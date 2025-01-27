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Навигатор Технолоджи НТЦ Фобос-НТ НТЦ

Навигатор Технолоджи НТЦ - Фобос-НТ НТЦ


27.01.2025 «Базис» и ИСП РАН при поддержке «Фобос-НТ» обнаружили уязвимости в популярном открытом ПО виртуализации 3
27.01.2025 Россияне обнаружили сотни дефектов в ПО для виртуализации. Многие из них останутся без исправлений 3
20.01.2025 Безопасность на уровне: KasperskyOS успешно прошла сертификацию ФСТЭК 1
07.10.2024 «Лаборатория Касперского» прошла сертификацию процессов безопасной разработки и получила сертификат №1 в ФСТЭК России 1
18.06.2024 «Базис» в два раза сократил сроки проведения испытаний собственных решений для ФСТЭК 1
13.04.2023 DCAP/DAG «Спектр» от компании «СайберПик» стал единственным сертифицированным ФСТЭК решением данного класса 1
03.02.2023 В пять раз в 2022 г. выросло число клиентов Axiom JDK, российской платформы Java 1
20.12.2021 Комплекс безопасности «Континент 4» прошел сертификацию ФСТЭК по новым требованиям 1
08.07.2010 ГЛОНАСС-разработчик провел первое венчурное IPO в России 1

Публикаций - 9, упоминаний - 13

Навигатор Технолоджи НТЦ и организации, системы, технологии, персоны:

