Навигатор Технолоджи НТЦ Фобос-НТ НТЦ
Навигатор Технолоджи НТЦ и организации, системы, технологии, персоны:
|ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4093 8
|Роснано - Роснанотех - Роснанотехнологии - Российская корпорация нанотехнологий - 751 1
|Сорокин Дмитрий 28 3
|Пономарев Дмитрий 6 2
|Кочетков Владислав 248 1
|Добрушский Сергей 9 1
|Аммосов Юрий 46 1
|Сатовский Борис 10 1
|Карпов Роман 60 1
|Тульчинская Яна 1 1
|Лукиян Дмитрий 7 1
|Нападовская Карина 1 1
|Россия - РФ - Российская федерация 144407 9
|США - Калифорния - Кремниевая долина - Silicon Valley 1005 1
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