФЗ-152.

Private Cloud от VK уже успешно используется в таких крупных компаниях, как «Газпромнефть», «Гринатом» и «Лукойл», предоставляя возможность безопасного хранения данных, высокую отказоустойчивость и поддержку контейнерной инфраструктуры.

Частное облако «все-в-одном»: среда разработки и платформа данных

Помимо классических IaaS-решений, Private Cloud может включать Dev Platform – комплекс инструментов для автоматизации разработки, CI/CD и DevSecOps. Это позволяет ускорить вывод новых цифровых сервисов на рынок, оптимизировать внутренние процессы разработки и гарантировать соответствие корпоративным стандартам безопасности.

VK Data Platform, интегрированная в Private Cloud, предлагает инструменты для работы с большими данными, машинным обучением и аналитикой. Платформа обеспечивает максимальную гибкость в управлении данными и сервисами, а также совместимость с ведущими российскими ОС, такими как Astra Linux и РЕД ОС. Kubernetes в составе Private Cloud поддерживает контейнеризированные приложения и упрощает их масштабирование.

Enterprise-облако: инфраструктура для цифровой трансформации

Платформа доступна в двух вариантах поставки:

  • Программное обеспечение (ПО) – развертывается на оборудовании заказчика, обеспечивая гибкость и контроль над инфраструктурой.
  • Программно-аппаратный комплекс (ПАК) – включает сертифицированное оборудование и ПО в едином решении, сокращая время на внедрение и обеспечивая поддержку на уровне «единого окна».

Преимущества ПАК:

  • ПО обеспечивает соответствие требованиям российского законодательства и регуляторов;
  • Гарантирует оптимизированную производительность и отказоустойчивость благодаря преднастроенному аппаратному обеспечению;
  • Позволяет упростить процесс закупки и внедрения, исключая необходимость отдельного приобретения оборудования и лицензий.

Кейсы внедрения: от финансового сектора до нефтегазовой отрасли

Алексей Лобода поделится реальными примерами внедрения Private Cloud в крупных корпорациях. Среди успешных кейсов – миграция критически важных информационных систем в частное облако, создание защищенных сред для разработки и интеграция с российскими платформами управления данными.

Частное облако от VK Cloud – это комплексное решение, которое позволяет бизнесу и госструктурам не только снизить зависимость от зарубежных вендоров, но и ускорить цифровую трансформацию, обеспечив безопасность и соответствие требованиям российского законодательства.

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