Kaspersky - Лаборатория Касперского 4879 2
Nginx - Энджайникс 167 2
Samsung Electronics 10267 1
Broadcom - VMware 2362 1
Nutanix 99 1
Softline - Софтлайн 2818 1
Red Hat 1306 1
НТЦ ИТ Роса - Научно-технический центр информационных технологий РОСА - Российские операционные системы 318 1
Navicon - Навикон 286 1
Юнидата - Юнидата технолоджи - Unidata 49 1
Bellsoft - БеллСофт 52 1
ЦФТ - Центр Финансовых Технологий 510 1
ФОРС - Центр разработки 636 1
Код Безопасности 616 1
ФОРС ГК - ФОРС холдинг 58 1
Газинформсервис - ГИС 275 1
М2М телематика - НИС М2М 232 1
РНТ - Русские Навигационные Технологии 136 1
АвтоТрекер 99 1
Базис Консалтинговая компания 23 1
ИТ-Экспертиза - IT Expertise 43 1
CyberPeak - СайберПик 13 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7320 2
РВК - Российская венчурная компания 549 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2804 1
Финам ИК - Финам Менеджмент УК - Инвестиционный холдинг 1092 1
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1630 1
ВТБ - ВИМ Инвестиции - ВТБ Капитал Управление активами - ВТБК УА - ВТБ Капитал Управление инвестициями - VTB Capital - ВТБ Инвест - Бизнес Финанс 290 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4093 8
Роснано - Роснанотех - Роснанотехнологии - Российская корпорация нанотехнологий - 751 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 66097 4
Кибербезопасность - СЗИ - Средства защиты информации - Information security tools 3788 4
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 7572 4
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 27445 3
ОС - Операционная система - OS - Operating system 25372 3
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды 6093 3
OpenSource software - Открытое программное обеспечение - Свободное программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 7386 3
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19339 3
VM - Virtual machine - Виртуальная машина 2656 3
Кибербезопасность - Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - Exploit - Эксплоиты, использующие уязвимости в ПО 6122 3
GovTech - Цифровизация и искусственный интеллект в госсекторе - Цифровая трансформация министерств - ИТ в госсекторе - Цифровая власть - госдиджитал 2125 3
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 3852 2
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 6666 2
АСУ ТП - Автоматизированная система управления технологическим процессом - Автоматизация технологических процессов - АСТУ - автоматизированная система технологического (телемеханического) управления 1228 2
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 29712 2
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21153 2
ФСТЭК РФ НДВ - сертификат средств защиты информации по уровню контроля отсутствия недекларированных возможностей - ФСТЭК РФ СЗИ - Государственный реестр сертифицированных средств защиты информации 454 2
Кибербезопасность - SSDLC - Secure SDLC - Security Software Development Life Cycle - Безопасный процесс разработки ПО - РБПО - Разработка безопасного программного обеспечения 38 2
Системное программное обеспечение - System software - Базовое ПО 879 2
TMS - Test Management System - fuzzing - fuzz testing - фаззинг - тестирование мусорными данными 32 2
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50505 1
Kubernetes - K8S - открытое программное обеспечение для оркестровки контейнеризированных приложений 897 1
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 11369 1
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 5783 1
CPU - Central processing unit - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 20808 1
ГОСТ Р ИСО - Системы менеджмента качества 273 1
Bug - Баг - Запись в системе отслеживания ошибок ПО - Программный сбой - Программная ошибка - Ошибка программного обеспечения 1967 1
SDK - Software development kit - Комплект средств разработки ПО 982 1
SDN - Software Defined Networking - Программно-определяемая сеть - SD-LAN - Software-defined local area network 456 1
JVM - Java Virtual Machine - JavaVM 144 1
Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 12617 1
Кибербезопасность - IDS - Intrusion Detection System - IPS - Intrusion Prevention System - Система обнаружения и предотвращения вторжений-проникновений 820 1
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24149 1
Кибербезопасность - DevSecOps - Development Security Operations - AppSec - ASPM - Application Security Posture Management 257 1
САПР - Система автоматизированного проектирования - CAD - Computer-Aided Design - Цифровое проектирование 3729 1
Кибербезопасность - DCAP - Data-Centric Audit and Protection - Системы аудита и защита файловой системы и неструктурированных данных 106 1
RISC - Reduced instruction set computer - Архитектура процессора 479 1
Кибербезопасность - SSO - Single Sign-On - Технология единого входа - ESSO - Enterprise Single Sign-On - однократная идентификация для предприятий 587 1
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 11622 1
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 10979 1
Basis - Базис.Dynamix Динамическая инфраструктура  и IaaC 57 2
Apache HTTP Server - Apache Web Server 572 2
Gitlab - Веб-инструмент жизненного цикла DevOps с открытым исходным кодом 140 2
QEMU 54 2
Apache ActiveMQ 30 2
NASA Artemis - НАСА Артемида (космическая программа) 50 2
РАН ИСП - Svace 16 2
Red Hat libvirt 23 2
Linux OS 9957 1
Kaspersky OS 124 1
Oracle Java - язык программирования 3076 1
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2751 1
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 4447 1
Oracle Java Development Kit - JDK 153 1
Oracle Java SE - Java Platform Standard Edition - Среда выполнения Java 114 1
Broadcom - VMware vSphere 555 1
OpenJDK - Open Java Development Kit 100 1
Microsoft Hyper-V - Microsoft Windows Hypervisor Platform - Microsoft Viridian 622 1
Samsung Electronics - Tizen OS - Linux 243 1
Broadcom - VMware NSX - VMware Network Security Virtualization 145 1
Broadcom - VMware vSAN - VMware Virtual SAN 124 1
Код Безопасности - Континент WAF - Континент NGFW - Континент АПКШ - Континент ЦУС - Континент Центр управления сетью 103 1
Microsoft Azure Virtual Machines - Microsoft Azure VMs - Microsoft AVD - Microsoft Azure Virtual Desktop - Microsoft WVD - Microsoft Windows Virtual Desktop 37 1
Citrix XenDesktop 98 1
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 4975 1
Red Hat oVirt 42 1
Quorum - Кворум Брокер сообщений 29 1
Citrix Cloud - Citrix Workspace Cloud - Citrix Workspace Digital Workspace - App and Desktop Service, Lifecycle Management, Secure Documents и Mobility 40 1
BellSoft - LiberCat 47 1
Basis - Базис.Virtual - Basis - Базис.Virtual Security - Базис.Virtual Protect 31 1
Bellsoft - Axiom JDK СЗИ 84 1
Basis - Базис.Workplace 39 1
Сорокин Дмитрий 28 3
Пономарев Дмитрий 6 2
Кочетков Владислав 248 1
Добрушский Сергей 9 1
Аммосов Юрий 46 1
Сатовский Борис 10 1
Карпов Роман 60 1
Тульчинская Яна 1 1
Лукиян Дмитрий 7 1
Нападовская Карина 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 144407 9
США - Калифорния - Кремниевая долина - Silicon Valley 1005 1
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 4818 4
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51072 4
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 2340 3
Федеральный закон 187-ФЗ - О безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ) Российской Федерации 1200 3
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48039 3
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14341 2
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18489 2
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Confidential information 6062 2
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8404 1
ГОСТ - Межгосударственный стандарт СНГ 943 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 5772 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 10947 1
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 7491 1
Фондовая биржа - IPO - Initial Public Offering - Первое публичное размещение акций компании 1951 1
Юриспруденция - Федеральное законодательство 4148 1
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 4977 1
Инвестиции венчурные - Venture investments 2129 1
Английский язык 6637 1
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3148 1
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 7842 1
РАН - Российская академия наук 1874 4
РАН ИСП - Институт системного программирования имени В.П. Иванникова Российской академии наук 164 4
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет 596 2
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 929 1
ФОРС УЦ - Учебно-консультационный центр 9 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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