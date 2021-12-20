Разделы

Безопасность Администратору Госрегулирование
|

Комплекс безопасности «Континент 4» прошел сертификацию ФСТЭК по новым требованиям

Комплекс безопасности «Континент версия 4» прошел сертификацию ФСТЭК России. Продукт, разработанный «Кодом безопасности», первым в России прошел проверку на соответствие новым методическим требованиям регулятора, рассказали CNews в компании.

Сертификат подтверждает, что «Континент 4» прошел все необходимые технические тесты, которые проводила испытательная лаборатория НТЦ «Фобос-НТ». Согласно их итогам, продукт соответствует межсетевому экрану типа А 4 класса (МЭ А4), системе обнаружения вторжений 4 класса (СОВ 4), а также четвертому уровню доверия средств обеспечения безопасности информационных технологий (УД 4).

Документ внесен в государственный реестр системы сертификации средств защиты информации по требованиям безопасности информации. Он будет действовать до конца 2026 г.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

В России заблокировали сайт Tor по старинному решению суда

Роскомнадзор запрещает в России Tor, но не говорит, за что

Российских школьников заставляют отказаться от Zoom из-за «небезопасности» и перейти на ПО «Ростелекома» и VK

«Блокировать, зачищать, понижать рейтинг». Готовы новые идеи по развитию интернета в России

Война Китая с онлайн-играми подростков больно ударила по Intel

Власти рассказали, по каким поводам будут проверять операторов персональных данных россиян

MARKET.CNEWS

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

Техника

Лучшие смартфоны в подарок на Новый год: выбор ZOOM

Лучшие электронные книги 2021 года: выбор ZOOM

8 полезных подарков для пользователей техники Apple

Показать еще

Наука

Ликбез RnD.CNews: что такое постоянная Планка и почему от нее зависит Вселенная

Первая в истории подземная карта Марса таит сюрпризы

В квантовой сфере время течет вперед и назад одновременно
Показать еще
Цифровая трансформация 2022 Цифровая трансформация 2022