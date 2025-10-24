Test IT ускорит генерацию автотестов с помощью ИИ через интеграцию с Test AI

Test IT («Девелоника» FabricaONE.AI, акционер – ГК Softline) и разработчик интеллектуальных решений Test AI заключили технологическое партнерство. В TMS-платформе представлена бесшовная интеграция для генерации автоматизированных тестов сразу из тестовой документации. Об этом CNews сообщили представители Softline.

Применение функциональности позволяет более чем в пять раз сократить время работы QA-инженеров. Сотрудничество открывает новый этап в развитии рынка решений, где ИИ берет на себя рутину тестирования, а команды сосредотачиваются на анализе и качестве продукта.

Связка Test IT с комплементарным продуктом для автоматизации QA формирует новую архитектуру тестирования, в которой документация и автотесты синхронизируются в реальном времени. Двухсторонняя интеграция позволяет с помощью ИИ-инструментов генерировать автотесты из тестовой документации, хранящейся в Test IT, а также обновлять ее при изменении данных в Test AI. Благодаря этому QA-команды смогут создавать и поддерживать автотесты в пять и более раз быстрее, снизив долю ручных рутинных операций.

Практическое применение ИИ в инженерных процессах отразится на росте производительности специалистов. Вкупе с возможностями ИИ-интеграций внутри TMS для работы с тест-кейсами, платформа становится самым эффективным инструментом для обеспечения полного цикла тестирования среди отечественных решений класса TMS.

«Благодаря нативной интеграции между продуктами Test IT и Test AI будет сформировано уникальное на рынке предложение по кратному увеличению скорости разработки автоматических тестов, что позволит существенно снизить стоимость тестирования и увеличить эффективность QA-команд», — сказал Евгений Хафизов, основатель Test AI.

«Уже десятки клиентов используют интеграции с нейросетями в Test IT, которые мы поддержали в течение года. Мы продолжаем расширять арсенал ИИ-интеграций еще более удобными и полезными сервисами, которые помогут многократно ускорить работу тестировщиков с рутинными операциями. А сами QA-специалисты смогут переключиться на действительно интересные и важные задачи», — отметил Артем Кострюков, генеральный директор Test IT («Девелоники» FabricaONE.AI, акционер – ГК Softline).