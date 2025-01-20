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Безопасность на уровне: KasperskyOS успешно прошла сертификацию ФСТЭК

Операционная система KasperskyOS получила сертификат Федеральной службы по техническому и экспортному контролю (ФСТЭК) России. Документ подтверждает, что она соответствует необходимым требованиям регулятора в области информационной безопасности. Об этом CNews сообщили представители «Лаборатории Касперского».

Сертификационные испытания проводила лаборатория ООО НТЦ «Фобос-НТ». Полученный сертификат свидетельствует о том, что KasperskyOS соответствует требованиям по безопасности информации, установленным в документах «Требования по безопасности информации, устанавливающие уровни доверия к средствам технической защиты информации и средствам обеспечения безопасности информационных технологий» — по четвертому уровню доверия, «Требования безопасности информации к операционным системам» и «Профиль защиты операционных систем типа А четвертого класса защиты. ИТ.ОС.А4.ПЗ».

Получение сертификата позволит укрепить доверие клиентов и партнеров «Лаборатории Касперского» и откроет новые возможности для сотрудничества с госучреждениями и крупными компаниями. Особенно если речь идёт о работе с конфиденциальными данными или проектами, требующими высокого уровня безопасности. Кроме того, использование KasperskyOS поможет заказчикам соответствовать требованиям российского законодательства в области защиты персональных данных и информации ограниченного доступа и минимизировать юридические риски. Наличие сертификата ФСТЭК также дает конкурентное преимущество KasperskyOS перед другими аналогичными решениями.

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Подготовка к сертификации началась в конце 2022 г.: это стало актуальным на фоне импортозамещения и роста интереса к отечественным продуктам. Ранее у «Лаборатории Касперского» уже был опыт успешного прохождения испытаний, однако заявку на операционную систему она подавала впервые. Компания тщательно готовилась к проверке: сотрудники вместе с командной консультантов по сертификации разбирали профили безопасности, адаптированные под другие ОС со своей архитектурой, и сопоставляли их с функциональностью KasperskyOS. После они провели глобальную работу по адаптации кода и инструментов разработки под требования регулятора.

«Получение сертификата ФСТЭК — важный шаг в развитии операционной системы KasperskyOS. Теперь у нас есть подтверждение регулятора, что впервые в современной истории России по-настоящему отечественная, разработанная с чистого листа и доступная на открытом рынке ОС соответствует требованиям безопасности ФСТЭК России. Также это подтверждает, что уникальные технологии безопасности KasperskyOS совместно с микроядерной архитектурой операционной системы способны эффективно противостоять современным угрозам и предоставлять при этом новые возможности. Теперь вычислительную технику под управлением KasperskyOS смогут использовать организации, к которым предъявляются требования регуляторов, в том числе объекты критической информационной инфраструктуры. Таким образом, сертификация повысит бизнес-потенциал KasperskyOS и решений на её основе, откроет нам доступ к новым заказчикам и позволит укрепить доверие текущих партнёров и клиентов», — сказал Дмитрий Лукиян, руководитель отдела по развитию бизнеса KasperskyOS.

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