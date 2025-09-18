Решения бренда «Девелоника» FabricaONE.AI усилили импортонезависимый конвейер разработки безопасного ПО

Компания по заказной разработке «Девелоника» FabricaONE.AI (акционер – ГК Softline) и ее бизнес-подразделение Test IT совместно с семью российскими вендорами в сотрудничестве с Институтом системного программирования РАН им. В. П. Иванникова и НТЦ «ФОБОС-НТ» представила суверенный и независимый подход для разработки безопасного ПО (РБПО). В конвейер, который закроет боли заказчиков в проектах импортозамещения, масштабирования и интеграции, вошли методология «Девелоника Fusion» и платформа управления тестированием Test IT. Об этом CNews сообщили представители Softline.

В условиях роста кибератак, ужесточения требований регуляторов и курса на импортозамещение исправлять уязвимости после релизов становится в разы дороже, чем предотвратить их на стадии создания продукта. Конвейер инструментов РБПО закроет потребности отечественного бизнеса в полном цикле безопасной разработки с включением тестирования и контроля качества, бюджетов и результатов проекта.

Связующим звеном для контроля процессов внутри конвейера инструментов РБПО выступит методология «Девелоника Fusion». Внедрение методологии предполагает принципиальное соблюдение SLA. Подход объединил более 100 метрик под индивидуальные KPI (включая Cycle Time, Work in progress и Throughput). Заказчики смогут горизонтально декомпозировать работу по направлениям и срокам, получать аналитику по жизненному циклу задач и фиксировать результат на каждом этапе проекта.

Комплексность практик позволяет сократить до 45% времени и ресурсов разработки и повысить эффективность производственных команд до 30%. Компания «Девелоника» также обеспечит интеграции между решениями вендоров и доработки в случае интеграций с системами потенциальных заказчиков.

Test IT берет на себя ключевую роль в организации и поддержании QA-процессов в импортонезависимом конвейере инструментов РБПО. В DevTestSecOps-процессах тестирование встроено на всех этапах — от проектирования до релиза. Отечественная платформа для управления тестированием объединяет работу с ручными и автотестами в едином интерфейсе, упрощает подготовку, запуск и анализ тестов и обеспечивает прозрачность и предсказуемость процесса тестирования.

Решение поддерживает десятки интеграций с инструментами для разработки и тестирования, а также с ИИ-моделями для генерации тест-кейсов внутри TMS. Это позволяет многократно ускорить время на подготовку тестовой документации. Свыше 800 российских компаний из разных отраслей экономики уже используют Test IT, сокращая время выпуска релизов своих продуктов без потери их качества.

«Test IT принимает активное участие в создании российских комплексов решений для управления безопасной и качественной разработкой, это согласуется с нашей политикой технологического партнерства. Совместная работа с другими разработчиками в рамках конвейера РБПО — один из самых амбициозных проектов на российском рынке разработки сейчас, и это актуально для заказчиков из разных отраслей. Отечественные компании и субъекты КИИ нуждаются в доверенных решениях, чтобы обеспечивать качество собственных разработок и минимизировать уязвимость перед внешними воздействиями», — сказал Артем Кострюков, генеральный директор Test IT, бизнес-подразделения «Девелоники» FabricaONE.AI.

«Методология выстраивает процессы в проекте, включая внесение изменений в архитектуру решения, масштабирование инфраструктуры, внутренние интеграции или создание систем с нуля. Подход “Девелоники” базируется на принципах потока ИТ-задач и ограничении объемов незавершенной работы. Мы нашли множество бизнес-метрик для правильной оркестрации разработки ПО. Их комплексное применение сокращает издержки на сами ИТ-работы, а также позволяет контролировать результат в разрезе конкретных показателей за период. Это открывает большой потенциал для применения в ИТ-проектах со строгим соблюдением сроков и бюджетов на разработку, импортозамещение или масштабирование ИТ-решений», — отметил Юрий Овчаренко, президент «Девелоники» FabricaONE.AI.